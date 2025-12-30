Taratata ritorna su Canale 5 con Paolo Bonolis: data e orario della nuova messa in onda

Quando va in onda e calendario delle serate

Taratata torna in televisione dopo un quarto di secolo: lo storico show musicale approda su Canale 5 con due serate evento registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo. L’appuntamento prevede due date precise, entrambe nel febbraio 2026, in cui verranno presentate performance originali e duetti inediti, con produzione curata da Friends&Partners. Questo post descrive nel dettaglio il calendario delle serate, le date di messa in onda, gli appuntamenti in diretta e le informazioni essenziali per il pubblico che intende seguire lo show o partecipare dal vivo.

La ripresa televisiva di Taratata è programmata in due occasioni distinte: la prima serata è fissata per domenica 8 febbraio 2026, seguita dalla seconda la sera di mercoledì 11 febbraio 2026. Entrambe le registrazioni si svolgeranno alla ChorusLife Arena di Bergamo, struttura scelta per la capacità e la qualità tecnica necessaria a ospitare produzioni musicali di alto profilo. Le trasmissioni andranno in onda su Canale 5, con palinsesto che confermerà gli slot serali tradizionali dedicati agli appuntamenti di spettacolo.

Le date individuate consentono una strategia di programmazione pensata per massimizzare l’audience: la collocazione domenicale mira ad intercettare un pubblico generalista, mentre la serata infrasettimanale permette di consolidare l’interesse e offrire un secondo appuntamento mediatico. Le registrazioni dal vivo potranno prevedere differenze tra serata registrata e messa in onda televisiva, ma l’intento produttivo è garantire due episodi autonomi, ricchi di momenti esclusivi e ospiti di primo piano.

Per il telespettatore è dunque fondamentale segnare in agenda le due giornate: domenica 8 febbraio 2026 e mercoledì 11 febbraio 2026. Ulteriori dettagli su orari di programmazione, possibili repliche e modalità di fruizione in streaming saranno forniti prossimamente dai canali ufficiali di Canale 5 e dalla produzione. Nel frattempo le informazioni ufficiali confermano la sede delle registrazioni e le date di trasmissione previste.

FAQ

Le puntate sono programmate per domenica 8 febbraio 2026 e mercoledì 11 febbraio 2026.

Le registrazioni si terranno alla ChorusLife Arena di Bergamo .

Sì, le serate prevedono performance dal vivo e duetti inediti con artisti di primo piano.

Si tratta di serate registrate presso la venue, poi trasmesse su Canale 5 secondo il palinsesto.

Informazioni aggiornate verranno pubblicate sui canali ufficiali di Canale 5 e della produzione Friends&Partners.

Dettagli relativi a eventuali piattaforme streaming saranno comunicati successivamente dai canali ufficiali.

Conduzione e ruolo di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis assume la conduzione con un incarico che va oltre il semplice ruolo di presentatore: gli sarà affidata la supervisione complessiva del tono dello spettacolo e dell’interazione tra artisti, palco e pubblico. La scelta di un volto televisivo di comprovata esperienza come Bonolis risponde all’esigenza di garantire ritmo, autorevolezza e capacità di gestione di momenti live imprevedibili, elementi essenziali per un format musicale che punta su duetti e performance inedite.

Il suo compito principale consisterà nel mediare le transizioni tra esibizioni, modulare i tempi televisivi e valorizzare gli interventi degli ospiti mantenendo la coerenza narrativa dello show. Grazie al bagaglio di conduzioni precedenti in programmi di grande pubblico, Bonolis è chiamato a integrare capacità di improvvisazione, sensibilità musicale e controllo scenico per trasformare ogni serata in un evento calibrato, capace di soddisfare sia il pubblico in arena che gli spettatori a casa.

In termini operativi, ci si attende che Bonolis lavori a stretto contatto con la regia artistica e con la produzione di Friends&Partners per definire scalette, tempi di intervento e ritmi delle performance. La sua presenza servirà altresì a creare un filo conduttore tra le esibizioni, fornendo raccordi contestuali e introducendo i momenti chiave senza sovrapporsi al valore artistico degli interpreti. Sarà dunque figura di equilibrio: promotore del format ma rispettoso del protagonismo musicale degli artisti.

FAQ

Bonolis sarà il conduttore principale e coordinatore dei tempi e delle dinamiche sceniche tra artisti e pubblico.

Collaborerà strettamente con la produzione e la regia artistica, ma la direzione complessiva rimane di competenza della produzione.

Si prevede che il suo stile personale modulerà il ritmo e il linguaggio televisivo pur mantenendo l’identità musicale del format.

Terrà il ruolo di mediatore, introducendo le esibizioni e favorendo i momenti di dialogo senza sovrastare le performance.

Sì, la sua esperienza televisiva gli conferisce competenze nella gestione di eventi dal vivo e di grande audience.

Entrambe: il suo compito è creare un collegamento efficace tra il pubblico in sala e gli spettatori a casa.

Ospiti, duetti e format delle performance

Nel cast delle due serate di Taratata saliranno interpreti di primo piano del panorama musicale italiano e internazionale, pronti a offrire esibizioni esclusive e accoppiamenti inediti. La struttura dello show privilegerà performance live con arrangiamenti specifici per l’occasione, favorendo la contaminazione tra generi e il confronto tra voci diverse. Ogni intervento sarà concepito come momento unico, in cui l’elemento del duetto fungerà da fulcro per ricreare versioni rinnovate di brani noti e proporre reinterpretazioni capaci di valorizzare sia l’autore che l’ospite invitato. La produzione intende limitare i playback, privilegiando soluzioni strumentali dal vivo e riducendo al minimo sovraincisioni per preservare l’autenticità delle performance.

