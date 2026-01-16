Starlink in aereo svela la svolta: connessione internet gratis per questi passeggeri, ecco chi beneficia

Benefici della connettività Starlink a bordo

Starlink, la costellazione satellitare in orbita bassa di SpaceX, porta in cabina una connessione a banda larga con latenza ridotta, superando i limiti dei sistemi geostazionari tradizionali. In condizioni favorevoli le prestazioni si avvicinano a quelle di 5G e fibra, riducendo ritardi e congestione che penalizzano la navigazione in quota.

Secondo Lufthansa, il servizio consente l’uso fluido di cloud, videoconferenze e streaming, con un’esperienza paragonabile a una rete domestica su rotte di medio-lungo raggio. Il gaming online resta sfidante, ma il salto qualitativo rispetto agli standard attuali è netto.

La copertura satellitare dinamica supporta un handover stabile tra satelliti, riducendo le interruzioni durante cambi di rotta e aree oceaniche, con maggiore affidabilità anche in scenari ad alta densità di traffico aereo.

Chi avrà internet gratuito in volo

Lufthansa attiverà l’accesso a Starlink senza costi per i passeggeri registrati ai programmi fedeltà del gruppo. La gratuità riguarda gli iscritti a Miles & More e chi possiede un account TravelID, a prescindere dalla classe di viaggio e dalla tariffa acquistata.

L’abilitazione avverrà tramite autenticazione dell’utente a bordo, con riconoscimento dell’account e sblocco immediato della connettività ad alta velocità. Il modello elimina il paywall per i profili registrati, mantenendo eventuali opzioni a pagamento solo per chi vola senza adesione ai programmi.

L’inclusione della connettività come benefit standard punta a consolidare l’uso di servizi cloud, videoconferenze e streaming durante tratte europee e intercontinentali, riducendo la frizione d’accesso e rendendo la navigazione parte integrante dell’esperienza premium.

FAQ

Chi può usare gratis internet a bordo? Iscritti a Miles & More e titolari di TravelID .

Iscritti a e titolari di . Serve una classe di viaggio specifica? No, il beneficio vale in ogni classe.

No, il beneficio vale in ogni classe. Come si attiva il servizio? Accesso al portale di bordo e login con credenziali del programma.

Accesso al portale di bordo e login con credenziali del programma. La velocità è paragonabile alla fibra? In condizioni ottimali, le prestazioni si avvicinano a 5G e fibra.

In condizioni ottimali, le prestazioni si avvicinano a 5G e fibra. Il gaming online è supportato? Possibile ma non ottimale per requisiti di latenza stringenti.

Possibile ma non ottimale per requisiti di latenza stringenti. Ci sono costi per chi non è registrato? Possono essere previsti piani a pagamento per utenti senza account.

Possono essere previsti piani a pagamento per utenti senza account. Qual è la fonte della notizia? Comunicazioni del gruppo Lufthansa e informazioni su Starlink fornite da SpaceX.

Piani del gruppo Lufthansa e obiettivi di fidelizzazione

Il gruppo Lufthansa inserisce Starlink in un percorso di rinnovamento della flotta e dei sistemi di bordo, con upgrade tecnologici e nuovi aeromobili per standardizzare la connettività ad alta velocità. L’obiettivo è integrare internet come servizio essenziale su tratte europee e intercontinentali, elevando la qualità percepita in cabina.

La strategia punta a trasformare la rete in volo in un asset competitivo, avvicinando le prestazioni a una rete domestica e riducendo attriti d’accesso per i passeggeri business e leisure. L’adozione di un’infrastruttura LEO consente passaggi tra satelliti più stabili e capacità superiori rispetto alle soluzioni geostazionarie.

In parallelo, l’inclusione della connettività tra i benefit per iscritti a Miles & More e TravelID incentiva la registrazione, rafforza il rapporto con i clienti e incrementa l’utilizzo dei servizi digitali in quota.

Il modello di gratuità selettiva supporta metriche chiave di fidelizzazione: aumento degli accessi al portale di bordo, maggior penetrazione dei programmi loyalty, raccolta dati per personalizzare offerte e riduzione del churn verso competitor con servizi inferiori.

Nelle parole del management, l’iniziativa è una “pietra miliare” nell’anno del centenario, con investimenti mirati per consolidare un’esperienza premium coerente su tutte le compagnie del gruppo.

Il rollout graduale sarà coordinato con gli aggiornamenti degli aeromobili già in servizio, per assicurare continuità operativa e performance allineate agli standard attesi.

