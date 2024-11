Lugano AI Week: una settimana di eventi gratuiti dedicati all’intelligenza artificiale

Lugano AI Week: esplorazione del futuro con l’intelligenza artificiale

Dal 2 al 6 dicembre, Lugano ospiterà la AI Week presso l’Asilo Ciani, un evento gratuito e aperto a tutti, volto a esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) nella società, nella cultura e nell’economia. Promosso dal Lugano Living Lab, il programma offrirà workshop, seminari e panel con esperti di fama internazionale per avvicinare cittadini e professionisti alle tecnologie che stanno plasmando il nostro presente e futuro.

Un impegno strategico per l’innovazione

Il Sindaco di Lugano, Michele Foletti, ha sottolineato l’importanza dell’apertura della città alle nuove tecnologie, descrivendo l’AI Week come una piattaforma per scoprire le applicazioni sociali, culturali, economiche e scientifiche dell’intelligenza artificiale. “Vogliamo promuovere un uso responsabile di queste tecnologie, a beneficio di tutta la comunità,” ha dichiarato Foletti, ribadendo l’impegno della città nel diventare un polo urbano di riferimento per l’innovazione.

Comprendere l’AI per un’adozione consapevole

Jan Trautmann, Responsabile del Servizio comunicazione e innovazione digitale della Città di Lugano, ha evidenziato come l’AI Week sia pensata per accompagnare cittadini e professionisti in un viaggio di scoperta. “Comprendere l’intelligenza artificiale è essenziale per garantirne un’adozione sicura e consapevole,” ha spiegato Trautmann, evidenziando il carattere educativo e riflessivo degli eventi proposti. Questo approccio intende fornire una base solida per integrare l’AI nelle attività quotidiane con spirito critico e informato.

Un programma ricco di appuntamenti

L’evento si snoda attraverso una serie di giornate tematiche che coprono aspetti diversi dell’intelligenza artificiale. Lunedì 2 dicembre sarà dedicato alla “Creatività senza confini,” con un focus sull’intreccio tra AI e processi artistici. Installazioni interattive, workshop e una tavola rotonda esploreranno il potenziale creativo della tecnologia, culminando in un dibattito sull’arte generativa e sull’evoluzione del ruolo dell’artista nell’era digitale.

Formazione e democrazia digitale

Il 3 dicembre sarà la giornata della “Formazione e futuro della democrazia.” Questa sessione, pensata per studenti e insegnanti, affronterà l’impatto dell’AI sull’educazione e la partecipazione civica. I workshop esploreranno le implicazioni etiche e sociali dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di stimolare un dibattito aperto su come queste tecnologie possano influenzare l’informazione e il futuro della democrazia.

AI, società e media: rischi e opportunità

La giornata del 4 dicembre sarà dedicata all’esplorazione dell’AI nel contesto sociale e mediatico. I partecipanti potranno immergersi in workshop sull’automazione e sulla creazione di contenuti digitali. La serata sarà arricchita da una puntata live del podcast “Actually” di Will Media, che affronterà i cambiamenti apportati dall’AI nel settore dell’informazione, esplorando potenzialità e rischi con un ampio spazio riservato alle domande del pubblico.

Imprese e innovazione: scenari futuri

Il 5 dicembre sarà dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo degli affari. Attraverso panel, case study e workshop, saranno approfonditi temi come la cybersecurity e l’innovazione aziendale. L’AI Week proporrà uno sguardo strategico sulle opportunità di sviluppo fino al 2030, offrendo una panoramica dei trend emergenti e degli scenari futuri per l’adozione delle tecnologie AI nel business.

Visite al Centro svizzero di calcolo scientifico

La giornata finale, il 6 dicembre, porterà i partecipanti all’interno del Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS). Qui, visite guidate ai supercomputer mostreranno come le tecnologie avanzate supportano progetti di ricerca innovativi, dalla simulazione scientifica all’intelligenza artificiale. Sarà un’opportunità unica per osservare da vicino il cuore tecnologico della ricerca svizzera e comprendere il suo contributo alla soluzione delle sfide scientifiche globali.

Installazioni interattive per scoprire l’AI

Oltre alle attività quotidiane, il pubblico potrà visitare una serie di installazioni immersive che mostrano le applicazioni concrete dell’AI. Tra queste, “Stories of the Future” presenterà progetti di studenti svizzeri, sviluppati nell’ambito di un programma di sensibilizzazione sull’AI, mentre “Experience AI” offrirà un percorso interattivo che esplora le potenzialità e i limiti dell’AI nel mondo reale.

L’AI Week si pone come un evento di riferimento per chiunque desideri comprendere le trasformazioni in atto grazie all’intelligenza artificiale, promuovendo una cultura dell’innovazione consapevole e responsabile. Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai workshop, è possibile visitare il sito ufficiale Lugano Living Lab.