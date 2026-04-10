michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Claudio Bisio sorprende al cinema con il controverso poliziesco in Appennino

Claudio Bisio debutta in Rai con Uno sbirro in Appennino

Il nuovo crime di Rai 1 Uno sbirro in Appennino, interpretato da Claudio Bisio, ha debuttato in prima serata giovedì 9 aprile. Ambientata nel paese immaginario di Muntagò, nell’Appennino emiliano-romagnolo, la serie racconta il ritorno del commissario Vasco Benassi nella sua terra d’origine.
La fiction ha registrato un forte interesse di pubblico, ma ha suscitato reazioni contrastanti su tono, protagonista e scelte narrative.
Il prossimo episodio, in onda giovedì 16 aprile, sarà decisivo per capire l’evoluzione del rapporto tra Benassi e la sindaca Nicole Poli, interpretata da Valentina Lodovini, e la solidità del progetto seriale sul lungo periodo.

In sintesi:

  • Debutto in prima serata su Rai 1 per Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio.
  • Oltre 4 milioni di spettatori e 23,7% di share per la prima puntata.
  • Il commissario Vasco Benassi: personaggio diviso tra ironia, colpa e ambiguità morale.
  • Attesa per la puntata del 16 aprile e per l’evoluzione con la sindaca Poli.

Dati di ascolto, personaggi e temi della nuova fiction Rai

Il debutto di Uno sbirro in Appennino ha confermato la capacità di Rai 1 di presidiare la prima serata con prodotti di fiction originale. La prima puntata ha raccolto 4.008.000 spettatori, pari a un significativo 23,7% di share, collocandosi tra le proposte più viste del prime time generalista.

Elemento distintivo è l’ambientazione: il borgo di Muntagò, costruito come simbolo dell’Appennino dell’Emilia-Romagna, diventa cornice narrativa e personaggio collettivo, tra paesaggi suggestivi e dinamiche di provincia.

Al centro, il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio: un investigatore diviso tra rigore formale e fragilità privata, attratto dalle regole ma incline a infrangerle. Il suo passato è segnato dalla morte della sorella in un incidente stradale avvenuto mentre lui era alla guida: un trauma che alimenta senso di colpa e il bisogno ossessivo di verità. Da qui l’indagine personale sul misterioso furgone giallo, motore orizzontale della serie.

Il futuro di Vasco Benassi tra sentimenti irrisolti e indagini personali

Nei prossimi episodi la linea sentimentale tra Vasco Benassi e la sindaca Nicole Poli promette sviluppi centrali, tra attrazione, conflitto istituzionale e opposte visioni sulla giustizia. Il bacio e lo schiaffo visti in apertura anticipano un rapporto complesso, utile a testare le doti drammatiche di Claudio Bisio oltre la sua consolidata cifra comica.

Parallelamente, l’inchiesta sul furgone giallo potrebbe trasformare la serie in un crime corale sull’elaborazione del lutto e sulle colpe rimosse di una comunità. Proprio la capacità di intrecciare mystery, memoria e racconto del territorio determinerà la tenuta di Uno sbirro in Appennino su lunga serialità e la sua competitività su palinsesto e piattaforme on demand.

FAQ

Quando va in onda Uno sbirro in Appennino su Rai 1?

La serie va in onda in prima serata su Rai 1 il giovedì; la seconda puntata è prevista per giovedì 16 aprile.

Quanti spettatori ha ottenuto il debutto di Uno sbirro in Appennino?

Il debutto ha registrato 4.008.000 spettatori con il 23,7% di share, dato molto competitivo per la prima serata Rai.

Chi interpreta il commissario Vasco Benassi nella fiction Rai?

Il commissario Vasco Benassi è interpretato da Claudio Bisio, attore e conduttore noto per cinema, teatro e televisione generalista.

Dove è ambientata la serie Uno sbirro in Appennino?

La serie è ambientata nel paese immaginario di Muntagò, ispirato ai borghi reali dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla fiction Rai?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache