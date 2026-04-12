Home / SPETTACOLI & CINEMA / Un posto al sole anticipazioni Roberto impone condizioni al salvataggio di Cristina

Un Posto al Sole, 13 aprile 2026: svolta per Cristina, Nunzio e Rossella

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 il 13 aprile 2026 alle 20.50, la crisi della giovane Cristina Ferri esplode dopo la rivelazione sulla madre Greta, costringendo Roberto Ferri a intervenire in modo duro per ristabilire l’ordine familiare.

Parallelamente, a Nisida e a Posillipo, la coppia formata da Nunzio Cammarota e Rossella Graziani deve affrontare conseguenze inaspettate legate ai danni del seminterrato dove avrebbero dovuto costruire il loro futuro insieme.

Nel frattempo, nel filone criminale, Angelo, schiacciato dal senso di colpa per la mancata consegna della refurtiva a Eduardo Sabbiese, compie una mossa imprevista che può cambiare gli equilibri tra i clan, aprendo nuovi scenari narrativi e personali.

In sintesi:

Cristina affronta Greta con una rabbia esplosiva dopo la verità su Eduardo.

Roberto impone alla figlia una linea dura per proteggere la famiglia.

Nunzio e Rossella scoprono danni gravi al seminterrato e devono riorganizzare i loro piani.

Il gesto inatteso di Angelo spiazza Eduardo e apre nuovi fronti narrativi.

Equilibri familiari e scelte difficili nella puntata del 13 aprile

Cristina è stata rintracciata da Roberto, Greta, Marina, Filippo e Serena dopo la sua fuga. La tensione però non si placa: la ragazza, sconvolta dal passato sentimentale della madre e dal legame con Eduardo e Stefano, dà voce a un rancore covato per anni.

Quando Greta tenta di giustificare le proprie scelte e la crisi di coppia, Cristina esplode, rovesciando sulla madre accuse e frustrazioni; la scena mette in luce il nodo irrisolto tra verità taciute e protezione dei figli.

A fermare il confronto è Roberto Ferri, che non sceglie la via del dialogo ma quella dell’autorità: impone alla figlia di “rientrare nei ranghi”, pretendendo un cambio immediato di atteggiamento per difendere l’immagine e la stabilità del clan Ferri, più che l’equilibrio emotivo di Cristina.

Intanto, sul fronte di Nunzio e Rossella, l’entusiasmo per il nuovo seminterrato viene smorzato da una perizia più accurata: i danni strutturali sono seri e i tempi di rientro nell’appartamento si allungano in modo imprevisto.

La coppia deve rimandare il progetto di convivenza serena, trovare una sistemazione alternativa e ridefinire priorità economiche e affettive, con il rischio di nuove tensioni.

Nel sottobosco criminale, Angelo, mortificato per non aver consegnato a Eduardo la sua parte di refurtiva, sceglie un gesto radicale che sorprende Sabbiese e potrebbe incidere sui futuri equilibri di potere a Napoli.

Cristina, Nunzio e Angelo: le possibili conseguenze future delle scelte

Le dinamiche della puntata del 13 aprile aprono archi narrativi di medio periodo: la gestione autoritaria di Roberto rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Cristina, alimentando possibili fughe, ricatti emotivi o avvicinamenti inattesi a figure esterne come Eduardo.

Per Nunzio e Rossella, la distanza forzata dal seminterrato diventa un banco di prova: potrebbero emergere divergenze su soldi, lavoro e tempi di realizzazione del loro progetto di vita, con effetti su famiglia Cammarota e Graziani.

Il gesto di Angelo nei confronti di Sabbiese ha il potenziale di ridefinire alleanze e tradimenti nel filone criminale: un terreno che la Soap di Rai 3 utilizza spesso per riflettere, in chiave di fiction, su legalità, riscatto e limiti della lealtà.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Un Posto al Sole del 13 aprile 2026?

Va in onda il 13 aprile 2026 alle 20.50 su Rai 3, nella consueta fascia preserale dal lunedì al venerdì.

Cosa succede tra Cristina, Roberto e Greta nella puntata del 13 aprile?

Succede che Cristina affronta duramente Greta, mentre Roberto Ferri interviene imponendo alla figlia una linea rigida e autoritaria.

Perché Nunzio e Rossella devono lasciare il seminterrato?

Devono lasciarlo perché emergono danni strutturali più gravi del previsto, che richiedono lavori prolungati e li costringono a rinviare la convivenza.

Qual è il gesto inatteso di Angelo verso Eduardo Sabbiese?

È un gesto mosso dal rimorso per la refurtiva non consegnata, che sorprende Eduardo Sabbiese e può cambiare equilibri criminali futuri.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Un Posto al Sole?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.