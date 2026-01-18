Spalletti spiazza tutti sconfitta inspiegabile e autocritica feroce cosa non ha funzionato davvero

Analisi della sconfitta e complimenti agli avversari

Luciano Spalletti riconosce l’impatto della sconfitta e la difficoltà nel definirne le cause immediate, sottolineando una squadra poco incisiva nei momenti decisivi. Evidenzia la mancanza di “cattiveria” agonistica, con spazi limitati per il tiro e un legno colpito che ha indirizzato l’inerzia del match.

Rivendica comunque il controllo dell’inerzia di gara, con pochi rischi concessi e pallone spesso recuperato nella metà campo offensiva, ma ammette che l’episodio decisivo ha premiato gli avversari. In questo contesto, invita a guardare subito alla prossima partita con maggiore lucidità e precisione nelle scelte.

Arrivano i complimenti a Cagliari e al suo presidente: per Spalletti, i rossoblù hanno capitalizzato con mestiere, gestendo i tempi e portando a casa il risultato nonostante, a suo giudizio, non abbiano creato abbastanza per meritare pienamente il successo.

Limiti offensivi e occasioni mancate

Luciano Spalletti ammette che la squadra ha difettato in qualità e velocità nell’ultimo terzo di campo, con cross imprecisi e scelte tardive che hanno rallentato la manovra. Indica la necessità di far circolare la palla sul perimetro dell’area per liberare il tiro, evidenziando come sia mancato l’attacco al tempo giusto sull’ultima giocata.

Pur rivendicando di aver condotto il gioco senza subire ripartenze, sottolinea che l’episodio favorevole agli avversari ha indirizzato il risultato. L’inerzia non è stata tradotta in concretezza: un palo e poche conclusioni pulite hanno fotografato l’inefficienza sotto porta.

Il ritmo spezzettato ha inciso: le frequenti interruzioni hanno diluito la pressione offensiva, impedendo continuità nell’assedio e abbassando l’intensità negli ultimi metri.

Valutazioni sui singoli e richiami tattici

Luciano Spalletti promuove la prova di Yildiz, definendola positiva ma priva del colpo risolutivo. Richiama però alcuni interpreti sull’uso corretto degli spazi: Conceicao non deve abbassarsi fino alla zona dei mediani, ma restare alto per allungare la linea avversaria e attaccare il limite.

Criticità simile per Zhegrova, troppo lontano dall’area nel tentativo di saltare l’uomo: la richiesta è di prendersi responsabilità nella trequarti, dove la giocata può diventare determinante.

L’indicazione è netta: evitare movimenti che svuotano il fronte offensivo e non costringere Kalulu a interpretare da esterno puro, snaturando le tracce preparate. Serve ordine, tempi giusti e consapevolezza del proprio ruolo.

Spalletti insiste su principi essenziali: ampiezza alta, ricezioni orientate verso la porta e occupazione del mezzo spazio per rifinire. L’abbassamento sistematico degli attaccanti ha rallentato la catena di passaggi e reso prevedibili le scelte.

La correzione richiesta è immediata: densità offensiva attorno all’area, cross con più qualità e attacchi coordinati sul secondo tempo della giocata.

Dettagli che, nelle parole dell’allenatore, fanno la differenza tra pressione sterile e pericolosità concreta.

