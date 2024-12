Sorelle Selassié al fianco di Lulù contro accuse di stalking e ingiustizie

Difesa della sorella Lulù Selassié

La situazione di Lulù Selassié ha scatenato sconcerto e preoccupazione nei suoi fan e follower, soprattutto dopo la denuncia per stalking ai danni dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. In questo contesto complesso, le sorelle Clarissa e Jessica Selassié hanno sentito l’esigenza di esprimere pubblicamente il loro sostegno. Attraverso il profilo Instagram di Clarissa, le due hanno condiviso un messaggio che chiarisce la situazione attuale della sorella, sottolineando che, nonostante il momento critico, Lulù sta affrontando le difficoltà con coraggio.

Le dichiarazioni delle sorelle si sono concentrate sulla salute emotiva e fisica di Lulù. Hanno rassicurato i fan, affermando: “Lulù sta bene… sappiamo quanto sia importante per voi, che lei stia bene”. Questo atto di difesa si propone di instaurare una connessione diretta tra Lulù e i suoi sostenitori, anticipando che sarà lei a rivelare la sua versione della vicenda in un momento successivo. Le sorelle hanno anche espresso il loro disappunto per la negatività che circonda la situazione, passando un messaggio di unità familiare in un momento di crisi.

Il post social di Clarissa e Jessica

Il sostegno di Clarissa e Jessica Selassié verso la sorella Lulù si è manifestato attraverso un post carico di emotività, pubblicato sul profilo Instagram di Clarissa. In questo messaggio, le sorelle hanno voluto esprimere la loro vicinanza e il loro affetto in un momento tanto delicato. Hanno esordito con un’importante premessa, sottolineando di aver preso qualche giorno per riflettere e incanalare le emozioni legate alla difficile situazione che sta affrontando Lulù.

Il messaggio si è aperto con una rassicurazione rivolta ai moltissimi fan e sostenitori che si sono mostrati preoccupati: “Lulù sta bene”, hanno affermato, evidenziando la necessità di mantenere la calma nonostante le circostanze. La comunicazione si è poi indirizzata verso il carattere solido e il cuore d’oro di Lulù, ribadendo la loro fiducia nel fatto che in futuro sarà lei a condividere direttamente la propria versione dei fatti.

Una parte significativa del post riguarda la gestione della negatività e dei commenti offensivi che hanno colpito Lulù durante questo tumultuoso periodo. Clarissa e Jessica hanno voluto ringraziare coloro che continuano a sostenerle, esprimendo gratitudine per l’amore e la comprensione dimostrati. Hanno anche menzionato l’importanza di attendere la comunicazione di Lulù prima di trarre giudizi, augurando che la verità possa emergere con il tempo necessario.

Reazioni alla denuncia e supporto

La denuncia per stalking presentata da Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié ha suscitato una serie di reazioni nella comunità dei fan e tra i follower delle tre sorelle Selassié. In un contesto di tensione, Clarissa e Jessica hanno deciso di utilizzare i social media come piattaforma per esprimere supporto e solidarietà alla sorella. In un messaggio chiaro e diretto, hanno parlato del dolore e dello shock che la situazione ha provocato, non solo a Lulù, ma anche a tutta la famiglia.

Attraverso il profilo Instagram di Clarissa, le sorelle hanno sottolineato l’importanza di ricevere supporto e rispetto da parte di chi segue la vicenda, informando i follower riguardo ai commenti negativi e alle critiche amplificate dai media. “Purtroppo, il nostro nome e quello di nostra sorella sono sotto attacco”, hanno scritto, evidenziando come tale esposizione possa influenzare la salute mentale di Lulù. La serenità della famiglia e il benessere di Lulù restano al centro delle loro preoccupazioni, enfatizzando la necessità di un ambiente di rispetto e comprensione.

Le sorelle hanno anche rinnovato il loro apprezzamento per i messaggi di affetto e supporto che stanno ricevendo in questo periodo difficile. “Grazie di cuore”, hanno detto ai loro sostenitori, riconoscendo l’importanza del sostegno della comunità mentre affrontano questa fase ingestibile. Finalizzando il loro messaggio, hanno chiesto a tutti di attendere che la verità emerga, sottolineando che Lulù avrà l’opportunità di parlare direttamente, in modo da chiarire la sua posizione.

La famiglia unita e il sostegno legale

In risposta alla situazione complessa che coinvolge Lulù Selassié, le sorelle Clarissa e Jessica Selassié hanno voluto ribadire l’importanza del supporto legale che sta seguendo la vicenda. Nel loro messaggio sui social media, hanno espresso riconoscenza per i legali che assistono Lulù, sottolineando la necessità di un approccio professionale per garantire che i diritti della loro sorella siano tutelati durante l’intero processo legale. Hanno affermato: “Non possiamo che ringraziare chi sta lavorando per proteggere i nostri diritti e quelli di Lulù.”

Il loro discorso si è incentrato inoltre sulla coesione familiare, evidenziando come la famiglia Selassié si stia unendo ancora di più in questo momento difficile. “Siamo qui per supportare nostra sorella”, hanno affermato, mettendo in risalto la solidarietà e il legame che li unisce. Clarissa e Jessica hanno chiesto pazienza e rispetto da parte di tutti, invitando i fan e i follower ad attendere l’evoluzione della situazione e, soprattutto, a garantire un ambiente di sostegno per Lulù.

La loro richiesta di un approccio rispettoso e di un’attesa paziente si è rivelata fondamentale in quanto il processo legale richiede attenzione e tempo per far emergere la verità. Le sorelle hanno concluso il loro messaggio rinnovando l’impegno a continuare a vivere e lavorare con determinazione, consapevoli dell’importanza di mantenere una narrazione positiva e orientata verso il futuro, nonostante le circostanze avverse. La famiglia si presenta come un baluardo, pronta a difendersi e sostenere la propria integrità nell’affrontare questa sfida.

Minacce legali contro le calunnie

Di fronte all’intensificarsi delle voci negative e delle calunnie che hanno colpito la figura di Lulù Selassié, le sorelle Clarissa e Jessica hanno deciso di prendere una posizione chiara e ferma. Nel post condiviso sui social, hanno fatto intendere che non solo sono profondamente preoccupate per l’integrità e l’onore della loro famiglia, ma che sono pronte a intervenire legalmente contro chiunque si permetta di diffamare Lulù o la loro reputazione.

Il messaggio, carico di determinazione e protezione, ha sottolineato che la famiglia è unita nella difesa della propria onorabilità. “Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie”. Questa affermazione evidenzia la serietà con cui le due sorelle affrontano la situazione, esprimendo chiaramente che non tollereranno attacchi infondati o ingiustificati.

Le sorelle hanno, inoltre, voluto rimarcare l’importanza del sostegno della comunità in questo momento delicato, ma hanno anche evidenziato che, qualora le offese dovessero continuare, sarà intrapresa un’azione decisa per proteggere Lulù e la loro famiglia. Le misure legali sono già in fase di valutazione, e il loro intento è di garantire un ambiente in cui possono continuare a vivere e lavorare senza il peso di accuse infondate.

Con questo approccio, Clarissa e Jessica non solo si pongono come scudo protettivo per la sorella, ma inviano anche un messaggio a chiunque possa pensare di attaccare la loro dignità: la famiglia Selassié è determinata a difendere la propria integrità e non esiterà a far valere i propri diritti in sede legale.