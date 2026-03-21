Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Ticino nuovo rifugio per i globalisti in uscita dal Medio Oriente tra opportunità e incognite

DFE ticinese sotto esame politico sulla strategia fiscale verso nuovi contribuenti

Il gruppo democentrista del Gran Consiglio interroga il Governo del Cantone Ticino sulla strategia per attrarre nuovi contribuenti facoltosi. L’iniziativa nasce dal timore che l’esecutivo, tramite il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), non sfrutti appieno le opportunità fiscali internazionali.

Viene chiesto se esista una linea d’azione chiara, coordinata e misurabile, e quali misure siano già state avviate.

Il confronto politico si inserisce nel contesto delle recenti migrazioni di capitali, comprese quelle dei non-domiciled residents britannici, considerate un’occasione persa per il Ticino.

In sintesi:

Il gruppo democentrista contesta l’inerzia del Governo ticinese sull’attrazione di nuovi contribuenti.

Si chiede una strategia fiscale chiara, proattiva e misurabile coordinata dal DFE.

Viene criticato il mancato sfruttamento del potenziale dei non-domiciled residents britannici.

britannici. Richiesto un coordinamento strutturato tra Cantone e Comuni polo su fiscalità e attrattività.

Domande sul ruolo del DFE e sulla strategia cantonale di attrattività

Nell’atto parlamentare, i deputati democentristi affermano che sarebbe «naturale attendersi dal Governo una strategia chiara, proattiva e ambiziosa» per intercettare almeno una parte dei potenziali nuovi contribuenti internazionali.

Secondo il gruppo, invece, «la sensazione è diversa, si ha l’impressione che il Ticino assista agli sviluppi senza una sufficiente capacità interattiva e di pronto intervento».

Da qui una serie di quesiti puntuali indirizzati al Consiglio di Stato sul ruolo del DFE e sulla governance complessiva della politica fiscale cantonale.

I democentristi domandano innanzitutto «quali azioni concrete il Governo per il tramite del DFE ha già intrapreso, o intenda intraprendere a breve» per rendere il Ticino più competitivo rispetto ad altri cantoni e piazze europee.

Chiedono poi se esista una «strategia cantonale esplicita, coordinata e misurabile per rafforzare l’attrattività del Ticino» e «entro quando il Consiglio di Stato intende presentare una strategia chiara ad ampio raggio».

Un ulteriore punto riguarda il coordinamento verticale: il gruppo vuole sapere se sia operativa «sul territorio cantonale una collaborazione congiunta tra Cantone e Comuni polo» nell’attrazione di contribuenti ad alto reddito e patrimonio.

Nella parte conclusiva, l’interrogazione chiede al Governo di valutare criticamente «se l’operato interno all’Amministrazione e nel DFE in questo ambito sia stato finora insufficiente e debole».

I deputati richiamano come «già emerso in modo evidente» il mancato sfruttamento dell’opportunità rappresentata dai non-domiciled residents britannici, ovvero contribuenti facoltosi che, a seguito dei cambiamenti nei regimi fiscali del Regno Unito, avrebbero potuto essere intercettati da piazze concorrenti.

Per i promotori, questa esperienza negativa impone un cambio di passo immediato nella definizione di una politica di attrattività fiscale strutturata e monitorabile.

Scenari futuri per la competitività fiscale del Ticino

L’interrogazione democentrista apre una nuova fase di pressione politica sul Consiglio di Stato e sul DFE, chiamati ora a definire obiettivi, tempi e responsabilità.

Una risposta evasiva alimenterebbe il dibattito sulla capacità del Ticino di competere con altri cantoni svizzeri nella caccia ai contribuenti ad alta capacità fiscale.

Al contrario, l’elaborazione di una strategia verificabile, condivisa con i Comuni polo, potrebbe ridefinire il posizionamento del cantone nella geografia europea dei regimi fiscali attrattivi, incidendo su gettito, investimenti e occupazione qualificata nei prossimi anni.

FAQ

Chi ha presentato le critiche alla strategia fiscale del Cantone Ticino?

Le critiche sono state avanzate dal gruppo democentrista del Gran Consiglio ticinese, che ha presentato un’interrogazione formale indirizzata al Consiglio di Stato e al DFE.

Che cosa viene chiesto al Dipartimento delle finanze e dell’economia ticinese?

Viene chiesto di indicare azioni concrete già avviate e in programma, oltre a presentare una strategia esplicita, coordinata e misurabile per l’attrattività fiscale cantonale.

Perché si parla di occasione persa con i non-domiciled residents britannici?

Si parla di occasione persa perché il Ticino, secondo i democentristi, non avrebbe sfruttato il trasferimento potenziale di facoltosi residenti non domiciliati dal Regno Unito.

Quale ruolo è richiesto ai Comuni polo nella strategia di attrattività?

È richiesto un coordinamento strutturato tra Cantone e Comuni polo, per azioni congiunte su fiscalità, promozione territoriale e accoglienza di nuovi contribuenti.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa notizia?

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