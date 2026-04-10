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Sinner domina Auger-Aliassime e conquista la semifinale di Montecarlo con autorità

Sinner domina Auger-Aliassime e conquista la semifinale di Montecarlo con autorità

Sinner domina Auger-Aliassime e vola in semifinale a Montecarlo

L’azzurro Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo, in scena nel Principato.
Il match, disputato oggi in condizioni climatiche più fresche rispetto ai giorni precedenti, ha confermato l’eccellente forma del n.2 del mondo, che non ha mai ceduto il servizio e ha dettato i ritmi.
Sinner, alla 20ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, domani alle 13.30 affronterà il tedesco Alexander Zverev, n.3 ATP, per un posto in finale.

Il successo consolida anche la corsa dell’altoatesino verso il n.1 del ranking, in duello a distanza con Carlos Alcaraz, ancora in corsa nel torneo.

In sintesi:

  • Sinner batte Auger-Aliassime 6-3 6-4 e centra la terza semifinale a Montecarlo.
  • L’azzurro firma la 20ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, quarto nella storia.
  • In semifinale Sinner sfida Zverev, contro cui conduce 8-4 nei precedenti.
  • Prosegue il duello a distanza con Alcaraz per il primato nel ranking ATP.

Sinner perfetto al servizio, record nella scia di Federer, Nadal e Djokovic

Contro Felix Auger-Aliassime, n.7 del mondo, Jannik Sinner ha offerto una prestazione tecnicamente matura e tatticamente lucida, chiudendo in 1h32’ senza mai perdere la battuta.
L’unica palla break concessa è arrivata nel quarto game del secondo set, cancellata con una prima solida e profonda.
Determinanti due break “chirurgici”: nel primo set, nel sesto game, con un mix di pressione da fondo e raffinate palle corte; nel secondo, nel settimo game, grazie anche a uno smash in arretramento ad altissimo coefficiente di difficoltà.

La percentuale di prime è salita dal 50% del primo parziale al 75% nel secondo, segnale di crescita progressiva lungo il match.
Sinner centra così la terza semifinale consecutiva a Montecarlo (2023, 2024, 2025) e diventa il quarto giocatore nella storia a infilare almeno 20 successi di fila nei Masters 1000, dietro mostri sacri come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Domani lo attende Alexander Zverev, già battuto nelle semifinali 1000 di Parigi Nanterre, Indian Wells e Miami: l’italiano guida 8-4 nei precedenti complessivi, con una striscia aperta di 7 vittorie. Sulla terra, però, l’ultimo incrocio risale a Montecarlo 2022, con successo del tedesco nei quarti.

Alcaraz avanza e alimenta il duello per il n.1 con Sinner

In parallelo, il n.1 del mondo Carlos Alcaraz ha travolto il kazako Alexander Bublik 6-3 6-0, in 63 minuti, nei quarti del Masters 1000 monegasco.
Alcaraz, non brillantissimo ma estremamente efficace, ha gestito con autorità la varietà di Bublik, imponendosi al servizio e in risposta: il kazako ha raccolto appena il 39% di punti con la prima, chiudendo con 14 vincenti a fronte di 28 errori non forzati.
Il secondo set è stato a senso unico, certificando la 300ª vittoria ATP dello spagnolo, terzo più rapido a raggiungere il traguardo dopo Rod Laver e Jimmy Connors.

“Ho dovuto correre molto e difendermi, ma alcuni game mi hanno dato fiducia. Ho giocato in modo aggressivo e solido contro un avversario imprevedibile, sono felice di essere in un’altra semifinale qui”, ha dichiarato Alcaraz.

La vittoria ha respinto il primo assalto di Sinner al trono ATP, mantenendo vivo un duello tecnico e mediatico destinato a segnare l’intera stagione sulla terra, da Montecarlo fino al Roland Garros.

FAQ

Quante semifinali ha raggiunto Sinner al Masters 1000 di Montecarlo?

Attualmente Sinner ha raggiunto tre semifinali a Montecarlo, tutte consecutive: 2023, 2024 e 2025, confermandosi tra i migliori sulla terra del Principato.

Qual è il bilancio dei precedenti tra Sinner e Alexander Zverev?

Attualmente Sinner è avanti 8-4 nei confronti diretti con Zverev, con una striscia aperta di sette vittorie consecutive nei tornei ATP.

Che record ha eguagliato Sinner nei Masters 1000 con questa vittoria?

Attualmente Sinner ha raggiunto quota 20 vittorie consecutive nei Masters 1000, entrando nel gruppo elitario dietro Federer, Nadal e Djokovic.

Cosa rappresentano le 300 vittorie ATP di Carlos Alcaraz?

Attualmente Alcaraz ha raggiunto le 300 vittorie ATP più rapidamente di quasi tutti: è il terzo di sempre dopo Rod Laver e Jimmy Connors.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

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