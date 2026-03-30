Home / SPETTACOLI & CINEMA / L’ultima missione domina il botteghino e supera Cena di classe

Box office Italia: sei commedie in Top Ten ma incassi in calo

Chi domina il Box Office italiano nell’ultimo weekend di marzo 2026? Sei film nazionali, quasi tutte commedie, guidano una Top Ten che però non riesce a evitare un pesante calo degli incassi complessivi.

Che cosa accade? Marzo chiuderà intorno al -13 per cento sul 2025 (-6 sul 2024), nonostante il “tesoretto” di **Checco Zalone** mantenga il saldo annuo a +16 per cento.

Dove si registra questa frenata? Nei cinema italiani monitorati da **Cinetel**.

Quando? Nel fine settimana 26-29 marzo 2026.

Perché è rilevante? Perché il mercato attende ora l’uscita di **Super Mario Galaxy**, chiamato a invertire una tendenza negativa che ha prodotto il peggior weekend dell’anno.

In sintesi:

Sei titoli italiani in Top Ten ma Box Office di marzo a -13 per cento sul 2025.

**Project Hail Mary** unico film sopra il milione nel weekend, totale 2,7 milioni.

Ottimo passaparola per **Mi batte il corazon** con miglior media copia nazionale.

Attesa per **Super Mario Galaxy**, visto come possibile film-svolta per gli incassi.

Commedie italiane protagoniste, ma il traino arriva da Project Hail Mary

La prima posizione resta a **L’ultima missione – Project Hail Mary** di **Eagle Pictures**, unico titolo oltre il milione di euro nel weekend (1.016.838 euro, -19 per cento), per un totale di 2,7 milioni e 346.382 presenze in due settimane.

Alle sue spalle spicca l’esordio di Cena di classe di **Francesco Mandelli**, che solo da regista firma 677.755 euro in quattro giorni (680.215 euro complessivi, 94.058 presenze), superando in pochi giorni quanto molti concorrenti ottengono in due settimane.

Nel segmento “scolastico” il confronto è con **Notte prima degli esami 3.0**, ora ottavo con 785.403 euro totali in due settimane. L’animazione di **Jumpers – Un salto tra gli animali** (Disney) conferma la tenuta family: 374.938 euro nel weekend (-52 per cento) e 4,876 milioni in quattro settimane.

Il cinema d’autore italiano mostra segnali incoraggianti.

**Il bene comune** di e con **Rocco Papaleo** è quarto con 293.065 euro (-33 per cento), 1,604 milioni totali in tre settimane, sostenuto da un calo contenuto che indica buona tenuta sul territorio.

Debutta al quinto posto Il dio dell’amore di **Francesco Lagi** (251.589 euro, 35.835 spettatori), mentre **Un bel giorno** di e con **Fabio De Luigi**, pur scendendo al sesto posto, raggiunge 4,303 milioni in quattro settimane, confermandosi una delle commedie italiane più solide della stagione.

Il caso più interessante è **Mi batte il corazon** di **Francesco Prisco** con **Peppe Iodice**: settimo ma con la migliore media copia dell’intera Top Ten (2.491 euro in 94 sale), 674.738 euro totali e solo -31 per cento sul weekend di esordio, segnale di passaparola crescente anche oltre la Campania.

Delude invece l’horror Ti uccideranno (Warner Bros.), nonostante il divieto ai minori di 14 anni e un posizionamento da genere di richiamo: nono posto con 175.818 euro al debutto.

Chiude la Top Ten **Hamnet. Nel nome del figlio**, che al settimo weekend supera i 4,043 milioni, confermando una lunga coda in sala nonostante il calo settimanale (-48 per cento).

Mercato in attesa di Super Mario Galaxy e dei nuovi campioni d’incasso

Il dato più allarmante non è tanto la qualità dei singoli risultati, quanto il quadro complessivo: marzo 2026 chiude in rosso rispetto al 2025 e al 2024, confermando una fragilità strutturale del Box Office nei periodi senza grandi titoli-evento.

L’arrivo di **Super Mario Galaxy** è percepito dagli esercenti come test decisivo per misurare la reale capacità del pubblico giovane e family di tornare in sala in massa.

Fuori Top Ten, la dispersione degli esordi conferma la difficoltà di emergere senza forte promozione: **Mio fratello è un vichingo** è quindicesimo, l’evento musicale **Bring Me the Horizon L.I.V.E. in Sao Paolo** solo ventunesimo, mentre titoli come **Malavia**, **Strike – Figli di un’era sbagliata**, **Homebound – Storia di un’amicizia in India**, **Cattiva strada**, **Un poeta**, **Non è la fine del mondo**, **Era** e **La bambina di Chernobyl** restano ai margini, con collocazioni dal ventiquattresimo al sessantacinquesimo posto.

FAQ

Come sta andando il Box Office italiano a marzo 2026?

Sta chiudendo in calo: circa -13 per cento rispetto a marzo 2025 e -6 per cento sul 2024, nonostante alcuni successi isolati.

Qual è il film più visto in Italia nell’ultimo weekend?

È **L’ultima missione – Project Hail Mary**, con oltre 1 milione di euro nel weekend e 2,7 milioni complessivi in due settimane.

Qual è la commedia italiana con la migliore tenuta in sala?

Lo è **Mi batte il corazon** con **Peppe Iodice**, che registra la miglior media copia nazionale e un calo contenuto del 31 per cento.

Quali film potrebbero rilanciare gli incassi nelle prossime settimane?

Potrebbe riuscirci soprattutto **Super Mario Galaxy**, atteso dai cinema come potenziale film-evento per pubblico family e gamer.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Box Office e film?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali **Ansa.it**, **Adnkronos.it**, **Asca.it** e **Agi.it**, rielaborate dalla nostra Redazione.