Samsung annuncia rilascio Beta One UI 7 a metà dicembre, secondo le fonti

Piano di rilascio della One UI 7 Beta

Secondo fonti attendibili, il lancio della Beta di One UI 7 è previsto per la metà di dicembre, precisamente nella seconda o terza settimana del mese. Questo annuncio giunge in seguito a voci circolate due settimane fa, che indicavano una possibile disponibilità della Beta nella settimana tra il 18 e il 24 novembre, ma che non si è concretizzata. Tarun Vats, noto per il monitoraggio dello sviluppo del firmware di Samsung, ha confermato l’inizio della distribuzione delle prime versioni beta sui server di test del colosso sudcoreano nei primi giorni di novembre.

Dettagli sui paesi coinvolti

Il rollout della Beta è inizialmente destinato a una selezione di paesi della Fase 1, tra cui gli Stati Uniti, la Germania e la Corea del Sud. Le informazioni attuali non specificano ancora quanto tempo ci vorrà per passare alla Fase 2, che comprende Regno Unito, Polonia, India e Cina. Gli utenti di questi paesi dovranno quindi attendere ulteriori chiarimenti su quando sarà disponibile la Beta.

-39% Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 93,90€ 154,99€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 27 Novembre 2024 02:27

Tempistiche per la versione stabile

La stabilità della versione finale di One UI 7 rimane incerta. I dettagli trapelati indicano che la fase beta durerà circa due mesi, suggerendo una possibile disponibilità della versione stabile per febbraio. Questo tempismo coincide con il lancio previsto della nuova serie Galaxy S25, che dovrebbe essere dotata di One UI 7 e Android 15 direttamente “out of the box”. Tuttavia, la durata effettiva del periodo di beta dipenderà dai problemi riscontrati durante il testing, quindi gli utenti dovranno essere pazienti.

Dettagli sui paesi coinvolti

Il lancio iniziale della Beta di One UI 7 si concentrerà su alcuni paesi chiave, noti come Fase 1, che includono Stati Uniti, Germania e Corea del Sud. Questi mercati verranno prioritizzati, consentendo agli utenti di testare le nuove funzionalità e fornire feedback cruciali per il miglioramento del software. La programmazione per i paesi della Fase 2, tra cui Regno Unito, Polonia, India e Cina, rimane meno chiara; attualmente non ci sono aggiornamenti definitivi sulla tempistica del passaggio a questa fase successiva. Gli utenti in questi territori dovranno seguire attentamente le comunicazioni da Samsung per non perdere l’opportunità di partecipare al programma di beta testing.

Tempistiche per la versione stabile

Le tempistiche per il rilascio della versione stabile di One UI 7 continuano a suscitare interesse e domande tra gli utenti. Le informazioni fornite indicano che la fase beta dovrebbe durare approssimativamente due mesi. Ciò suggerisce che la versione stabile potrebbe essere disponibile entro febbraio, periodo che coincide con il lancio atteso della serie Galaxy S25. Questo nuovo smartphone dovrebbe integrare One UI 7 e Android 15 fin dal suo debutto.

Tuttavia, è importante considerare che la durata effettiva della fase beta potrebbe subire variazioni a seconda della stabilità del software e dei problemi che potrebbero emergere durante il periodo di test. Pertanto, gli utenti interessati dovranno esercitare pazienza e rimanere aggiornati, poiché l’uscita di questa versione rappresenta un’importante evoluzione per gli smartphone Samsung.