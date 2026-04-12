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Riccardo Scamarcio a Domenica In racconta l’infanzia e l’incontro con Depp

Riccardo Scamarcio a Domenica In racconta l’infanzia e l’incontro con Depp

Riccardo Scamarcio a Domenica In, ritratto intimo tra cinema e vita

Nel salotto di Domenica In, a Roma, l’attore Riccardo Scamarcio ha ripercorso davanti a Mara Venier carriera, vita privata e prospettive future.
In tv, nel corso della puntata andata in onda di recente, ha raccontato il nuovo film ambientato nel 1919 sull’impresa di Fiume, le proprie fragilità, il legame con l’arte, l’importanza degli affetti e della sua Puglia.
L’intervista, dal tono confidenziale e riflessivo, restituisce il ritratto di un interprete maturo che difende la propria autenticità e rivendica un’idea di cultura come motore civile, chiedendo “più arte” a chi detiene il potere.

In sintesi:

  • Riccardo Scamarcio racconta a Domenica In carriera, emozioni e vita privata con rara sincerità.
  • Nuovo film sul 1919 e l’impresa di Fiume, immersione totale nella storia italiana.
  • Centralità degli affetti: successo incompleto senza qualcuno con cui condividerlo.
  • Passione per la musica, amore per la Puglia e invito a “più arte nel potere”.

Dal set di Fiume alle lacrime a Venezia: il metodo Scamarcio

Parlando del nuovo film storico ambientato nel 1919 e legato all’impresa di Fiume, Riccardo Scamarcio ha descritto un lavoro di ricostruzione minuziosa: costumi, scenografie, atmosfere d’epoca.
“Quando tutto è curato nei dettagli, costumi e scenografie, hai davvero la sensazione di vivere in quell’epoca”, ha spiegato, sottolineando l’importanza del set come dispositivo emotivo oltre che visivo.
Questa immersione totale lo ha portato, in passato, a momenti di forte intensità: durante alcune riprese a Venezia, si è ritrovato solo in Piazza San Marco all’alba.
“Mi sono seduto e ho pianto”, ha raccontato, suggerendo quanto il mestiere dell’attore, se vissuto fino in fondo, possa diventare esperienza esistenziale e non semplice recitazione.

L’intervista con Mara Venier ha messo in luce la sua idea di crescita personale: “Gli attori devono proteggere il bambino che erano, è il motore di tutto”. Scamarcio, mantenere una quota di ingenuità e fiducia è essenziale per continuare a credere nelle storie e nelle persone, nonostante inciampi e delusioni.
“Credo che in ognuno di noi ci sia del buono”, ha aggiunto, collegando la dimensione privata alla responsabilità pubblica di chi lavora con l’immaginario collettivo.

Affetti, musica e futuro: lo sguardo di Scamarcio sull’arte e sull’Italia

Uno dei passaggi più personali riguarda le relazioni sentimentali.
“Puoi realizzare tutti i tuoi sogni, ma senza qualcuno con cui condividerli sei felice a metà”, ha ammesso Riccardo Scamarcio, ponendo sullo stesso piano carriera e vita affettiva.
I rapporti umani diventano così il vero indicatore di successo, più dei risultati professionali.

C’è spazio anche per la musica, passione parallela ma consapevolmente non trasformata in mestiere. Scamarcio suona batteria e chitarra e ha ricordato una collaborazione in studio con Johnny Depp: “Lui canta, io suono”, ha detto, precisando però di voler mantenere questa dimensione come territorio libero, non regolato dalle logiche dell’industria.
Alla domanda su una possibile vacanza, la risposta è stata netta: “Rimarrei in Italia”.
Il legame con la sua Puglia resta centrale, rifugio identitario e luogo di radici, lontano dal frastuono mediatico.

Guardando avanti, Scamarcio indica una traiettoria semplice ma esigente: continuare a lavorare, incontrare persone stimolanti, conservare uno sguardo curioso sul mondo.
La sua riflessione finale è anche un atto politico-culturale: “Servirebbe più arte, soprattutto nelle menti di chi ha il potere”.
Un invito a riconoscere il ruolo dell’immaginazione e della cultura nelle decisioni pubbliche, in un’Italia dove cinema, televisione e musica restano strumenti cruciali per leggere il presente.

FAQ

Chi è Riccardo Scamarcio e perché è considerato rilevante nel cinema italiano?

Riccardo Scamarcio è un attore e produttore italiano affermato, protagonista di film d’autore e popolari, capace di coniugare successo commerciale e ricerca artistica.

Di cosa parla il nuovo film di Scamarcio sull’impresa di Fiume del 1919?

Il film ricostruisce l’impresa di Fiume del 1919, raccontando tensioni politiche, ideali e contraddizioni dell’Italia del primo dopoguerra attraverso personaggi storici e di finzione.

Qual è il rapporto di Riccardo Scamarcio con la musica e Johnny Depp?

Sì, Scamarcio suona batteria e chitarra e ha inciso un brano con Johnny Depp, in cui Depp canta e lui suona, mantenendo però la musica come passione privata.

Perché Riccardo Scamarcio parla di proteggere il bambino interiore negli attori?

Perché, secondo lui, gli attori devono preservare la parte infantile fatta di stupore e fiducia, fondamentale per interpretare personaggi credibili e mantenere autenticità emotiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Riccardo Scamarcio?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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