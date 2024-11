Solana supera l’economia di Ethereum per la prima volta a ottobre

Solana supera Ethereum in metriche economiche

Recentemente, è emerso un rapporto di Syncracy Capital che mette in luce come Solana stia raggiungendo Ethereum quasi in ogni metrica economica. Tale sviluppo segna una fase di crescita costante per il network di Solana, evidenziando un notevole cambiamento nel panorama delle criptovalute. Per la prima volta, Solana è riuscita a superare Ethereum in vari indicatori economici chiave.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Nel mese di ottobre, il valore economico reale (REV) di Solana ha raggiunto il 111% di quello di Ethereum, un notevole aumento rispetto a solo l’1% nello stesso mese dell’anno precedente. Il REV comprende commissioni delle transazioni e mance massimali estratte (MEV) corrisposte ai validatori, indicando pertanto un aumento dell’attività economica della rete.

Un altro indicatore significativo analizzato nel rapporto è il guadagno totale delle applicazioni (TAR), che misura le commissioni generate dai protocolli e dalle applicazioni sviluppate su blockchain di livello 1, come Solana e Ethereum. In ottobre 2024, Tar di Solana si attestava al 109% di quello di Ethereum, un incremento davvero straordinario rispetto all’1% dello scorso anno. Questo slancio conferma l’interesse crescente verso il blockchain di Solana, evidenziando come la rete si stia affermando come un player di rilievo nel settore.

Con questi dati, Solana dimostra non solo di mantenere un percorso di crescita sostenuta, ma di farlo in modo tale da accrescere la propria competitività sul mercato rispetto a Ethereum, un colosso che fino a oggi ha dominato il settore delle criptovalute.

Crescita della quota di mercato e valore economico reale

Crescita della quota di mercato e valore economico reale di Solana

Secondo un rapporto redatto da Syncracy Capital, Solana ha compiuto progressi significativi nella sua crescita economica, ora in grado di competere con Ethereum su quasi tutti i metriche fondamentali. A ottobre 2024, il valore economico reale (REV) di Solana ha raggiunto l’111% di quello di Ethereum, un’impennata notevole rispetto all’1% registrato nello stesso mese dell’anno precedente. Tale misurazione incluye non solo le commissioni delle transazioni, ma anche le mance massimali estratte (MEV) versate ai validatori, un indicatore che riflette l’attività economica del network.

Parallelamente, un altro parametro chiave analizzato nel rapporto riguarda il totale guadagno delle applicazioni (TAR). Questo indicatore, che tiene traccia delle commissioni generali delle applicazioni costruite su blockchain di livello 1, evidenzia come nel mese di ottobre 2024 il TAR di Solana abbia raggiunto il 109% di quello di Ethereum, mostrando un incremento straordinario rispetto all’1% di un anno fa. Questi dati non solo mostrano un aumento della partecipazione nel network di Solana, ma testimoniano anche la crescente fiducia degli investitori nel suo ecosistema.

Questa rapida espansione è indicativa di una strategia economica efficace che ha permesso a Solana di attrarre sviluppatori e progetti innovativi. Man mano che la rete si evolve e si adatta alle esigenze del mercato, si prevede che continuerà a consolidare la sua posizione, proponendosi come un’alternativa valida ed efficace a Ethereum. La capacità di generare profitti elevati e un REV competitivo rappresenta un passo decisivo verso un competitività duratura nel panorama delle criptovalute.

L’impatto delle memecoin sull’attività economica di Solana

Il recente aumento dell’attività economica sulla rete Solana è stato significativamente influenzato dal boom delle memecoin, un fenomeno che ha attratto l’attenzione degli investitori e degli utenti. Negli ultimi mesi, diverse nuove memecoin hanno guadagnato terreno all’interno dell’ecosistema di Solana, contribuendo a un incremento sostanziale del volume delle transazioni e dei ricavi generati. Secondo il rapporto di Syncracy Capital, questa crescita è evidente nei numeri, con alcune memecoin come Goatseus Maximus (GOAT) che ha visto il proprio valore di mercato salire a 400 milioni di dollari in una sola settimana.

L’entusiasmo per le memecoin ha portato a un’impennata nei ricavi generati dal network, portando a ulteriori investimenti e a un aumento della partecipazione complessiva nel sistema Solana. Altri esempi di memecoin in rapida crescita includono SPX6900, Apu Apustaja e FWOG, che hanno registrato rispettivamente un guadagno del 379%, del 170% e del 134% nell’ultimo mese.

Tuttavia, il clamore attorno alle memecoin non è privo di riserve. Gli esperti avvertono che l’interesse attuale potrebbe non sostenersi a lungo termine e che questi picchi di attività possono rappresentare una forma di speculazione. Nonostante ciò, Syncracy Capital considera questo fenomeno come un’opportunità di stress test per la rete, paragonando questi eventi alla crescita iniziale di DeFi su Ethereum nel 2020. “La sperimentazione è essenziale per il progresso delle infrastrutture,” afferma il rapporto, sottolineando l’importanza di testare la robustezza della rete attraverso una maggiore attività economica.

