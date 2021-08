Afghanistan. GWPR Italia risponde all’appello di #InclusioneDonna

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

GWPR Italia sottoscrive la lettera predisposta da Donne per la Salvezza e dà voce all’appello di #InclusioneDonna rivolto alle nostre Istituzioni per un concreto impegno di solidarietà nei confronti delle donne e delle bambine afghane.

Insieme possiamo fare la differenza: facciamo rete, anche oggi, per donne come noi a cui sta per essere negata la speranza di un presente e un futuro.



Diamo eco a queste parole e all’importante messaggio con l’augurio che si possano realizzare concrete azioni di supporto e accoglienza. Non possiamo sprecare tempo prezioso!



Di seguito la lettera di Donne per la Salvezza:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Mario Draghi, al Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana Luigi Di Maio, alla Ministra dell’Interno della Repubblica Italiana Luciana Lamorgese.

La fuga occidentale da Kabul e l’avvento dei talebani, nuovamente forza al comando in Afghanistan, preoccupa fortemente chi ha a cuore i diritti umani e la salvaguardia della vita di tutti i civili, specie di quelli più a rischio, come donne e bambini.



Il loro destino è nuovamente consegnato a un indicibile orrore.

Sono nostre madri, amiche, sorelle. Non lo possiamo e non lo vogliamo più accettare. L’Europa deve agire, l’Italia deve reagire, noi donne e cittadine dobbiamo fare rete contro ogni violenza.

Quello che serve adesso è semplice: consentire a più donne, ragazze e bambine/i possibile di mettersi in salvo in queste ore in cui le maglie del controllo talebano sono ancora slabbrate.



Tutte le organizzazioni firmatarie chiedono che nelle prossime ore vengano attivati dal nostro Paese e dall’Unione europea *canali legali e sicuri di accesso*, corridoi umanitari, celeri ed efficaci, per portare in salvo le molte persone che in queste ore si accalcano, anche perdendo la vita, lungo strade ed aeroporti, per sfuggire alle milizie talebane.



*Non possiamo lasciare le donne e le famiglie in mano ai trafficanti di vite umane.*



Le organizzazioni firmatarie si mettono a disposizione e a servizio dello Stato e dell’Unione europea per ospitarle, trovando per essi alloggi e ristori, nonché percorsi formativi e lavorativi che consentano loro una libertà e una sicurezza di lunga durata. Attiveranno nelle prossime ore una raccolta fondi da destinare all’accoglienza delle famiglie afghane e al loro supporto.



*Devono essere usati tutti i posti disponibili nel sistema di accoglienza e integrazione.*



Chiediamo in particolare alla Farnesina di ricevere le organizzazioni aderenti e di attivare insieme un piano rapido ed efficace. Ogni vita salvata dalla violenza è una vittoria per qualsiasi democrazia degna di questo nome.



Bisogna fare tutto e occorre farlo ora.

Grazie a voi tutt* per condividere questo importante messaggio.La voce di un* è la voce di tutti.



Il Consiglio Direttivo GWPR Italia

Carola Salvato, Presidente GWPR Italia

Alessandra Malvermi, Antonella Romano, Cristina Risciotti, Federica Beneventi, Germana Barba, Rosanna D’Antona e Rossella Rosciano