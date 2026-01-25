The Voice Kids Bertè ferma Arisa con una scelta spiazzante e un gesto clamoroso contro Rocco Hunt

Nel terzo appuntamento con The Voice Kids, in onda in prima serata su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici, il momento più acceso arriva con l’esibizione di Martina, piccola talento che conquista immediatamente tutti i coach con “La cura per me” di Giorgia. Le parole di Arisa, decise e coinvolgenti, puntano a portarla nel suo team, ma la determinazione di Loredana Bertè cambia le carte in tavola grazie al Super Block.

La rocker interviene per bloccare la collega e aumentare le proprie chance di convincere Martina, che alla fine sceglie proprio lei tra entusiasmo e commozione. La reazione di Arisa è ironica ma pungente: sostiene che i colleghi temano la sua forza in questa edizione, mentre Rocco Hunt parla apertamente di “cattiveria improvvisa”, sottolineando la durezza strategica della mossa. Arisa, per sdrammatizzare, intona al volo “Quante volte mi hai bloccata”, trasformando la tensione in gag televisiva ad alto tasso di spettacolo.

Bambini, insetti e paure inaspettate

L’atmosfera cambia con l’arrivo di Lavinia, 11 anni, da Cagliari, appassionata di insetti al punto da associare a ciascun coach un animale simbolico. Alla cantante dai capelli blu tocca la damigella blu, una libellula elegante; Nek viene trasformato in un tonchio azzurro, Arisa in una raffinata Mantide Orchidea, mentre a Rocco Hunt spetta lo Scarabeo Ercole e a Clementino una cavalletta gigante. Dopo le arringhe, la giovane concorrente – che si esibisce in inglese – sceglie la “Mantide Orchidea”, cioè Arisa, premiandone sensibilità e ironia.

Nel corso della puntata emergono anche le fobie dei coach: Nek confessa di avere paura dei ragni, Arisa dei gorilla e Rocco delle oche, aggiungendo un tocco di leggerezza. Forte impatto emotivo anche con Rebecca, che canta “La donna cannone” mettendo in mostra note alte e coraggio vocale. L’unica a non girarsi è Loredana, ma la bambina approda comunque nel team di Arisa e non trattiene le lacrime in diretta, commuovendo pubblico e coach con una fragilità autentica.

Penitenze, risate e colpi di battipanni

La parte più giocosa della serata arriva con Paolo, 9 anni, grande fan dei Queen e di Freddie Mercury, che descrive la musica come qualcosa che entra dentro di lui come “battiti del cuore”. Nonostante l’impegno, nessuno dei coach si gira e questo fa scattare una penitenza ai danni di Rocco Hunt. Antonella Clerici affida a Loredana Bertè un battipanni e al rapper una busta con una dichiarazione da leggere ad alta voce: deve chiedere scusa “a prescindere”.

Il testo è volutamente imbarazzante e la cantante non risparmia le “disciplina” di scena, colpendo con il battipanni a ogni frase poco lusinghiera. Rocco, tra le risate, sottolinea quanto sia surreale rivolgere certe parole a quella che definisce “Storia della musica italiana”, spiegando che neppure sua madre le crederebbe. La complicità tra i due è evidente, ma Loredana finge severità e, dopo i colpi, commenta che la penitenza è stata letta “troppo bene” per passare del tutto indenne, trasformando il momento in un piccolo cult televisivo.

