Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stasera tutto è possibile svela gli ospiti e le sorprese dell’ultima puntata

Stasera tutto è possibile chiude la stagione con un gran finale su Rai2

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda mercoledì 15 aprile in prima serata su Rai2, dall’Auditorium Rai di Napoli. Al timone ci sarà ancora Stefano De Martino, chiamato a confermare gli ascolti record di questa stagione. In studio arriveranno volti molto noti della comicità italiana, tra cui Herbert Ballerina, Angelo Pintus, Francesco Paolantoni, Beppe Iodice e Giovanni Esposito, per un mix di giochi folli, improvvisazione e leggerezza. Il gran finale punta a consolidare il ruolo del format come uno dei game show più forti del mercoledì sera Rai, e a rafforzare la centralità di De Martino nel prime time del servizio pubblico.

In sintesi:

Ultima puntata di Stasera tutto è possibile il 15 aprile su Rai2 alle 21.20

il 15 aprile su Rai2 alle 21.20 Conduzione di Stefano De Martino dall’ Auditorium Rai di Napoli

dall’ Ospiti comici: Herbert Ballerina , Pintus , Paolantoni , Iodice , Esposito

, , , , Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma RaiPlay

Giochi cult, ospiti e significato strategico del gran finale

Il gran finale di Stasera tutto è possibile punta a capitalizzare il successo di una stagione segnata da share stabili e forte engagement social. Il format, centrato sulla comicità fisica e sull’improvvisazione, si conferma alternativa familiare ai talk e alla fiction del mercoledì sera.

Elemento cardine della puntata sarà ancora il segmento “STEP Food”, gioco di parole e prove sceniche che generano sketch surreali e virali. Accanto a questo, tornano i giochi cult come “Passa la palla”, “Segui il labiale” e “Colonna sonora”, costruiti per mantenere ritmo alto e risate continue.

Sul fronte degli ospiti, oltre a Herbert Ballerina, ormai spalla fissa di De Martino ad Affari Tuoi, sono attesi Angelo Pintus, Francesco Paolantoni, Beppe Iodice e Giovanni Esposito. Paolantoni, in particolare, è al centro di indiscrezioni che lo vedrebbero al fianco di Stefano De Martino al prossimo Festival di Sanremo, a conferma di un sodalizio comico destinato a proseguire.

Dove vederlo e quali sviluppi attendersi per De Martino

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile è in palinsesto per mercoledì 15 aprile alle 21.20 su Rai2. Il programma è fruibile anche in streaming live e on demand su RaiPlay, dove è disponibile l’intera stagione, elemento decisivo per intercettare pubblico giovane e visione non lineare.

La chiusura di questa edizione arriva in un momento cruciale per la carriera di Stefano De Martino, già volto di punta di Affari Tuoi. Il modo in cui verrà gestito questo finale, in termini di ascolti e feedback social, peserà sulle strategie Rai per il suo eventuale coinvolgimento in progetti di maggior peso, incluso il possibile approdo alla conduzione di Sanremo con la collaborazione di Francesco Paolantoni.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile?

L’ultima puntata va in onda mercoledì 15 aprile, in prima serata, a partire dalle 21.20 su Rai2.

Chi conduce Stasera tutto è possibile nel gran finale di stagione?

La conduzione è affidata a Stefano De Martino, ormai volto di riferimento del prime time di Rai2 e di Affari Tuoi.

Quali ospiti comici sono attesi nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile?

Sono previsti Herbert Ballerina, Angelo Pintus, Francesco Paolantoni, Beppe Iodice e Giovanni Esposito, oltre ad altre sorprese.

Dove si può vedere Stasera tutto è possibile in streaming?

È possibile seguirlo in streaming live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove sono caricati tutti gli episodi stagionali.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Stasera tutto è possibile?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.