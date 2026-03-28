Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Chiara Ferragni sorprende Vittoria con suite di lusso a tema Alice nel Paese delle Meraviglie e prezzo record

La royal suite di Alice scelta da Chiara Ferragni per la figlia Vittoria

A Milano, all’Hotel Principe di Savoia, la piccola Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ha festeggiato i 5 anni vivendo una notte nel mondo di *Alice in Wonderland*. Chi: la secondogenita della coppia più mediatica d’Italia. Che cosa: una royal suite totalmente allestita a tema *Alice nel Paese delle Meraviglie*. Dove: in uno degli alberghi di lusso più iconici del capoluogo lombardo. Quando: in questi giorni di inizio primavera, durante un progetto temporaneo attivo fino al 15 aprile. Perché: per regalare alla bambina un’esperienza immersiva, tra scenografie floreali, abito di Alice e servizi esclusivi riservati agli ospiti più facoltosi.

In sintesi:

La figlia di Chiara Ferragni dorme in una royal suite a tema Alice in Wonderland a Milano.

L’allestimento floreale firmato Armani Fiori trasforma l’Hotel Principe di Savoia in un set fiabesco.

Il soggiorno in suite costa circa 5000 euro a notte, con servizi extra dedicati alle famiglie.

L’esperienza a tema Alice è prenotabile solo fino al 15 aprile, con merende e brunch dedicati.

Nelle storie Instagram di Chiara Ferragni, la camera scelta per Vittoria appare come un set cinematografico: abito azzurro di Alice appeso accanto al letto, letto a baldacchino illuminato da lucine calde, tappeto-prato verde intenso, pareti ricoperte da fiori freschi fucsia, rosa e lilla, scenografie vegetali che richiamano l’estetica Disney.

La piccola, reduce da una festa di compleanno a tema Labubu, ha condiviso l’esperienza con la madre, in una dimensione sospesa tra reality familiare e strategia di personal branding. La scelta di mostrare il soggiorno su Instagram rafforza il posizionamento luxury della famiglia Ferragni, amplificando al contempo la visibilità dell’hotel partner e dell’allestimento curato da Armani Fiori, in un perfetto esempio di sinergia tra ospitalità di alta gamma e comunicazione digital-first.

Dove si trova la suite di Alice e quanto costa soggiornare

La suite di *Alice nel Paese delle Meraviglie* è ospitata dall’Hotel Principe di Savoia, storico cinque stelle lusso nel cuore di Milano, parte del gruppo Dorchester Collection. Per la primavera, l’hotel ha lanciato un concept temporaneo dedicato alla favola di Alice, con ambientazioni immersive nelle aree comuni e in alcune camere selezionate, curate da Armani Fiori.

L’esperienza non è economica: il soggiorno nella royal suite a tema Alice parte da circa 5000 euro a notte, cifra che colloca l’offerta nella fascia altissima del mercato, lontana dalla disponibilità della maggior parte delle famiglie italiane. Il pacchetto, tuttavia, include un allestimento scenografico unico, servizi personalizzati e attività dedicate ai bambini.

L’hotel propone anche esperienze accessorie: una merenda a tema Alice a partire da circa 30 euro a persona e un brunch familiare da circa 70 euro a testa, consentendo anche a chi non pernotta di vivere, in forma ridotta, la stessa atmosfera fiabesca. L’intero progetto è disponibile solo fino al 15 aprile, con forte componente di esclusività e urgenza alla prenotazione.

Lusso esperienziale, storytelling familiare e impatto sul turismo urbano

L’esperienza di Vittoria Lucia Ferragni nella suite di Alice conferma il trend del lusso esperienziale: non più solo camere e servizi, ma narrazioni immersive pensate per essere condivise sui social. Per strutture come l’Hotel Principe di Savoia, collaborare con figure mediatiche come Chiara Ferragni significa intercettare un pubblico globale di famiglie alto spendenti attratte da soggiorni “instagrammabili”.

Questa strategia potrebbe anticipare nuove collaborazioni tra hotel di fascia alta, brand del lusso e influencer, orientando l’offerta turistica milanese verso format tematici stagionali, a metà tra entertainment e ospitalità, con ricadute su occupancy, tariffe e percezione internazionale della città come hub di esperienze esclusive per bambini e adulti.

FAQ

Dove si trova la suite di Alice scelta da Chiara Ferragni?

Si trova a Milano, all’interno dell’Hotel Principe di Savoia, storico cinque stelle lusso della Dorchester Collection, vicino al centro città.

Quanto costa dormire nella royal suite a tema Alice in Wonderland?

Il soggiorno nella royal suite tematica costa indicativamente 5000 euro a notte, includendo l’allestimento speciale e servizi personalizzati di alto livello.

Fino a quando è disponibile l’allestimento Alice in Wonderland a Milano?

È disponibile solo per un periodo limitato, fino al 15 aprile, salvo eventuali proroghe decise direttamente dall’hotel Principe di Savoia.

Si può vivere l’esperienza Alice senza pernottare in hotel?

Sì, è possibile prenotare merende tematiche da circa 30 euro a persona e brunch familiari a partire da 70 euro a testa.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla suite di Alice?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.