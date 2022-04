Giornata Internazionale della Libertà di Stampa il 3 maggio

Libertà di Stampa

Il 3 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Libertà di Stampa, un’occasione per riflettere sull’importanza dei principi in difesa della libertà di parola e il diritto all’informazione, del pluralismo e dell’indipendenza dei media. Questi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle principali democrazie di tutto mondo assumono un significato di particolare valore sociale attribuendo ai media un ruolo estremamente importante nella formazione del senso comune, nella creazione della percezione della realtà e sulla qualità della vita dei lettori e della società intera.

Modelli informativi più costruttivi e responsabili

Per questo motivo molti giornalisti negli ultimi anni si sono organizzati per proporre modelli informativi più costruttivi e responsabili che riescano a svolgere l’importante ruolo sociale dei media di informare l’opinione pubblica secondo parametri che contribuiscano a limitare le logiche di parte, alleviare la polemica, la sfiducia e la conflittualità.

Nella Giornata Internazionale della Libertà di Stampa giornalisti, comunicatori, redazioni e testate in tutta Italia si organizzano per portare sui media nazionali la loro attività al servizio di un giornalismo più costruttivo e positivo, per allargare il concetto di libertà di stampa, estendendolo da chi produce l’informazione anche a chi ne fruisce, i lettori.

Giornata nazionale dell’informazione costruttiva

Un collettivo di 60 enti, istituzione e associazioni del mondo dei media e della comunicazione hanno aderito e lanciato un’azione comune per promuovere insieme a giornaliste e giornalisti di tutta Italia un’informazione più libera da condizionamenti, spettacolarizzazione della negatività e polemiche, al servizio delle soluzioni e del bene comune.

Dalle 10 alle 16 con 40 interventi dei firmatari in una diretta

Movimento Mezzopieno

Il 3 maggio, in occasione della giornata mondiale per la libertà di stampa, il Movimento Mezzopieno, insieme a oltre 60 enti promotori, lancia la Giornata nazionale dell’informazione costruttiva per coinvolgere giornalisti di tutta Italia, redazioni e i media nazionali a diversi livelli in un momento di azione e sensibilizzazione sul giornalismo e sull’informazione a servizio della società.

Il 3 maggio i professionisti dell’informazione sono invitati a pubblicare e dare risalto a notizie, approfondimenti, reportage e storie costruttive, cioè che, come prevede la stessa deontologia della professione, siano scritte in modo incondizionato da sensazionalismi, polemiche, fake news e che sappiano aiutare il lettore a comprendere la realtà e portare consapevolezza e fiducia nel mondo e negli esseri umani.

La Giornata è realizzata a livello nazionale e locale su quotidiani, periodici, radio, televisioni e social network, sulla carta stampata e on-line ed è aperta a tutti i giornalisti e ai professionisti dell’informazione e della comunicazione.

Qui il programma della diretta del 3 maggio sulla pagina Facebook del Movimento Mezzopieno e sul sito dedicato alla giornata. Sul sito è possibile fino al 3 maggio compilare il form per aderire e partecipare all’iniziativa sia come singoli giornalisti che come redazioni.

La Giornata è nata dall’impegno di centinaia di giornalisti coinvolti nella campagna nazionale per la Parità di Informazione Positiva, lanciata nel 2018 dal movimento Mezzopieno, che vede l’adesione di 6400 sottoscrittori.

Obiettivi della Giornata

Coordinare le esperienze italiane che stanno lavorando per un modello positivo di comunicazione e un giornalismo costruttivo

Valorizzare il lavoro di giornalisti e di giornaliste, testate ed editori impegnati in un’informazione per la crescita della società e del bene comune

Coinvolgere i lettori e la società in un confronto sulle buone notizie e sull’informazione positiva

Redigere un protocollo nazionale sulla buona informazione, creato e condiviso dal collettivo di giornalisti aderenti alla campagna

Le azioni

Ai giornalisti e alle giornaliste che aderiscono, si chiede di:

Scrivere un articolo secondo la deontologia e i criteri del buon giornalismo costruttivo

Pubblicarlo con il riferimento in calce alla Giornata nazionale dell’informazione costruttiva 2022.

Celebrare il buon giornalismo positivo e chi lo pratica. Gli aderenti possono sviluppare una riflessione, dibattiti o confronti e condividerli sui propri canali a supporto della Giornata.

Libertà di Stampa. L’indagine nazionale

L’indagine della durata di circa circa 5 minuti sarà aperta fino a fine aprile per la prima fase di analisi. Per partecipare si può accedere a questo link

I risultati dell’indagine verranno presentati il 3 maggio 2022 in un evento di formazione per giornalisti in occasione della seconda edizione della Giornata dell’Informazione costruttiva (https://www.giornatainformazionecostruttiva.site/).

