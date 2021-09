ORDINE GIORNALISTI AL VOTO: PEC E RID, TEMPI STRETTI PER METTERSI IN REGOLA

Il 20 e 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 si voterà online per eleggere i nuovi rappresentanti del Consiglio nazionale e regionale dell’Ordine dei giornalisti. Ma attenzione, per poter accedere al voto telematico è necessario:

✅ essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Odg e per l’anno 2021 l’addebito diretto della quota mediante RID non è più possibile: si consiglia di controllare che il pagamento sia stato regolarmente effettuato. In caso di inadempienza: occorre pagare la quota, e comunicarlo all’Ordine regionale, entro sabato 2 ottobre;

✅ essere in possesso di un indirizzo Pec attivo e funzionante;

✅ aver comunicato all’Odg regionale entro il 7 ottobre il proprio indirizzo Pec cliccando sull’apposito banner sul sito www.odg.mi.it nella sezione ‘bollino e Pec’ seguendo le istruzioni.

Qui il vademecum

ATTENZIONE: chi non comunica la Pec entro il 7 ottobre NON POTRÀ VOTARE NEMMENO IN PRESENZA

Ordine giornalisti: sarà possibile votare anche in presenza al seggio allestito presso l’Hotel Hilton di Milano in via Galvani (zona Stazione Centrale) solo domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 18.

Il nuovo vademecum L’entrata in vigore del Regolamento sulle procedure elettorali

con modalità mista e in presenza per il rinnovo degli organi

dell’Ordine dei giornalisti (Bollettino Ufficiale Ministero della

Giustizia n. 1/2021) ha reso necessaria una revisione del

tradizionale vademecum messo a disposizione dal Consiglio

nazionale per supportare le operazioni di voto nei collegi

elettorali regionali.

Le operazioni preliminari e le procedure per le elezioni dei

componenti dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale

dell’Ordine dei giornalisti sono state quindi illustrate

riportando la normativa di riferimento, le decisioni del

Consiglio nazionale nonché ogni altro riferimento

interpretativo utile allo svolgimento delle votazioni (note

ministeriali, pareri legali ecc.).

Nella pubblicazione di quest’anno sono stati inseriti dei box

dedicati alla nuova procedura per il voto telematico nonché

delle note operative funzionali alle attività che dovranno

svolgere le segreterie degli Ordini regionali