TikTok non è più lo stesso: cambiamenti sorprendenti che gli utenti stanno notando nel 2023

Cambiamenti nella moderazione dei contenuti

Da quando TikTok è tornato in attività negli Stati Uniti, gli utenti hanno notato cambiamenti significativi nella moderazione dei contenuti. Gli appassionati della piattaforma riferiscono che l’app sembra comportarsi in modo anomalo, in particolare per quanto riguarda contenuti che in precedenza erano accettabili e ora vengono frequentemente rimossi o contrassegnati per presunta violazione delle linee guida comunitarie.

Gli utenti hanno riportato che le dirette streaming sono diminuite e che ci sono stati aumenti nella rimozione di contenuti considerati problematici. TikTok ha respinto l’idea di aver modificato le proprie politiche o algoritmi, dichiarando di essere concentrata nel stabilizzare le sue operazioni negli Stati Uniti.

È importante notare che TikTok ha identificato possibili disagi temporanei che potrebbero influenzare la fruibilità delle funzionalità dell’app durante questo processo di stabilizzazione.

Esperienze degli utenti e segnalazioni di censura

Molti utenti esprimono preoccupazioni riguardo a un incremento della moderazione dei contenuti, suggerendo che argomenti specifici vengano sorvegliati più da vicino. Le segnalazioni di restrizioni nei risultati di ricerca e avvisi contro la disinformazione sono diventate più diffuse.

Ad esempio, il comico Pat Loller ha subito la censura di un video satirico su Elon Musk, che, nonostante aver raggiunto oltre un milione di visualizzazioni, è stato limitato alla condivisione privata. Analogamente, Lisa Cline ha avuto difficoltà a caricare un video critico nei confronti di Trump, che è stato ripetutamente bloccato. Anche Danisha Carter, un commentatore politico, ha trovato il suo account sospeso permanentemente dopo la chiusura temporanea della piattaforma, con motivazioni vaghe da parte di TikTok riguardo alle violazioni delle politiche.

Risposte ufficiali e future incertezze di TikTok

TikTok ha ufficialmente negato modifiche alle sue politiche di contenuti, sostenendo di lavorare per stabilizzare le operazioni statunitensi e assicurando agli utenti che eventuali interruzioni sono temporanee. Tuttavia, il clima di incertezza persiste tra gli utenti, molti dei quali si chiedono se la piattaforma continuerà a prendere di mira alcuni contenuti o se la situazione possa normalizzarsi nel tempo.

È difficile prevedere se le politiche attuali e la percezione di censura abbiano un impatto durevole sull’ecosistema della piattaforma. Tuttavia, l’abilità degli utenti di adattarsi è messa alla prova, mentre alcuni sembrano persino disposti a pagare cifre stratosferiche per mantenere accesso all’app.

