Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino torna vicino a Belen per Santiago, cresce il riavvicinamento

Santiago compie 13 anni: come Belen e Stefano fanno squadra per il figlio

Il 9 aprile, a Milano, Santiago De Martino ha compiuto 13 anni, entrando ufficialmente nell’adolescenza. A festeggiarlo ci hanno pensato la madre Belen Rodriguez, il padre Stefano De Martino e la famiglia allargata, riunita – almeno simbolicamente – attorno a lui.

L’evento si è svolto tra casa Rodriguez e l’entourage De Martino, con una forte esposizione social sui profili dei protagonisti.

Il perché è chiaro: nonostante la separazione e mesi di distanza pubblica, Belen e Stefano continuano a mostrarsi uniti sul fronte genitoriale, trasformando il compleanno del primogenito in un segnale di coesione familiare e di maturità affettiva.

In sintesi:

Il 9 aprile Santiago De Martino ha festeggiato i 13 anni tra Milano e famiglia allargata.

ha festeggiato i 13 anni tra Milano e famiglia allargata. Belen Rodriguez condivide un carosello social ricco di foto e parole d’amore per il figlio.

condivide un carosello social ricco di foto e parole d’amore per il figlio. Stefano De Martino rompe il silenzio social lasciando un like al post di Belen.

rompe il silenzio social lasciando un like al post di Belen. Indizi social mostrano una festa armoniosa, con la presenza dei parenti di entrambe le famiglie.

Il compleanno, i segnali social e la gestione matura della separazione

Belen Rodriguez ha scelto di onorare i 13 anni di Santiago con un carosello di immagini su Instagram: foto del figlio da bambino, istantanee con la sorellina Luna Marì e scatti di famiglia che raccontano un legame rimasto intatto.

Nel post, la showgirl scrive: “Sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. Te amo così tanto che non ne hai la minima idea di quanto”, un messaggio diretto che conferma la centralità del primogenito nella sua vita.

Tra i tanti like, spicca quello di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. Dopo mesi di distanza e assenza di interazioni pubbliche con l’ex moglie, il suo cuore sotto il post di Belen diventa un segnale simbolico: la coppia è finita, ma il patto genitoriale resta saldo.

Nelle stories, Stefano mostra le candeline “13” ormai spezzate, mentre Belen condivide palloncini argentati e dettagli di una festa curata.

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, pubblica palloncini con il numero 13, confermando la sua presenza.

A completare il quadro, Adelaide De Martino, sorella di Stefano, lascia Napoli per raggiungere Milano e celebrare il nipote: un movimento che segnala una gestione condivisa delle ricorrenze familiari, pur senza foto di “famiglia al completo”.

Un modello di co-genitorialità esposto ai social e alle future sfide

La serata dei 13 anni di Santiago suggerisce un equilibrio nuovo: niente ostentazione di unità di coppia, ma una chiara convergenza sul ruolo di genitori.

Per un figlio cresciuto tra televisione, gossip e social, vedere Belen Rodriguez e Stefano De Martino allineati, anche solo attraverso like e dettagli coordinati, diventa un messaggio forte di stabilità emotiva.

In prospettiva, questo compleanno segna l’ingresso nell’adolescenza e apre una fase più complessa nella gestione della co-genitorialità: più autonomia per Santiago, ma anche maggiore responsabilità pubblica per due personaggi che vivono di esposizione mediatica. La capacità di trasformare ricorrenze private in narrazione sobria e non conflittuale potrebbe diventare un modello positivo, osservato da fan, media e brand.

FAQ

Quanti anni ha compiuto Santiago De Martino e quando è nato?

Sì, Santiago De Martino ha compiuto 13 anni il 9 aprile, segnando il passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Belen e Stefano hanno festeggiato insieme il compleanno di Santiago?

Sì, gli indizi social indicano una festa condivisa, con entrambi presenti, seppur senza foto ufficiali di famiglia al completo.

Perché il like di Stefano al post di Belen è considerato significativo?

Sì, è significativo perché interrompe mesi di distanza social e conferma un’alleanza genitoriale stabile nonostante la separazione.

Chi erano i parenti presenti alla festa dei 13 anni di Santiago?

Sì, risultano presenti Cecilia Rodriguez e Adelaide De Martino, a testimoniare il coinvolgimento della famiglia allargata.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Sì, il contenuto deriva da elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.