TikTok limita gli effetti di modifica dell’aspetto per gli utenti sotto i 18 anni

Negli ultimi anni, TikTok ha registrato un incremento nell’uso di filtri estetici che alterano significativamente l’aspetto degli utenti. In risposta a preoccupazioni riguardo all’impatto di tali effetti sul benessere psicologico dei giovani, TikTok ha deciso di introdurre delle restrizioni specifiche per gli utenti under 18. A partire da questo intervento, l’accesso a “alcuni effetti di alterazione dell’aspetto” sarà limitato, una mossa che mira a sensibilizzare i giovani riguardo ai reali standard di bellezza, pur rimanendo da definire l’effettivo impatto di tali limitazioni.

In aggiunta, TikTok prevede di implementare misure per fornire maggiore trasparenza riguardo ai filtri, chiedendo che ogni effetto sia accompagnato da informazioni sui cambiamenti apportati all’immagine di una persona. È un passo significativo volto a educare e responsabilizzare i giovani utenti, sottolineando l’importanza della percezione autentica di sé.

Iniziativa di TikTok per migliorare il benessere giovanile

La decisione di TikTok si colloca nel contesto di una più ampia iniziativa di tutela della salute mentale dei giovani, soprattutto alla luce delle crescenti critiche e delle azioni legali mosse contro la piattaforma da parte di diversi stati americani. Il blocco di alcuni filtri estetici rappresenta uno dei tanti tentativi di TikTok di migliorare il benessere giovanile. L’azienda sta contemporaneamente aggiornando le linee guida per i creatori che operano all’interno della TikTok Effects House, sottolineando gli effetti potenzialmente negativi che taluni filtri possono indurre. Questo rinnovamento delle normative sarà monitorato attentamente, poiché la comunità attende riscontri tangibili riguardo agli effetti di queste misure.

Strategie di monitoraggio degli utenti minorenni

Per quanto concerne il monitoraggio degli utenti più giovani, TikTok ha intensificato gli sforzi per identificare e rimuovere account sospetti di utenti di età inferiore ai 13 anni. L’azienda ha dichiarato di eliminare circa sei milioni di account mensilmente, sulla base di segnali di presunta minorità. Inoltre, TikTok sta esplorando come implementare tecnologie di machine learning per affinare ulteriormente il sistema di rilevamento degli utenti under 13, prevedendo l’invio di queste segnalazioni a un moderatore per conferma. Questa strategia sarà inizialmente testata nel Regno Unito, mentre le nuove restrizioni sui filtri e le linee guida sono attese a livello globale nelle prossime settimane e mesi, rappresentando un passo significativo nella gestione della sicurezza online per i più giovani.

Per garantire una maggiore sicurezza online tra gli utenti più giovani, TikTok ha aumentato i suoi sforzi nel monitoraggio e nella rimozione di account potenzialmente falsi di utenti sotto i 13 anni. L’azienda ha affermato di eliminare circa sei milioni di account ogni mese, basandosi su segnali che indicano una presunta età inferiore ai requisiti stabiliti. Questo processo di verifica si basa su segnalazioni proattive e controlli sistematici, mirati a impedire che la piattaforma venga utilizzata da bambini non autorizzati.

In un ulteriore passo verso la protezione dei suoi utenti più vulnerabili, TikTok sta considerando l’impiego di tecnologie di machine learning per affinare la rilevazione degli account sospetti. Questo approccio innovativo prevede che i profili identificati come appartenenti a utenti under 13 siano inviati a moderatori, i quali confermeranno l’età prima di procedere con l’eliminazione. La fase di test di questa tecnologia avrà luogo nel Regno Unito, mentre l’implementazione delle nuove restrizioni sui filtri e delle linee guida per la sicurezza è prevista su scala globale nelle settimane e nei mesi a venire.