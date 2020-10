Bio€quity Europe a Dublino nel 2021 e a Milano nel 2022

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- di Letizia Dehò – Trendiest News —- BioCentury, EBD Group e il Dublin Regional Host Committee confermano le date per Bio€quity Europe 2021 (21° anniversario). L’evento si terrà a Dublino dal 13 al 14 aprile 2021 al Convention Centre.

Questo importante evento per i principali investitori globali di Venture Capital e di startup nel settore biofarmaceutico, nel 2022 si terrà a Milano.

Bio€quity Europe

Bio€quity Europe è la principale vetrina internazionale del settore per gli operatori finanziari e i dirigenti farmaceutici per valutare e fare rete con le biotecnologie in crescita. Per l’incontro del 21° anniversario più di 80 aziende selezionate presenteranno le loro storie e parteciperanno al programma. L’agenda consentirà il massimo networking finanziario attraverso ampi momenti di confronto, ricevimenti e riunioni 1×1 utilizzando la soluzione di networking per conferenze partneringONE® di EBD Group.

Non perdere questa opportunità per trovare potenzialmente il tuo prossimo investimento di successo o opportunità di partnership. Il partner Insights McKinsey & Co. tornerà a Bio€quity Europe per pubblicare il suo secondo rapporto sulla conferenza europea sulle biotecnologie.

Bio€quity Europe 2021 è co-organizzato da BioCentury Inc. (“BioCentury”) e EBD Group. Per garantire un processo di registrazione regolare, i dati saranno equamente condivisi tra questi due organizzatori di eventi: il pagamento con carta di credito è richiesto al momento del check out.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:

Presentazione di un massimo di 25 richieste per azienda per incontri one-to-one durante la conferenza.

Accesso a tutti i pannelli, sessioni e presentazioni aziendali.

Pubblicazione dell’azienda e dei profili personali su partneringONE®.

Colazione, pranzo, snack, caffè e altre bevande analcoliche nel locale.

Eventi di networking serali.

