Svizzera: i segreti per dominare le classifiche globali dell’innovazione

La Svizzera nel Global Innovation Index

La Svizzera si conferma leader indiscussa nel panorama globale dell’innovazione, aggiudicandosi per il quattordicesimo anno consecutivo il primo posto nel Global Innovation Index (GII), appena reso pubblico dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Questo riconoscimento non è solo un titolo, ma un attestato di merito che sottolinea la solidità e l’efficacia del sistema di innovazione elvetico, emerso attraverso l’analisi di 80 indicatori in 133 paesi.

Secondo Sacha Wunsch-Vincent, responsabile del GII presso l’OMPI, la Svizzera ha ottenuto risultati elevati in quasi tutti gli indicatori, a testimonianza di un ecosistema innovativo estremamente robusto. La combinazione di un ambiente normativo favorevole, di investimenti significativi in ricerca e sviluppo e di un’educazione superiore di alta qualità caratterizza la nazione alpina e la pone in una posizione privilegiata rispetto alle altre. Si stima che la Svizzera continui a mantenere questa performance, grazie non solo agli sforzi istituzionali, ma anche alla capacità della sua industria di attrarre e valorizzare il talento.

Nel contesto europeo, la Svizzera si è nuovamente distinta, occupando il primo posto nella classifica sull’innovazione per il 2024, ma la questione resta: che cosa rende la Svizzera così innovativa rispetto a giganti tecnologici come gli Stati Uniti e la Cina? E come si confronta con nazioni più piccole come Israele, conosciuta come la “nazione delle start-up”? L’analisi dettagliata del GII mette in evidenza vari fattori chiave che meritano attenzione.

Lo studio non si limita a misurare le prestazioni in termini di output, come la creazione di brevetti o il numero di aziende unicorno, ma considera anche gli input del sistema innovativo, creando così un quadro complesso e completo della situazione innovativa mondiale. Di seguito si esamineranno in dettaglio gli elementi chiave che sostengono e promuovono l’innovazione in Svizzera.

Forze trainanti dell’innovazione svizzera

La Svizzera si distingue nel panorama globale dell’innovazione non solo per il suo posizionamento nei ranking, ma anche per le forze che ne guidano il successo. Tra queste, spiccano la solidità del sistema educativo, il robusto ambiente normativo e la vitalità economica, che insieme creano un ecosistema favorevole all’innovazione. La presenza di università di eccellenza come il Politecnico federale di Zurigo contribuisce a formare una generazione di professionisti altamente qualificati, pronti a rispondere alle sfide del mercato.

Inoltre, la Svizzera vanta un sistema normativo che promuove l’innovazione attraverso politiche fiscali competitive e un approccio aperto alla regolamentazione. Le basse aliquote fiscali rappresentano un importante incentivo per le aziende, in particolare per le multinazionali che cercano un ambiente stabile e pro-innovazione per stabilire i loro centri di ricerca. Questo aspetto si traduce in un flusso costante di investimenti esteri, che contribuiscono ulteriormente a sostenere l’ecosistema locale.

Un altro elemento fondamentale è la concentrazione di investimenti in ricerca e sviluppo, che supera il 3% del PIL. Questo sostenuto impegno finanziario non solo alimenta la creazione di nuove tecnologie, ma incoraggia anche un alto tasso di collaborazione tra industria e università, permettendo di sviluppare soluzioni innovative in risposta a specifiche esigenze del mercato.

La diversificazione industriale è un ulteriore fattore chiave del successo svizzero. Sebbene il settore biotecnologico e farmaceutico domini, la presenza di aziende innovative in settori come la robotica e l’ingegneria avanza parallelamente, creando un ambiente competitivo. Le startup emergenti, anche se in numero inferiore rispetto ad altre nazioni, si caratterizzano per l’alto valore delle loro invenzioni, galvanizzando ulteriormente il panorama dell’innovazione.

Ricerca e sviluppo: un pilastro fondamentale della Svizzera

La Svizzera possiede un panorama di ricerca e sviluppo (R&S) che rappresenta un pilastro irrinunciabile dell’innovazione. Con una spesa di 24,6 miliardi di franchi, pari al 3,3% del PIL nel 2023, il Paese si attesta fra i leader mondiali per investimenti in R&S, superando nettamente la media degli altri Stati membri dell’OCSE. Questa imponente allocazione di risorse non solo pone la Svizzera ai vertici in termini di spesa, ma dimostra anche un impegno costante verso il progresso scientifico e tecnologico.

Un aspetto distintivo della R&S svizzera è la sua capacità di attrarre investimenti, che provengono in larga misura dall’industria, e in particolare da aziende straniere, rendendo il contesto locale particolarmente dinamico e competitivo. Grandi nomi globali come Google e Philip Morris hanno stabilito centri di ricerca in Svizzera, attirati da un ecosistema di innovazione altamente qualificato e affidabile. Questa concentrazione di capitale intellettuale è cruciale per alimentare l’innovazione e rafforza l’immagine del Paese come un hub per la R&S.