I meccanismi di alternanza tra singoli e coppie saranno studiati per mantenere fluidità e sorpresa: sessioni soliste di alta intensità saranno seguite da momenti corali e duetti pensati ad hoc, con arrangiamenti realizzati appositamente dallo staff musicale. La direzione artistica favorirà inoltre incontri trasversali tra artisti appartenenti a percorsi differenti, promuovendo collisioni creative tra pop, cantautorato e sonorità contemporanee. La scaletta prevede inoltre brevi interventi strumentali e inserti orchestrali per conferire respiro alle esibizioni vocali.

Dal punto di vista scenico, le esibizioni saranno supportate da una regia che punta all’essenzialità: luci mirate, allestimenti sobri e soluzioni audio progettate per esaltare la resa sonora. Saranno privilegiate le soluzioni che consentono rapidi cambi scena, così da mantenere ritmo e tensione nello svolgimento delle serate. La formula dei duetti verrà sfruttata anche per generare contenuti esclusivi destinati alla diffusione web e ai canali social della produzione, con clip ufficiali delle collaborazioni che fungeranno da amplificatore promozionale prima e dopo la messa in onda.

La scelta degli ospiti seguirà criteri di equilibrio tra richiamo mediatico e qualità artistica: la direzione produrrà accoppiamenti pensati non solo per il grande pubblico ma anche per gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di creare momenti che abbiano valore musicale oltre che televisivo. L’interazione tra conduttore e ospiti sarà calibrata per non appesantire il contenuto musicale: gli interventi parlati saranno essenziali e funzionali all’introduzione delle esibizioni, lasciando spazio alla musica come elemento centrale dello spettacolo.

FAQ

Saranno performance live con arrangiamenti originali e un forte ricorso ai duetti tra artisti diversi.

No, la produzione privilegerà esecuzioni dal vivo con strumenti reali e ridotte sovraincisioni.

La direzione artistica creerà accoppiamenti pensati per valorizzare contaminazioni di genere e qualità musicale.

La regia punterà a soluzioni sceniche essenziali, luci mirate e cambi rapidi per mantenere ritmo.

Sì, verranno realizzate clip ufficiali dei duetti e momenti esclusivi per la diffusione digitale.

Il conduttore introdurrà e medierà gli interventi senza sovrastare il valore musicale degli ospiti.

Biglietti, prevendita e informazioni pratiche

Biglietti, modalità di prevendita e informazioni pratiche sono state definite per consentire una partecipazione ordinata alle due serate registrate della manifestazione. La vendita è partita martedì 30 dicembre alle ore 16:00 attraverso i canali ufficiali di prevendita: **Ticketone** e i punti vendita autorizzati. I canali telematici rappresentano la via prioritaria per l’acquisto, con informazioni dettagliate su settori, posti disponibili e costi; i punti vendita fisici garantiscono invece assistenza diretta per esigenze specifiche legate alla fruizione in arena.

La distribuzione dei biglietti segue una strutturazione per fasce: platea, gradinata e settori laterali, con tariffe differenziate in funzione della visibilità del palco e dei servizi accessori. Si raccomanda di verificare con attenzione la mappa posti fornita nella fase di acquisto per evitare fraintendimenti sulla collocazione. Ogni biglietto acquistato riporterà chiaramente data, orario di ingresso e settore assegnato; è obbligatorio conservare la ricevuta digitale o cartacea, poiché sarà richiesta all’ingresso per il controllo.

Per motivi di sicurezza e organizzazione l’accesso alla ChorusLife Arena prevede procedure di controllo standard: verifica biglietti, controlli bagagli e passaggi ai varchi. La produzione consiglia di presentarsi con anticipo rispetto all’orario indicato sul biglietto per agevolare i controlli e consentire il corretto svolgimento delle registrazioni. Non sono previste deroghe per ritardi significativi; l’organizzazione declina responsabilità per chi non rispetti gli orari comunicati.

Biglietti nominali, modalità di rimborso e regole per cessioni di seconda mano sono indicate sui siti ufficiali dei rivenditori: è sconsigliato acquistare presso canali non autorizzati per evitare frodi o l’acquisto di titoli non validi. In caso di annullamento o riprogrammazione degli eventi, le condizioni di rimborso saranno gestite secondo le policy del venditore ufficiale e comunicate tempestivamente agli acquirenti via email. Per esigenze speciali legate a disabilità o assistenza è possibile richiedere indicazioni tramite i contatti ufficiali della venue o del servizio clienti del circuito di prevendita.

Informazioni logistiche aggiuntive comprendono indicazioni su parcheggi, collegamenti pubblici e ingressi dedicati: la ChorusLife Arena è servita da collegamenti regionali e locali che permettono l’accesso dai principali snodi di mobilità di Bergamo. Si raccomanda di consultare il sito dell’arena per aggiornamenti su chiusure stradali, zone di carico-scarico e percorsi pedonali. Per ragioni tecniche e di tutela degli artisti non è consentito introdurre apparecchiature professionali di registrazione né eseguire riprese video che possano interferire con le riprese ufficiali del programma.

FAQ