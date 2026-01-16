Starlink in aereo svela la svolta: connessione internet gratis per questi passeggeri, ecco chi beneficia

Benefici della connettività Starlink a bordo

Starlink, la costellazione satellitare in orbita bassa di SpaceX, porta in cabina una connessione a banda larga con latenza ridotta, superando i limiti dei sistemi geostazionari tradizionali. In condizioni favorevoli le prestazioni si avvicinano a quelle di 5G e fibra, riducendo ritardi e congestione che penalizzano la navigazione in quota.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Secondo Lufthansa, il servizio consente l’uso fluido di cloud, videoconferenze e streaming, con un’esperienza paragonabile a una rete domestica su rotte di medio-lungo raggio. Il gaming online resta sfidante, ma il salto qualitativo rispetto agli standard attuali è netto.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La copertura satellitare dinamica supporta un handover stabile tra satelliti, riducendo le interruzioni durante cambi di rotta e aree oceaniche, con maggiore affidabilità anche in scenari ad alta densità di traffico aereo.

Chi avrà internet gratuito in volo

Lufthansa attiverà l’accesso a Starlink senza costi per i passeggeri registrati ai programmi fedeltà del gruppo. La gratuità riguarda gli iscritti a Miles & More e chi possiede un account TravelID, a prescindere dalla classe di viaggio e dalla tariffa acquistata.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’abilitazione avverrà tramite autenticazione dell’utente a bordo, con riconoscimento dell’account e sblocco immediato della connettività ad alta velocità. Il modello elimina il paywall per i profili registrati, mantenendo eventuali opzioni a pagamento solo per chi vola senza adesione ai programmi.

L’inclusione della connettività come benefit standard punta a consolidare l’uso di servizi cloud, videoconferenze e streaming durante tratte europee e intercontinentali, riducendo la frizione d’accesso e rendendo la navigazione parte integrante dell’esperienza premium.

FAQ

  • Chi può usare gratis internet a bordo? Iscritti a Miles & More e titolari di TravelID.
  • Serve una classe di viaggio specifica? No, il beneficio vale in ogni classe.
  • Come si attiva il servizio? Accesso al portale di bordo e login con credenziali del programma.
  • La velocità è paragonabile alla fibra? In condizioni ottimali, le prestazioni si avvicinano a 5G e fibra.
  • Il gaming online è supportato? Possibile ma non ottimale per requisiti di latenza stringenti.
  • Ci sono costi per chi non è registrato? Possono essere previsti piani a pagamento per utenti senza account.
  • Qual è la fonte della notizia? Comunicazioni del gruppo Lufthansa e informazioni su Starlink fornite da SpaceX.

Piani del gruppo Lufthansa e obiettivi di fidelizzazione

Il gruppo Lufthansa inserisce Starlink in un percorso di rinnovamento della flotta e dei sistemi di bordo, con upgrade tecnologici e nuovi aeromobili per standardizzare la connettività ad alta velocità. L’obiettivo è integrare internet come servizio essenziale su tratte europee e intercontinentali, elevando la qualità percepita in cabina.

La strategia punta a trasformare la rete in volo in un asset competitivo, avvicinando le prestazioni a una rete domestica e riducendo attriti d’accesso per i passeggeri business e leisure. L’adozione di un’infrastruttura LEO consente passaggi tra satelliti più stabili e capacità superiori rispetto alle soluzioni geostazionarie.

In parallelo, l’inclusione della connettività tra i benefit per iscritti a Miles & More e TravelID incentiva la registrazione, rafforza il rapporto con i clienti e incrementa l’utilizzo dei servizi digitali in quota.

Il modello di gratuità selettiva supporta metriche chiave di fidelizzazione: aumento degli accessi al portale di bordo, maggior penetrazione dei programmi loyalty, raccolta dati per personalizzare offerte e riduzione del churn verso competitor con servizi inferiori.

Nelle parole del management, l’iniziativa è una “pietra miliare” nell’anno del centenario, con investimenti mirati per consolidare un’esperienza premium coerente su tutte le compagnie del gruppo.

Il rollout graduale sarà coordinato con gli aggiornamenti degli aeromobili già in servizio, per assicurare continuità operativa e performance allineate agli standard attesi.

FAQ

  • Perché Lufthansa investe in Starlink? Per offrire connettività ad alta velocità e ridurre la latenza rispetto ai sistemi geostazionari.
  • Come rientra nel piano di flotta? Con aggiornamenti dei velivoli e l’introduzione di nuovi aerei integrati con sistemi di bordo moderni.
  • Qual è l’impatto sulla fidelizzazione? La gratuità per Miles & More e TravelID spinge registrazioni e uso dei servizi digitali.
  • Quando sarà disponibile su tutta la rete? Prevista implementazione graduale in base ai cicli di retrofit e consegna dei nuovi aeromobili.
  • Quali vantaggi per i passeggeri business? Accesso stabile a cloud, videoconferenze e strumenti di produttività durante il volo.
  • Il servizio resterà gratuito per tutti? No, la gratuità è legata agli iscritti ai programmi del gruppo.
  • Qual è la fonte giornalistica? Comunicazioni ufficiali del gruppo Lufthansa e informazioni su Starlink di SpaceX.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com