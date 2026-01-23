Sinner trasforma il servizio in segreto devastante che spiazza i rivali e riscrive gli equilibri del tennis mondiale

Sinner trasforma il servizio in segreto devastante che spiazza i rivali e riscrive gli equilibri del tennis mondiale

Sinner, come il servizio è diventato un’arma letale

Numeri da top server

Nella sfida dominata contro Duckworth a Melbourne, il colpo di inizio gioco ha assunto un peso specifico da grande bombardiere, pur restando dentro una cornice di controllo e lucidità tattica. Il dato più evidente è arrivato dai 18 ace, record personale in uno Slam, migliorando il precedente limite fissato a Wimbledon 2024 contro Medvedev.

Le cifre raccontano un’evoluzione che va oltre i servizi vincenti: 65% di prime in campo, 86% di punti vinti con la prima, 56% con la seconda. In tredici turni di battuta, il gioco è stato tenuto tre volte a zero e sette volte a 15, segnale di una pressione costante sull’avversario e di game di servizio sempre più brevi e “puliti”.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Il passaggio chiave è emerso sullo 0-1 del secondo set, con la prima palla break concessa: seconda molto lavorata per annullarla, seguita da un ace e da un’altra seconda robusta. In questa micro-sequenza si concentra il salto di livello: non solo potenza, ma capacità di alzare la qualità del servizio proprio nei momenti che decidono l’inerzia del match.

Il lavoro di fino con Vagnozzi e Cahill

La trasformazione è frutto di un processo di lungo periodo orchestrato dal team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Dopo la delusione della finale persa agli US Open contro Alcaraz, è arrivata una svolta strutturale: movimento rivisto, ritmo diverso, meccanica più efficiente.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Come spiegato da Vagnozzi, il lavoro post-New York ha portato a una battuta più fluida e leggibile per il giocatore, meno per il ribattitore. Dalla tournée asiatica, in particolare da Shanghai, si è vista una crescita netta nella capacità di trovare prime profonde e precise, con più punti “gratis” rispetto al passato.

Cahill ha sottolineato come l’obiettivo non sia stato solo aumentare la percentuale di prime, ma alzare velocità e margine: palla più vicina alle linee, traiettorie più aggressive, senza trasformare il servizio in un colpo rischioso. L’idea di fondo è stata chiara: non cercare una pioggia di ace, bensì una battuta che apra immediatamente il campo e metta il giocatore in comando dello scambio fin dal secondo colpo.

Regia tecnica e margini futuri

Nel nuovo ciclo di lavoro, iniziato a cavallo tra la fine della scorsa stagione e Melbourne, è intervenuto un ulteriore affinamento. Il ritmo del movimento è stato rallentato nella prima parte, rendendolo più regolare, mentre il lancio di palla è stato riportato leggermente indietro e sopra la testa, dopo anni in cui finiva più avanti e spostato a destra.

Questo aggiustamento ha garantito una piattaforma più stabile, maggiore ripetibilità e un timing più pulito, pur lasciando ancora qualche margine di errore quando la tensione sale. Il colpo rimane comunque l’unico completamente sotto il controllo del giocatore, ed è proprio su questo aspetto mentale e biomeccanico che lo staff insiste per limare ogni dettaglio.

La nuova versione della battuta consente ora di modulare le velocità (intorno ai 180-185 km/h in modo costante) e di variare con intelligenza direzioni e rotazioni. Meno ossessione per il “numero” degli ace, più attenzione all’efficienza complessiva: game rapidi, palle break annullate con coraggio e una sensazione crescente di sicurezza nei punti che contano davvero.

FAQ

D: Perché il servizio è diventato così decisivo nelle ultime partite?
R: Perché unisce percentuali alte di prime, molti punti rapidi e grande affidabilità nei momenti di pressione.

D: Quanti ace ha messo a segno contro Duckworth a Melbourne?
R: Ne ha messi a segno 18, suo nuovo record personale in un match dello Slam.

D: Quali sono state le statistiche chiave al servizio in quel match?
R: 65% di prime, 86% di punti vinti con la prima, 56% con la seconda, con game di battuta spesso chiusi a zero o a 15.

D: Che ruolo hanno avuto Simone Vagnozzi e Darren Cahill?
R: Hanno ridisegnato movimento, ritmo e lancio di palla, trasformando la battuta in un colpo più incisivo e ripetibile.

D: Quando è iniziata la vera svolta sul servizio?
R: Dopo la finale persa agli US Open contro Alcaraz, con un blocco di lavoro specifico svolto da settembre in poi.

D: È aumentata solo la percentuale di prime o anche la velocità?
R: È cresciuta anche la velocità media, con palle più vicine alle linee e più punti gratuiti senza sacrificare il controllo.

D: Ci sono ancora margini di miglioramento?
R: Sì, soprattutto nella gestione del lancio di palla e nel mantenere lo stesso standard sotto massima pressione.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata nell’articolo di provenienza?
R: L’analisi e le dichiarazioni riportate provengono da un articolo de La Gazzetta dello Sport dedicato al match di Melbourne.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com