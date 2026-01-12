Treno Frecciarossa frena all’improvviso: passeggera cade, si rompe due costole e ottiene risarcimento record

Incidente e dinamica

Frecciarossa in servizio sulla tratta Roma–Bologna, anno 2022: una passeggera sessantenne segnala un sedile instabile e chiede il cambio posto a un addetto di bordo. Mentre si alza per consentire l’intervento, il convoglio effettua una frenata improvvisa. La donna perde l’equilibrio e cade nel corridoio, riportando traumi immediati.

Il personale ferroviario interviene nell’immediato, con il capotreno che avvia le procedure di rilevazione dell’accaduto. Viene redatto un verbale con la descrizione dei fatti e raccolte le prime testimonianze dei presenti.

La dinamica, ricostruita dai presenti e dal rapporto interno, evidenzia la coincidenza temporale tra la manovra di arresto repentino e l’azione della passeggera di alzarsi dal posto per la sistemazione del sedile, fattore determinante nella caduta.

Conseguenze e assistenza

La donna, 60 anni, ha riportato la frattura di due costole e ulteriori lesioni contusive, con dolore acuto e difficoltà respiratoria. È stata trasferita e ricoverata presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove ha seguito un percorso di stabilizzazione e monitoraggio clinico.

Il ricovero è durato circa un mese, con terapia antalgica, controlli radiografici e indicazioni di riposo vigilato. Alla dimissione sono stati prescritti follow-up ambulatoriali e limitazioni funzionali per consentire la corretta consolidazione delle fratture.

A bordo, il capotreno ha predisposto l’assistenza immediata e la raccolta delle testimonianze, formalizzate in un verbale; le informazioni sono state condivise con l’operatore ferroviario per gli adempimenti interni e assicurativi.

Sentenza e risarcimento

Guarita dalle lesioni, la passeggera ha presentato richiesta danni a Trenitalia, respinta in via stragiudiziale senza riconoscimento di responsabilità. A fronte del diniego, la donna ha adito il Tribunale civile di Bologna, depositando il verbale di bordo e le testimonianze raccolte dal capotreno.

Il giudice Alessandra Cardarelli ha ritenuto provata la dinamica e l’assenza di condotta imprudente della viaggiatrice, sottolineando che non emergeva alcuna inosservanza del dovere di cura della propria incolumità. La frenata repentina, contestuale alla sistemazione del sedile instabile, è stata qualificata come causa efficiente della caduta.

La decisione ha individuato la responsabilità in capo alla società di trasporto, disponendo il pagamento di 15.000 euro a titolo di risarcimento per le lesioni e i disagi conseguenti, con valorizzazione del ricovero e delle cure sostenute presso l’Ospedale Sant’Orsola.

