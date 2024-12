Mariotto svela il mistero del suo ritorno a Ballando dopo l’abbandono

Mistero sul ritorno di Mariotto a Ballando

Il recente abbandono di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle ha destato una notevole curiosità tra i fan del programma. Le sue dichiarazioni e la sua assenza hanno alimentato diverse speculazioni riguardo al suo futuro all’interno dello show, sollevando interrogativi su un possibile ritorno.

Dopo la diffusione della notizia, molti si sono chiesti se il giudice avesse intenzione di tornare. Durante una lunga intervista con Fanpage.it, Mariotto ha chiarito la sua posizione, fornendo così qualche dettaglio in più sulla situazione. Il suo tono ha oscillato tra ironia e serietà, lasciando intendere che i suoi impegni attuali potrebbero influenzare la sua partecipazione futura.

Nonostante le speculazioni, Mariotto ha saputo mantenere un certo mistero attorno alla questione, dichiarando che “si vedrà” in merito alla sua partecipazione al programma. La sua risposta enigmaticamente ottimista ha lasciato un margine di speranza per i fan, pur evidenziando come le circostanze possano influenzare le sue decisioni.

In attesa di ulteriori sviluppi, la curiosità intorno al ritorno di Mariotto rimane palpabile. I telespettatori e i sostenitori del giudice continuano a interrogarsi, restando sintonizzati per eventuali aggiornamenti e notizie riguardo alla sua evoluzione all’interno di Ballando con le Stelle.

Le parole di Mariotto dopo l’abbandono

Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Guillermo Mariotto ha svelato le dinamiche che hanno portato al suo inatteso abbandono da Ballando con le Stelle. Oltre a chiarire il contesto del Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia la Notizia, il giudice ha affrontato le varie indiscrezioni che circolavano attorno alla sua assenza. Non ha nascosto il suo disinteresse verso le polemiche locali, affermando: “Che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua. Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me. È un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?”.

Questo commento mette in evidenza un forte senso di responsabilità e dedizione verso i suoi attuali impegni professionali. Mariotto ha spiegato che si trova in Arabia Saudita, dove è attivamente coinvolto nel vestire un gruppo di 17 principesse. Questa affermazione non solo chiarisce i motivi della sua assenza, ma sembra anche sottolineare le priorità che il giudice ha stabilito per sé in questo periodo, gli impegni internazionali prevalgono su quelli televisivi.

In risposta alle affermazioni della conduttrice Milly Carlucci, che si è chiesta se Mariotto fosse presente a Ballando, il giudice ha risposto con una punta di ironia: “Si vedrà, certo, perché le vie del Signore sono infinite. Oggi magari non verrò a Ballando con le stelle”. Questa affermazione, colma di sarcasmo, riflette un atteggiamento rilassato e non convenzionale che caratterizza il suo stile comunicativo.

I suoi impegni in Arabia Saudita

In un momento di grande intensità professionale, Guillermo Mariotto si trova attualmente impegnato in un progetto di vestizione per 17 principesse in Arabia Saudita. Questa opportunità non è solo un incarico di prestigio, ma rappresenta un’importante fase della sua carriera nella moda internazionale, in cui ha accumulato anni di esperienza e riconoscimenti. “Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me”, ha affermato Mariotto, evidenziando l’importanza del rapporto di fiducia instaurato nel tempo con queste figure di alto profilo.

Il giudice di Ballando con le Stelle ha chiarito che le complesse dinamiche lavorative e familiari di queste famiglie non devono essere sottovalutate. In effetti, ha sottolineato la delicatezza della situazione, affermando: “È un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?”. Queste parole rivelano non solo un forte senso di responsabilità, ma anche una certa frustrazione nei confronti delle polemiche locali che lo circondano. Il suo disinteresse per le chiacchiere di gossip è un chiaro indicatore del suo focus prioritario sui suoi attuali doveri professionali.

Questo impegno in Arabia Saudita, quindi, non solo spiega la sua assenza da Ballando con le Stelle, ma pone anche l’accento su quanto Mariotto possa essere ambizioso e dedicato alla sua arte. Con il suo approccio pragmatico e risoluto, ha dimostrato di saper affrontare le sfide con un mix di serietà e ironia, mantenendo sempre il baricentro sui risultati da raggiungere nel suo lavoro.

I rapporti con Milly Carlucci

Guillermo Mariotto ha dedicato alcune parole anche alla sua eterna interlocutrice, la conduttrice Milly Carlucci. Nonostante le speculazioni che sono circolate in merito al loro rapporto, il giudice di Ballando con le Stelle ha affermato che per lui Milly è come una sorella. Questa affermazione sottolinea un legame che va oltre il semplice rapporto professionale; si tratta di una relazione consolidata, basata su stima e affetto reciproco.

Durante l’intervista, Mariotto ha espresso la sua contentezza per i risultati raggiunti nell’ultima puntata del programma, un chiaro segno di come i successi di Ballando siano per lui motivo di orgoglio. Ha messo in evidenza il valore della collaborazione con Carlucci, descrivendo il loro lavoro come un esempio di sinergia. La sua affermazione è un indizio della qualità dell’atmosfera che permea il programma e come i rapporti personali possano influenzare l’andamento e il successo dello show.

In risposta ai commenti di Milly riguardo alla sua assenza, Mariotto ha risposto con la sua solita ironia, affermando che “si vedrà” se tornerà. Questo mette in luce il suo approccio leggero alla situazione, suggerendo che, nonostante i suoi impegni attuali, non esclude un possibile ritorno al programma. La sua affermazione, intrisa di sarcasmo, probabilmente riflette una volontà di mantenere un certo mistero sulla sua partecipazione futura, ma allo stesso tempo riafferma il legame e il rispetto che nutre nei confronti di Milly e del suo lavoro.

Riflessioni sull’affaire Bruganelli

Il tema di Sonia Bruganelli è stato oggetto di riflessioni da parte di Guillermo Mariotto, che ha definito la questione come un “passato” del programma. Durante la sua intervista, il giudice ha mostrato una certa distanza dalle polemiche legate all’ex opinionista, indicandole come un capitolo chiuso. La volontà di concentrarsi su ciò che accade attualmente a Ballando con le Stelle sembra essere una delle sue priorità, suggerendo che l’attenzione dovrebbe rimanere focalizzata sui concorrenti e sui loro progressi.

Nonostante ciò, Mariotto ha speso alcune parole di apprezzamento nei confronti della figura del figlio di Sonia, Davide. Il giudice ha rivelato: “Se Sonia avesse avuto una briciola della simpatia del figlio, perché ci ammazziamo dalle risate.” Questo commento scaturisce non solo dall’ammirazione per Davide, ma anche da una valutazione che suggerisce una preferenza per l’intelligenza e l’autoironia mista alla freschezza e spontaneità della giovane generazione.

Il suo giudizio su Bruganelli e sulla sua famiglia offre uno spaccato interessante del contesto in cui si muovono i personaggi del programma. La sottolineatura della differenza tra Sonia e suo figlio appare come una critica implicita al suo comportamento in trasmissione, evidenziando come l’approccio simpatico e divertente del giovane possa risultare ben più apprezzato rispetto alle dinamiche più tese del programma.

Con la sua usuale franchezza, Mariotto non ha esitato a esprimere il suo pensiero in modo diretto e senza filtri, rafforzando l’immagine di un personaggio che vive il mondo dello spettacolo con un mix di creatività e onestà. Questo suo atteggiamento crea ulteriore curiosità sui futuri sviluppi delle dinamiche all’interno del dance show, mantenendo accesa l’attenzione degli spettatori.