Tessera sanitaria a rischio: la trappola delle email truffa che svuota i tuoi dati in pochi clic

Segnali tipici delle email truffa

Le e-mail fraudolente simulano comunicazioni ufficiali, spesso citano il rinnovo o la sostituzione della tessera sanitaria e indicano una scadenza imminente per spingere all’azione. Il testo appare formale, con loghi e impaginazione che richiamano enti pubblici, ma proviene da mittenti sospetti o domini alterati (es. sostituzioni di lettere o estensioni anomale).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il messaggio sollecita a cliccare su un link o ad aprire un allegato per “verificare dati” o “evitare la sospensione del servizio”. I link rimandano a portali clone che imitano siti istituzionali e richiedono dati personali e bancari. Spesso è presente un conteggio alla rovescia o un avviso di “ultima possibilità” per amplificare l’urgenza.

Segnali ricorrenti: errori grammaticali o traduzioni macchinose, saluti generici (“Gentile utente”) al posto del nome, richieste di codice fiscale, credenziali o PIN via e-mail, assenza del protocollo https o certificati SSL non validi. Diffidare di allegati compressi o file eseguibili, e di URL accorciati che mascherano la destinazione.

Ulteriori indizi includono incoerenze tra oggetto, corpo del messaggio e link, orari di invio anomali, footer legale incompleto o copiato, e riferimenti a normative in modo vago. La pressione psicologica è centrale: urgenza, minacce di blocco, promesse di rimborso rapido, o vantaggi “riservati” se si agisce subito.

Come agisce il phishing sulla tessera sanitaria

Gli attori malevoli sfruttano l’autorevolezza della Tessera Sanitaria per indurre all’errore con comunicazioni che annunciano rinnovi, sostituzioni o presunte anomalie. La catena parte da un’e-mail o un SMS che replica linguaggio e grafica istituzionale e introduce una scadenza imminente per sollecitare un’azione immediata.

Il messaggio contiene un link che porta a una pagina clone, costruita per imitare i portali ufficiali della Pubblica Amministrazione. L’utente trova un form che richiede dati sensibili: nome, codice fiscale, recapiti, credenziali, fino a riferimenti bancari. Ogni campo compilato alimenta la raccolta di informazioni utili al furto di identità e all’accesso fraudolento a servizi e conti.

In alcuni casi viene chiesto di scaricare allegati che fingono essere moduli o informative: sono vettori per malware in grado di intercettare password o reindirizzare la navigazione verso ulteriori siti truffa. La pressione psicologica è costante: timer, avvisi di blocco della tessera, promesse di rimborsi o agevolazioni, con l’obiettivo di ridurre la capacità di verifica e spingere al clic impulsivo.

FAQ

Come si manifesta il phishing sulla tessera sanitaria?

Con messaggi che simulano comunicazioni ufficiali e rimandano a portali clone per raccogliere dati.

Con messaggi che simulano comunicazioni ufficiali e rimandano a portali clone per raccogliere dati. Quali dati cercano i truffatori?

Identità, codice fiscale, credenziali di accesso, contatti e talvolta informazioni bancarie.

Identità, codice fiscale, credenziali di accesso, contatti e talvolta informazioni bancarie. Perché usano scadenze e urgenze?

Per indurre decisioni rapide e ridurre i controlli dell’utente sui link e sui domini.

Per indurre decisioni rapide e ridurre i controlli dell’utente sui link e sui domini. I siti falsi come vengono creati?

Copiando layout e loghi di siti istituzionali e registrando domini simili o con estensioni anomale.

Copiando layout e loghi di siti istituzionali e registrando domini simili o con estensioni anomale. Gli allegati sono pericolosi?

Sì, possono contenere malware che ruba password o reindirizza verso ulteriori truffe.

Sì, possono contenere malware che ruba password o reindirizza verso ulteriori truffe. Qual è il canale più usato?

Principalmente e-mail, ma anche SMS e app di messaggistica.

Principalmente e-mail, ma anche SMS e app di messaggistica. Qual è una fonte giornalistica citata sulla tecnica di phishing?

Approfondimenti e allerte su casi analoghi sono frequentemente riportati da RAI News e altre testate nazionali.

Cosa fare per proteggersi e segnalare i tentativi

Cancellare senza cliccare qualsiasi messaggio che sollecita l’aggiornamento della tessera sanitaria via link o allegato. Accedere ai servizi solo digitando manualmente gli indirizzi di INPS, Ministero dell’Economia o Sistema Tessera Sanitaria nel browser. Verificare sempre il dominio e il certificato https prima di inserire dati.

Abilitare l’autenticazione a due fattori sugli account e-mail e di home banking, aggiornare regolarmente sistemi e antivirus, usare password robuste e un gestore di credenziali. In caso di dubbio, contattare direttamente il numero ufficiale dell’ente, non quello nel messaggio ricevuto.

Se si è cliccato: cambiare subito le password, attivare il blocco precauzionale dei servizi interessati e controllare movimenti sospetti. Effettuare una scansione antimalware completa e ripristinare il dispositivo se necessario.

Segnalare i tentativi inoltrando la e-mail a phishing@agid.gov.it o ai canali indicati dal CSIRT Italia. Sporgere denuncia alla Polizia Postale tramite il portale Commissariato di P.S. online o presso gli uffici; allegare copia del messaggio con header completi. Informare anche il proprio provider e l’istituto bancario per l’eventuale blocco di operazioni e carte. Conservare le prove della truffa per eventuali accertamenti.