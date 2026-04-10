Home / SPETTACOLI & CINEMA / Claudio Bisio sorprende al cinema con il controverso poliziesco in Appennino

Claudio Bisio debutta in Rai con Uno sbirro in Appennino

Il nuovo crime di Rai 1 Uno sbirro in Appennino, interpretato da Claudio Bisio, ha debuttato in prima serata giovedì 9 aprile. Ambientata nel paese immaginario di Muntagò, nell’Appennino emiliano-romagnolo, la serie racconta il ritorno del commissario Vasco Benassi nella sua terra d’origine.

La fiction ha registrato un forte interesse di pubblico, ma ha suscitato reazioni contrastanti su tono, protagonista e scelte narrative.

Il prossimo episodio, in onda giovedì 16 aprile, sarà decisivo per capire l’evoluzione del rapporto tra Benassi e la sindaca Nicole Poli, interpretata da Valentina Lodovini, e la solidità del progetto seriale sul lungo periodo.

In sintesi:

Debutto in prima serata su Rai 1 per Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio .

con . Oltre 4 milioni di spettatori e 23,7% di share per la prima puntata.

Il commissario Vasco Benassi : personaggio diviso tra ironia, colpa e ambiguità morale.

: personaggio diviso tra ironia, colpa e ambiguità morale. Attesa per la puntata del 16 aprile e per l’evoluzione con la sindaca Poli.

Dati di ascolto, personaggi e temi della nuova fiction Rai

Il debutto di Uno sbirro in Appennino ha confermato la capacità di Rai 1 di presidiare la prima serata con prodotti di fiction originale. La prima puntata ha raccolto 4.008.000 spettatori, pari a un significativo 23,7% di share, collocandosi tra le proposte più viste del prime time generalista.

Elemento distintivo è l’ambientazione: il borgo di Muntagò, costruito come simbolo dell’Appennino dell’Emilia-Romagna, diventa cornice narrativa e personaggio collettivo, tra paesaggi suggestivi e dinamiche di provincia.

Al centro, il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio: un investigatore diviso tra rigore formale e fragilità privata, attratto dalle regole ma incline a infrangerle. Il suo passato è segnato dalla morte della sorella in un incidente stradale avvenuto mentre lui era alla guida: un trauma che alimenta senso di colpa e il bisogno ossessivo di verità. Da qui l’indagine personale sul misterioso furgone giallo, motore orizzontale della serie.

Il futuro di Vasco Benassi tra sentimenti irrisolti e indagini personali

Nei prossimi episodi la linea sentimentale tra Vasco Benassi e la sindaca Nicole Poli promette sviluppi centrali, tra attrazione, conflitto istituzionale e opposte visioni sulla giustizia. Il bacio e lo schiaffo visti in apertura anticipano un rapporto complesso, utile a testare le doti drammatiche di Claudio Bisio oltre la sua consolidata cifra comica.

Parallelamente, l’inchiesta sul furgone giallo potrebbe trasformare la serie in un crime corale sull’elaborazione del lutto e sulle colpe rimosse di una comunità. Proprio la capacità di intrecciare mystery, memoria e racconto del territorio determinerà la tenuta di Uno sbirro in Appennino su lunga serialità e la sua competitività su palinsesto e piattaforme on demand.

FAQ

Quando va in onda Uno sbirro in Appennino su Rai 1?

La serie va in onda in prima serata su Rai 1 il giovedì; la seconda puntata è prevista per giovedì 16 aprile.

Quanti spettatori ha ottenuto il debutto di Uno sbirro in Appennino?

Il debutto ha registrato 4.008.000 spettatori con il 23,7% di share, dato molto competitivo per la prima serata Rai.

Chi interpreta il commissario Vasco Benassi nella fiction Rai?

Il commissario Vasco Benassi è interpretato da Claudio Bisio, attore e conduttore noto per cinema, teatro e televisione generalista.

Dove è ambientata la serie Uno sbirro in Appennino?

La serie è ambientata nel paese immaginario di Muntagò, ispirato ai borghi reali dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla fiction Rai?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.