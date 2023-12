GRUPPO ENERCOM: 15 STARTUP NELLA PIATTAFORMA DI OPEN INNOVATION “NEXTOWN” DEDICATA ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI MEDI E PICCOLI COMUNI 

“Insieme per la digitalizzazione del tuo comune” è lo slogan di NexTown, il progetto innovativo del Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, e di Geosmartcampus, indirizzato alla digitalizzazione dei comuni medi e piccoli.

La piattaforma, in una logica di Open Innovation e Open Collaboration, ha come obiettivo quello di proporre servizi, prodotti e attività tecnologicamente avanzati legati al mondo della smart city ma indirizzati a comuni di piccole e medie dimensioni. Così come gli organismi di un ecosistema sono in stretta relazione gli uni con gli altri e con l’ambiente in cui vivono, così NexTown rappresenta una comunità di partner, professionisti ed innovatori, che hanno lo scopo e la volontà di valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di servizi e soluzioni tecnologicamente innovative.

Ad oggi sono 15 le startup che mettono a disposizione la propria expertise e i propri servizi sulla piattaforma: AI tech, Anomaleet, Flexo by Hive Power, Jarviis by Ioota, Lisia, Matterport, Mine Crime, Pin Bike, Quest-it, RadarMeteo, Silla Industries, Smartdomotics, Helios by Solum, TrovaBando, WhereApp,

Paolo Magni, Innovation Manager del Gruppo Enercom ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è portare i vantaggi della smart city anche a quelle città, o piccoli paesi, che non sono delle metropoli, fornendo soluzioni pronte all’uso che le pubbliche amministrazioni possono selezionare all’interno di un portafoglio di servizi, offerti da aziende che si occupano di smart city. Si va – ad esempio – dalla gestione delle comunità energetiche, al sistema di monitoraggio per lo stato di ammaloramento stradale, al digital twin, a una soluzione di parcheggio e ricarica per veicoli a mobilità personale come scooter e biciclette, sino ad arrivare a una piattaforma che raccoglie, analizza e rende disponibili i dati sulla criminalità territoriale”.

In un unico portale i le Pubbliche Amministrazioni associate alla community potranno trovare tutte le soluzioni ready to use, gratuite e non, utili a rendere i territori davvero a misura di cittadino, in una logica di sostenibilità e innovazione.

Gruppo Enercom

Il Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Le aziende del Gruppo Enercom operano in 5 principali aree di business nel mercato dell’energia: produzione, distribuzione, vendita, efficientamento energetico e servizi.

Il Gruppo porta energia a più di 185.000 persone e aziende, conta 35 punti vendita a marchio sul territorio , 166 comuni serviti tra distribuzione gas ed illuminazione, 400 dipendenti e investe ogni anno più di 20 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane. Il Gruppo Enercom punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento.