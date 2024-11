Ghost-writer AI in iOS 18.2 per scrivere testi facilmente

Creazione di testi con AI in iOS 18.2

Con l’aggiornamento iOS 18.2, Apple introduce un’innovativa funzionalità di scrittura assistita che segna un passo significativo nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Questo nuovo strumento è progettato per eliminare le ansie legate alla creazione di contenuti, rendendo il processo di scrittura più fluido e accessibile. Gli utenti possono ora contare su un’AI che non solo supporta, ma intraprende attivamente la composizione di testi, seguendo semplicemente alcune indicazioni iniziali. Ciò rappresenta un vantaggio sostanziale per chi affronta la pagina bianca, trasformando la scrittura in un’esperienza meno opprimente e più collaborativa.

Funzionalità di Componi: come utilizzare l’AI

La funzionalità Componi, accessibile da varie applicazioni, si presenta come uno strumento dell’utente. In applicazioni come Note e Mail, il pulsante è immediatamente visibile nella barra degli strumenti, mentre in app di messaggistica come WhatsApp o Telegram può essere trovato nel menu copia/incolla, a seguito di un semplice tocco nel campo di testo. Una volta attivata la funzione, basta digitare il prompt desiderato, che sarà inoltrato a ChatGPT, il sistema AI integrato nell’iPhone grazie alla collaborazione tra Apple e OpenAI. Dopo un breve intervallo, si riceverà un testo elaborato secondo le esigenze fornite.

Personalizzazione e riscrittura dei testi con ChatGPT

Il sistema non si limita a offrire un primo risultato: gli utenti hanno la possibilità di richiedere modifiche o una riscrittura completa del testo generato. ChatGPT è progettato per anticipare e rispondere alle necessità dell’utente, suggerendo modifiche utili per perfezionare il contenuto. In aggiunta, è consentito richiesta di stili diversi per il testo finale, come formati più amichevoli o professionali. Nel caso in cui nessuna delle proposte soddisfi il risultato atteso, l’utente può personalizzare ulteriormente la revisione specificando le istruzioni nel campo dedicato “Descrivi la tua modifica”. Questo approccio garantisce un controllo maggiore sulla qualità e sul tono del messaggio finale.

