Ebury accelera la crescita e si espande in America Latina

● Ebury annuncia un’espansione delle proprie operazioni in Brasile in occasione del Money 20/20 Europe

● A seguito dell’acquisizione di Bexs, il Brasile è considerato una parte fondamentale della strategia di crescita globale

Ebury, azienda fintech leader a livello mondiale specializzata in pagamenti internazionali, soluzioni FX e finanziamenti all’importazione per le imprese, annuncia di voler rafforzare la propria offerta in America Latina, partendo dal Brasile.

L’espansione in America Latina è una delle principali aree strategiche di crescita globale di Ebury e fa seguito all’acquisizione di Bexs, annunciata lo scorso anno e ancora soggetta all’approvazione della Banca centrale brasiliana. Bexs è una banca brasiliana con oltre 30 anni di esperienza nei pagamenti internazionali e nella gestione del rischio FX. Offre inoltre soluzioni per il commercio estero alle PMI e soluzioni tecnologiche scalabili (API) ai principali operatori digitali come Nubank, Ebanx, Nuvei e PPRO.

Nell’ambito dei suoi piani di crescita, Ebury rafforzerà il suo team in Brasile e lancerà altri prodotti a livello locale, come i conti multivaluta, che rappresenteranno una svolta per gli importatori e gli esportatori brasiliani.

Ebury sarà inoltre in grado di apportare aggiornamenti di prodotto alle sue attività brasiliane. L’azienda ha investito molto in soluzioni API scalabili per le aziende, come la sua proposta white-labelled, che si integra perfettamente con sistemi di terze parti. Altri lanci includono l’espansione dell’offerta di conti valutari, aumentando la copertura globale. Ebury ha recentemente lanciato l’undicesimo conto in valuta locale a Singapore (SGD), posizionandosi come operatore leader del mercato e offrendo la più completa suite di conti di raccolta locali del settore.

Ebury ha annunciato il suo piano di espansione in America Latina nell’ambito della sua partecipazione a Money 20/20 Europe, evento che si è tenuto dal 6 all’8 giugno ad Amsterdam. L’evento ha riunito fintech di tutto il mondo per scambiare esperienze e conoscenze sull’universo dei pagamenti e su altre innovazioni, come criptovalute, portafogli digitali e intelligenza artificiale.

Fernando Pierri, Global Chief Commercial Officer in Ebury basato in Brasile ha affermato: “Siamo lieti di annunciare il piano di espansione di Ebury e le nuove soluzioni digitali. Il Brasile è un’importante area di crescita per Ebury: è un Paese di dimensioni continentali con oltre 170 milioni di persone connesse a Internet, con un enorme potenziale di crescita nel commercio internazionale.”

“Poiché i mercati sono sempre più interconnessi a livello globale, i servizi di Ebury sono progettati per garantire transazioni internazionali sicure e prive di attriti, offrendo alle aziende una maggiore sicurezza nell’affrontare la volatilità dei tassi di cambio. La nostra espansione collegherà digitalmente gli importatori e gli esportatori brasiliani all’Asia, al Nord America, all’Europa e ad altre regioni.”

Ebury offre soluzioni e servizi finanziari per consentire alle PMI di commerciare e crescere a livello internazionale con facilità, eliminando le barriere globali. Offre soluzioni unificate come pagamenti e incassi internazionali, servizi di cambio in oltre 142 valute per i mercati principali ed emergenti, soluzioni di gestione del rischio di cambio e finanziamenti all’importazione. Fondata da Juan Lobato e Salvador García nel 2009, l’azienda è una delle società fintech in più rapida crescita a livello globale, con oltre 32 uffici in 21 Paesi e più di 1.300 dipendenti. Il volume delle transazioni realizzate da Ebury ammonta a 21 miliardi di dollari all’anno. Nel corso della sua storia, l’azienda ha ricevuto più di 25 premi internazionali, tra cui il Financial Times 1000 Europe’s fastest-growing companies 2020 e il Sunday Times Tech Track 100. Tutti questi riconoscimenti collocano Ebury tra le aziende fintech leader in Europa.