La Svizzera si distingue non solo per l’ammontare della spesa, ma anche per la qualità e l’efficacia della ricerca condotta. Le università svizzere, tra cui il Politecnico federale di Zurigo, sono tra le migliori a livello europeo e globale, formando talenti capaci di eccellere in numerosi campi delle scienze. Questa qualità si traduce in risultati tangibili nel trasferimento tecnologico, con un’alta percentuale di invenzioni che trova applicazione pratica sull’economia. I ricercatori svizzeri godono di un ambiente che promuove l’innovation, radicata nella collaborazione continua fra il mondo accademico e l’industria.

Inoltre, la Svizzera eccelle nei risultati di ricerca per numero di brevetti depositati, evidenziando l’importanza della protezione della proprietà intellettuale. Questo non solo incentiva la creazione di nuove invenzioni, ma assicura anche che le aziende possano capitalizzare i loro investimenti in R&S. La sinergia tra istituzioni accademiche e industrie ad alta tecnologia rappresenta quindi un catalizzatore per lo sviluppo innovativo, facendo della Svizzera un modello da seguire nel panorama globale dell’innovazione.

Collaborazione tra industria e accademia

La Svizzera si distingue per la sua capacità di integrare in modo sinergico il mondo accademico con quello industriale, creando un ambiente favorevole all’innovazione. La straordinaria qualità delle università svizzere, tra cui il Politecnico federale di Zurigo, rappresenta un asse strategico nel collocare il Paese al vertice della classifica globale dell’innovazione. Queste istituzioni non solo formano professionisti altamente qualificati, ma promuovono anche attività di ricerca all’avanguardia in stretta collaborazione con l’industria.

Un elemento cruciale di questa interazione è il sostegno di InnoSuisse, l’agenzia svizzera incaricata della promozione dell’innovazione. Attraverso sovvenzioni dedicate a progetti comuni tra università e aziende, InnoSuisse facilita la traduzione dei risultati della ricerca in applicazioni pratiche e commercialmente sostenibili. Martin Wörter, professore di economia al Politecnico federale di Zurigo, sottolinea l’efficacia di questo modello, in cui la ricerca accademica si allinea alle esigenze del mercato, generando soluzioni innovative che soddisfano reali richieste industriali.

Una particolare nota merita il fatto che circa due terzi della spesa per ricerca e sviluppo in Svizzera proviene dall’industria, un indicatore significativo della cooperazione fruttuosa tra i due settori. Questa relazione è unica in Europa: oltre alle aziende svizzere, importanti multinazionali come Roche, Nestlé, e Novartis conducono attività di R&S nel Paese, contribuendo ad una dinamica necessaria per lo sviluppo futuro.

La Svizzera non è solo un centro di formazione accademica, ma è anche un ambiente stimolante per le start-up che operano nei settori più innovativi. Queste giovani imprese si avvalgono della ricerca avanzata per sviluppare prodotti e servizi, accedendo a un ecosistema che li supporta. È chiaro che la combinazione di eccellenza accademica e attivismo imprenditoriale crea un ciclo virtuoso, rendendo la Svizzera un modello di riferimento nell’ambito della collaborazione tra industria e accademia.

Innovazione e regolamentazione: un ambiente favorevole

La Svizzera si caratterizza per avere un contesto normativo particolarmente favorevole all’innovazione, aspetto cruciale che contribuisce significativamente al suo posizionamento nel Global Innovation Index. Il sistema giuridico e le politiche fiscali svizzere si concentrano su misure che stimolano l’invenzione e la crescita delle imprese, rendendo il Paese un ambiente appetibile per startup e multinazionali alike.

Le basse aliquote fiscali sono un elemento chiave che attira un numero consistente di investimenti, offrendo alle aziende un incentivo tangibile per stabilire centri di ricerca e sviluppo. Questa flessibilità fiscale complessiva conferisce alla Svizzera un vantaggio competitivo, soprattutto rispetto ad altri paesi che presentano un contesto normativo più rigido. Inoltre, la Svizzera si distingue per l’affidabilità e la stabilità delle sue istituzioni, condizioni fondamentali per incoraggiare gli investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Un ulteriore elemento che rafforza l’ecosistema innovativo svizzero è costituito dalla qualità della regolamentazione. Le politiche sono formulate con attenzione per favorire l’adozione di nuove tecnologie e pratiche commerciali, permettendo alle aziende di sperimentare e utilizzare approcci innovativi senza troppi ostacoli burocratici. Questo clima favorevole si riflette anche nell’alto livello di fiducia nel sistema di innovazione, che non solo incoraggia gli investimenti locali, ma attira anche capitali esteri.

La Svizzera è riuscita a stabilire un equilibrio tra il sostegno all’innovazione e la necessità di regole chiare. Ciò consente alle nuove idee di prosperare, in un contesto dove le aziende possono contribuire attivamente alla crescita economica senza le incertezze tipiche di sistemi più rigidi. Inoltre, l’approccio proattivo del governo in materia di politiche commerciali, che abbraccia la globalizzazione e la connettività internazionale, facilita l’ingresso di svariati attori economici nel mercato svizzero, creando così un habitat fertile per l’innovazione.