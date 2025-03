Tommy Cash difende Lucio Corsi e si prepara all’Eurovision con determinazione

## Espresso Macchiato e polemiche sui social

Il brano Espresso Macchiato, interpretato dal rapper estone Tommy Cash, ha suscitato un acceso dibattito nel panorama musicale e social italiano. Nonostante Cash esprima fervente amore e rispetto per l’Italia, riconoscendo la bellezza del paese e la cultura gastronomica, la canzone è stata accusata di perpetuare stereotipi su usi e costumi nazionali. Tra i critici spiccano nomi noti come Caterina Balivo, che ha dedicato diverse puntate del suo programma La volta buona a questa controversia, evidenziando possibili offese verso un intero popolo. Anche il famoso artista Cristiano Malgioglio ha etichettato il pezzo come “offensivo”. Tuttavia, non manca chi apprezza il brano per la sua ironia, il ritmo coinvolgente e un testo che, pur semplice, riesce a rimanere impressivo. La notizia del suo prossimo debutto all’Eurovision Song Contest ha così riacceso l’interesse per l’evento, in programma quest’anno in Svizzera e condotto da Michelle Hunziker.

## L’impegno di Tommy Cash per Lucio Corsi

Nel contesto delle polemiche suscitate da Espresso Macchiato, Tommy Cash ha voluto mettere in chiaro il suo supporto per Lucio Corsi, l’artista italiano che rappresenterà il paese all’Eurovision. Durante un’intervista, Cash ha espresso apprezzamento per Corsi, descritto come un “cool” e affascinante artista con uno stile inconfondibile. “Sarà come un fratello maggiore per lui”, ha dichiarato Cash, promettendo di proteggerlo dalle pressioni e dalle critiche che inevitabilmente accompagneranno le esibizioni in un evento di tale portata. La solidarietà mostrata da Cash nei confronti di Corsi è significativa, poiché sottolinea l’importanza di unita tra artisti durante un momento così visibile e degno di attenzione. I due potrebbero anche stringere un’amicizia che trascende le barriere culturali, dimostrando che la musica può fungere da ponte tra diversi mondi.

## Il significato profondo della canzone

Tommy Cash ha approfondito in varie dichiarazioni il significato alla base di Espresso Macchiato, rivelando che la canzone si ispira a un’esperienza personale vissuta in Italia. “Dopo un viaggio a Capri, trovandomi in studio in Estonia con il mio produttore, ho avuto un’illuminazione”, ha spiegato. L’idea è emersa da un momento di pura conversazione, in cui il produttore ha mostrato una predilezione per caffè non finiti, il che ha portato Cash a suggerire di provare un espresso macchiato. Questo scambio ha dato vita a una melodia che, sebbene inizialmente molto italiana, è stata trasformata per raggiungere anche il pubblico estone.

La canzone è intesa come una celebrazione delle piccole gioie quotidiane, attraverso la quale Cash intende comunicare la propria filosofia di vita, dove la felicità si trova nei dettagli più semplici. “Parla di una persona che apprezza la bellezza delle piccole cose e continua a godere della vita nonostante i cambiamenti”, ha precisato. Riguardo alle critiche, soprattutto quelle relative alla menzione della mafia, ha chiarito di non voler glorificare eventi storici drammatici, ma piuttosto di utilizzare immagini forti per esprimere il suo punto di vista. “Mafioso è una parola che ha molteplici significati e ho cercato di crearne un’immagine visiva e divertente”, ha concluso, mostrando la sua intenzione di suscitare un senso di riflessione attraverso la musica.