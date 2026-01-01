Trump shock: donna turca rivendica la paternità e chiede test del DNA, Casa Bianca nel caos

Trump shock: donna turca rivendica la paternità e chiede test del DNA, Casa Bianca nel caos

Rivendicazione di filiazione e richiesta di test del dna

Necla Ozmen, cittadina turca di 55 anni, ha avviato una battaglia legale sostenendo di essere la figlia biologica di Donald Trump e chiedendo un test del DNA per accertarlo. La sua iniziativa, riportata dall’agenzia Dha e da media turchi, nasce dalla convinzione che all’anagrafe sia stata registrata come figlia di Sati e Dursun Özmen solo formalmente, mentre il padre naturale sarebbe l’ex presidente degli Stati Uniti. Dopo un primo rigetto da parte di un tribunale di Ankara, che ha giudicato insufficienti gli elementi presentati, Ozmen ha ribadito la volontà di ottenere una verifica genetica indipendente. “Non voglio causare problemi, voglio solo sapere se è mio padre”, ha dichiarato, spiegando di aver già depositato ricorsi e richieste ufficiali per l’esecuzione del test. L’obiettivo, secondo la sua versione, è esclusivamente l’accertamento della verità biologica, senza rivendicazioni patrimoniali o politiche.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il racconto della presunta adozione e della madre americana

Secondo la ricostruzione di Necla Ozmen, l’origine del sospetto risale al 2017, quando la donna che l’ha cresciuta, Sati, le avrebbe rivelato che il suo padre biologico è Donald Trump. La rivelazione sarebbe arrivata davanti al telegiornale: vedendo in tv l’allora presidente degli Stati Uniti, Sati le avrebbe detto che quell’uomo era il suo vero padre. Da quel momento, Ozmen sostiene di aver cercato riscontri sul proprio passato, partendo dai dati anagrafici che la indicano come figlia di Sati e di Dursun Özmen, quest’ultimo deceduto nel 2009.

Nella versione riferita ai media turchi e all’agenzia Dha, la madre biologica sarebbe una cittadina americana di nome Sophia, che avrebbe avuto una relazione non ufficiale con Trump. Dopo il parto, la neonata sarebbe stata affidata a una coppia turca: l’uomo, impiegato presso la Nato, e la moglie, reduce da un aborto spontaneo, avrebbero accettato di crescerla come figlia. Ozmen colloca la propria nascita nel 1970 e riconduce a quell’epoca l’ipotetico passaggio di custodia, che non risulterebbe documentato in modo formale nei registri accessibili.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La testimonianza su Sophia resta al momento l’unico elemento narrativo a sostegno dell’ipotesi di filiazione, insieme al racconto di Sati. Non emergono, nella versione resa pubblica, ulteriori prove materiali, contratti di adozione o tracciati medici collegati all’evento. Ozmen afferma tuttavia che la rivelazione del 2017 ha segnato l’avvio delle sue ricerche personali e ha orientato la successiva richiesta di un accertamento genetico, ritenuto da lei l’unico strumento in grado di chiarire l’identità della madre naturale e del presunto padre.

Azioni legali in Turchia e appelli alle autorità statunitensi

Dopo il primo rigetto del tribunale di Ankara, che ha definito le prove addotte non sufficienti a giustificare un accertamento coattivo, Necla Ozmen ha presentato ricorso in appello per ottenere la riapertura del fascicolo e l’ammissione di un test del DNA. La richiesta punta a una perizia genetica comparativa che, nelle intenzioni della donna, dovrebbe essere condotta da un laboratorio accreditato e riconosciuto a livello internazionale. La strategia difensiva insiste sul diritto all’identità personale e sulla necessità di chiarire la verità biologica, senza avanzare pretese economiche o politiche.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Parallelamente al contenzioso in Turchia, Ozmen ha formalizzato istanze presso l’ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara e ha inviato richieste a tribunali statunitensi, domandando assistenza per l’esecuzione del test. Secondo quanto riferito ai media turchi e all’agenzia Dha, le comunicazioni indirizzate alle autorità americane mirano a ottenere una cooperazione istituzionale o, quantomeno, indicazioni procedurali per un prelievo volontario e la conservazione forense dei campioni. La donna ha chiarito di non voler “creare problemi” a Donald Trump, ma di volere una verifica tecnica che definisca l’origine biologica.

Il quadro processuale resta complesso: in assenza di ulteriori elementi documentali — come atti di affidamento, referti clinici o testimonianze certificate — i giudici turchi hanno finora ritenuto non soddisfatti i requisiti probatori per imporre misure invasive. La controparte americana non risulta aver rilasciato risposte ufficiali alle istanze di Ozmen. Nel frattempo, la 55enne ha confermato di voler proseguire la via giudiziaria, confidando che l’appello in Turchia o un canale di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti consentano di arrivare a un accertamento genetico riconosciuto.

FAQ

  • Chi è Necla Ozmen?
    È una cittadina turca di 55 anni che sostiene di essere la figlia biologica di Donald Trump e chiede un test del DNA per dimostrarlo.
  • Perché il tribunale di Ankara ha respinto la prima istanza?
    Ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori presentati per disporre un accertamento genetico.
  • Quali passi legali ha intrapreso in Turchia?
    Ha depositato un ricorso in appello per chiedere la riapertura del caso e l’ammissione di una perizia genetica.
  • Qual è il ruolo dell’ambasciata degli Stati Uniti?
    Ozmen ha inviato richieste formali all’ambasciata a Ankara per ottenere assistenza o indicazioni procedurali su un test del DNA.
  • Ci sono prove documentali dell’adozione o della maternità di “Sophia”?
    Al momento non sono emersi atti formali, referti medici o documenti che confermino la ricostruzione.
  • Ozmen chiede benefici economici o politici?
    No, dichiara di volere esclusivamente l’accertamento della verità biologica attraverso un test del DNA.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com