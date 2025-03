Sarah Toscano chiarisce il gossip su Matteo Berrettini e l’innocente gaffe su Topo Gigio

Risposta al gossip su Matteo Berrettini

Recentemente, Sarah Toscano ha affrontato le voci riguardanti la sua presunta relazione con Matteo Berrettini. In un’intervista, ha categoricamente smentito le speculazioni sul loro flirt, sottolineando la differenza di età tra di loro; infatti, ella è appena diventata maggiorenne, mentre lui ha un’esperienza decisamente più matura. La fonte di questo gossip è un commento fatto dalla cantante durante una delle sue apparizioni al festival di Sanremo, dove ha dichiarato di amare Berrettini. La risposta di Matteo non si è fatta attendere: “Dice così perché non mi conosce”. A questo scambio di opinioni, Toscano ha replicato con un’apertura a future conoscenze: “Si può sempre rimediare!” Tuttavia, dopo quest’interazione, entrambi si sono seguiti su Instagram ma non ci siano stati ulteriori sviluppi romantici. Come ha chiarito la giovane artista: “La nostra conversazione è rimasta lì”.

Gaffe su Topo Gigio

Durante un recente’intervista, Sarah Toscano ha suscitato l’attenzione dei media con una gaffe riguardo a Topo Gigio. Mentre parlava dell’Eurovision e delle sue aspettative, ha erroneamente confuso il famoso pupazzo con un presunto personaggio internazionale, designandolo come “Grey Mouse”. Questa confusione ha generato un momento di ilarità, poiché subito dopo ha corretto il tiro, riconoscendo il suo reale nome: “Oddio è Gigio! Non Grigio! Che gaffe!” La sua sincerità e la spontaneità hanno però riscosso l’apprezzamento del pubblico, mostrando un lato umano e genuino della giovane artista. Nonostante l’errore, Toscano ha espresso un entusiasmo contagioso nell’immaginare di vedere Lucio Corsi all’Eurovision, un evento a cui spera di partecipare un giorno. La sua passione per la musica e la volontà di condividere momenti significativi continuano a definire la sua carriera emergente.

Interventi di Maria De Filippi

Un altro aspetto interessante della carriera di Sarah Toscano è il suo rapporto con Maria De Filippi, una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano. Quando le è stato chiesto se la celebre conduttrice avesse ascoltato la sua canzone, Toscano ha confermato l’importanza del parere di De Filippi per lei, rivelando di averle mostrato i suoi outfit per Sanremo prima di mostrarli persino alla madre. Questo gesto mette in evidenza la fiducia e il rispetto che la giovane artista nutre nei confronti di Maria De Filippi. Nella stessa occasione, Toscano ha riportato le parole di incoraggiamento ricevute: “Goditela, hai 19 anni, sei su quel palco ed è già tanto…”. Queste indicazioni l’hanno motivata a mantenere la calma e godere appieno del momento unico che sta vivendo. La relazione fra le due donne sottolinea l’importanza di avere dei mentori e delle guide nel percorso artistico, un elemento che sicuramente contribuirà alla crescita professionale di Sarah Toscano.