La rete Solana ha mostrato segnali di resilienza, ma non è stata esente da problemi, avendo subito diverse interruzioni nel corso della sua storia, l’ultima delle quali risale a febbraio 2024. La continua attrazione delle memecoin potrebbe rappresentare un’opportunità per valutare e migliorare la stabilità ed efficienza della rete, un aspetto cruciale per il suo futuro sviluppo e per la fiducia degli utenti.

Volumi di rete e valore totale immobilizzato

Volumi di rete e valore totale immobilizzato di Solana

Ad ottobre 2024, Solana ha raggiunto un traguardo significativo anche in termini di valori di rete. Secondo i dati riportati da DefiLlama, il valore totale immobilizzato (TVL) sulla piattaforma ha toccato un massimo di due anni, superando i 42 milioni di token SOL. Questo rappresenta un incremento del 13% rispetto al mese precedente, mentre Ethereum ha visto la propria TVL rimanere sostanzialmente stabile a 17,7 milioni di ETH. Tale differenza non solo documenta la crescita del valore immobilizzato nel network di Solana, ma suggerisce anche una fiducia crescente tra gli utenti e gli investitori, disposti a impegnare i propri asset in un ecosistema emergente.

L’aumento del TVL è diretto riflesso della crescente attività economica, con flussi di capitale che si dirigono verso applicazioni decentralizzate e protocolli presenti su Solana. Questi requisiti di liquidità sono vitali per alimentare l’innovazione e il potenziamento delle applicazioni costruite sulla blockchain. Gli sviluppatori sono stati attratti da un ambiente ricco di opportunità, dove la rapidità delle transazioni e le basse commissioni di rete offrono un vantaggio competitivo rispetto ad altre blockchain più consolidate.

Questo contesto ha facilitato l’espansione di protocolli DeFi che cercano di sfruttare la compressione dei costi operativi e la velocità di Solana. Il risultato è un ecosistema sempre più ciclico, dove l’aumento della partecipazione alimenta ulteriormente la crescita del TVL e, di conseguenza, dell’attività economica. Nonostante il portafoglio di progetti DeFi su Solana continui ad espandersi, permangono interrogativi sulla sostenibilità di questa crescita e sulle sue implicazioni a lungo termine nel contesto di una volatilità che caratterizza il panorama delle criptovalute.

È evidente che il contrasto di Solana con Ethereum sta ridefinendo le dinamiche del settore, rendendo cruciale monitorare non solo i volumi e il valore immobilizzato, ma anche la resilienza della rete davanti a potenziali sfide future. Resta da vedere come queste tendenze influenzeranno il posizionamento di Solana all’interno dell’ecosistema crypto nei prossimi anni.

I test di resistenza e il futuro di Solana

La crescita di Solana nell’ambito delle memecoin ha suscitato non solo opportunità ma anche preoccupazioni riguardo alla stabilità della rete. Le memecoin, sebbene stimolino un significativo aumento del volume di transazioni e interesse da parte degli investitori, pongono interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di questa nuova ondata di attività economica. Solana, con la sua storia di interruzioni e downtime, si trova in una posizione cruciale per testare la propria resilienza.

Secondo il rapporto di Syncracy Capital, l’assetto attuale delle memecoin offre un’importante opportunità di stress test per la rete. Tali fenomeni di speculazione, simili a quelli vissuti da Ethereum durante la nascita del DeFi nel 2020, sono essenziali per misurare l’affidabilità e l’efficienza della blockchain. Gli analisti mettono in evidenza che l’espansione repentina del network non solo evidenzia la crescente attrattiva di Solana, ma serve anche come banco di prova per la robustezza dell’infrastruttura tecnica.

Nonostante l’entusiasmo attuale, Solana deve affrontare le sfide legate alla propria storia di uptime. Il network ha registrato diversi casi di downtime, l’ultimo dei quali è avvenuto a febbraio 2024, causando cinque ore di inattività. Tali episodi accentuano l’importanza di un’infrastruttura stabile e resiliente che possa gestire picchi di traffico elevati generati dalle nuove ondate di attività economica e speculativa.

Nell’ottica di un futuro promettente, Solana ha attratto non solo memecoin, ma anche protocolli decentralizzati che premiano gli utenti per la costruzione e la gestione di infrastrutture reali, un elemento essenziale per la crescita sostenibile. Attualmente, la rete è il fondamento di nove “unicorni” nel settore DePIN, a fronte di diciotto su Ethereum, enfatizzando la diversificazione e l’espansione di Solana oltre il solo ambito delle criptovalute.

Il successo continuativo di Solana dipenderà dalla sua capacità di navigare queste sfide con una strategia lungimirante e un’infrastruttura affidabile. Le attese per l’upgrade di Firedancer, previsto per il 2025, potrebbero rappresentare un fattore cruciale nel rispondere alle esigenze crescenti del mercato e nella stabilizzazione della rete, facendo di Solana un attore sempre più rilevante nel panorama delle criptovalute.