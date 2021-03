—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Dal 22 al 28 marzo webinar gratuiti per i giovani. AIEF è la prima Associazione italiana dedicata alla formazione professionale sull’Educazione Finanziaria

AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari aderisce alla Global Money Week, la settimana che dal 22 al 28 marzo è dedicata all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani in tutto il mondo, grazie alla Global Money Week (GMW) evento annuale promosso dall’OCSE. A coordinare in Italia l’edizione 2021 è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il tema di questa edizione della GMW è “Prendetevi cura di voi, prendetevi cura dei vostri soldi!” (Take care of yourself, take care of your money!). Restate aggiornati sugli eventi della Global Money Week in Italia a questo link. Qui la pagina Instagram di AIEF

Gli investimenti sul mercato azionario

Dai 16 ai 25 anni di età. Venerdì 26 marzo, ore 17, il webinar rivolto ai giovani (non occorre una particolare esperienza in campo economico) a cura di Paolo Brambilla, patrocinato dall’Agenzia di stampa Trendiest News. Che cos’è la Borsa Italiana, quale funzione ha la Consob (organismo di controllo), come scegliere le azioni da acquistare sui mercati regolamentati.

L’educazione finanziaria: una risposta al mondo che cambia

Chi ha maggiore conoscenza finanziaria pianifica di più il proprio futuro, risparmia di più ed investe meglio i propri risparmi, si indebita di meno e gestisce meglio il proprio debito. In tutti i Paesi stanno avvenendo enormi cambiamenti con profonde ripercussioni sull’economia e sulle piccole e grandi decisioni che ciascun cittadino è chiamato a compiere nel corso della vita. Una più alta aspettativa di vita richiederà una diversa pianificazione del proprio futuro, capace di tener conto della prolungata esigenza di risorse necessarie a svolgere una vita soddisfacente e ad affrontare le necessità di cura.

Il mercato del lavoro si sta modificando e continuerà a farlo in futuro. Anche il sistema previdenziale, passato da un regime retributivo a uno contributivo, è profondamente mutato. L’allungamento delle aspettative di vita e il minore livello delle pensioni, rispetto all’assegno percepito dagli attuali pensionati, possono richiedere ai cittadini la costruzione per tempo di un piano per affrontare con maggiore serenità il periodo non lavorativo e l’eventuale transizione verso il pensionamento.

I mercati finanziari sono diventati più complessi e si è ampliata l’offerta di prodotti a disposizione del cittadino. L’avvento della tecnologia e dei servizi digitali è destinato a trasformare radicalmente le abitudini dei cittadini e l’attività delle imprese e avrà un forte impatto nel settore finanziario.

I webinar rivolti soprattutto ai giovani

Trovate tutte le informazioni a questo link https://aief.eu/global-money-week/