Sigarette più care e nuova rivoluzione Lotto Superenalotto, stretta del Governo su giochi e fumo scatena polemiche

Seconda tranche rincari sigarette, da martedì la riforma del Lotto e Superenalotto

Nuovi rincari sui tabacchi

La seconda ondata di aumenti sui tabacchi scatterà la prossima settimana, con un ulteriore rialzo del prezzo al dettaglio dei pacchetti di sigarette. Dopo i 30 centesimi già applicati ai prodotti di **Philip Morris**, con le **Marlboro** salite a 6,80 euro, l’adeguamento riguarderà le sigarette **Camel**, attese a 6,30 euro a pacchetto. L’aggiornamento dei listini rientra nel riassetto della fiscalità sui prodotti da fumo, pensato per incrementare il gettito senza interventi diretti sulle aliquote generali.

Secondo le stime del **Ministero dell’Economia**, l’insieme dei nuovi rincari porterà le entrate erariali da tabacchi e affini verso quota 16 miliardi di euro annui. L’obiettivo del Governo è consolidare una fonte di gettito stabile, in grado di finanziare misure strutturali di bilancio. I ritocchi, distribuiti su più tranche, puntano a ridurre shock sui consumatori, pur mantenendo un impatto disincentivante sui consumi.

Le associazioni dei tabaccai segnalano il rischio di spostamento della domanda verso prodotti a minor tassazione e verso il mercato illecito. I controlli dell’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** vengono potenziati per arginare fenomeni di contrabbando e vendita irregolare.

La riforma dei giochi numerici

Da martedì 27 gennaio entrerà in vigore il decreto sui giochi numerici firmato dal ministro **Giancarlo Giorgetti**, registrato dalla **Corte dei Conti** il 31 dicembre e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale**. Il provvedimento, articolato in 39 articoli, ridisegna la disciplina dei giochi a base numerica, con nuove regole per **Lotto**, **10eLotto**, **MillionDay**, **SuperEnalotto**, **Eurojackpot** e **Win for Life**. L’intervento normativo mira a uniformare procedure, pagamenti e livelli di controllo, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi di gioco.

La riforma distingue due grandi famiglie: giochi a quota fissa, come **Lotto**, **10eLotto** e **MillionDay**, e giochi a totalizzatore nazionale, come **SuperEnalotto**, **Eurojackpot** e **Win for Life**. Nei primi, la vincita è predeterminata dalle quote; nei secondi, il montepremi dipende dalla raccolta complessiva e dalla ripartizione fra le diverse categorie di premio. La gestione resta sotto vigilanza dell’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con obblighi stringenti per i concessionari.

Il decreto rafforza i limiti di partecipazione e conferma il divieto assoluto di gioco per i minori di 18 anni, con sanzioni più severe per chi facilita o non impedisce l’accesso ai minorenni.

Tassazione, vincite e premi non riscossi

Il nuovo quadro normativo consolida la trattenuta del 20% sulle vincite superiori a 500 euro dei giochi numerici, destinata all’Erario. Chi incassa, ad esempio, un premio da un milione di euro riceverà 800.000 euro netti, mentre 200.000 euro saranno versati allo Stato. Restano integralmente esenti dall’imposta le vincite fino a 500 euro, che vengono liquidate al vincitore senza prelievi aggiuntivi. La misura rafforza il contributo fiscale del comparto mantenendo un’area di micropremi totalmente libera da tassazione.

Il decreto definisce tempi certi per la riscossione: per la maggior parte dei giochi numerici, la richiesta di pagamento del premio deve avvenire entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale delle estrazioni. Per i giochi a totalizzatore nazionale **SuperEnalotto**, **SuperStar**, **SiVinceTutto SuperEnalotto** ed **Eurojackpot**, il termine sale a 90 giorni, considerata la struttura più complessa dei concorsi e dei controlli.

Le vincite non reclamate entro i termini vengono automaticamente versate all’Erario e confluiscono nelle entrate generali dello Stato. L’impianto normativo rafforza così sia la funzione fiscale sia quella di presidio della legalità nel settore dei giochi pubblici.

FAQ

D: Quando scatta la nuova riforma dei giochi numerici?

R: Le nuove regole entrano in vigore martedì 27 gennaio con il decreto firmato dal ministro **Giancarlo Giorgetti**.

D: Quali giochi sono interessati dalla riforma?

R: Sono coinvolti **Lotto**, **10eLotto**, **MillionDay**, **SuperEnalotto**, **Eurojackpot** e **Win for Life**.

D: Come vengono tassate le vincite più alte?

R: Sulle vincite oltre i 500 euro si applica una trattenuta del 20% destinata all’Erario.

D: Le vincite inferiori a 500 euro sono tassate?

R: No, i premi sotto i 500 euro sono esenti dalla trattenuta fiscale.

D: Quanto tempo c’è per riscuotere una vincita al Lotto?

R: Per il **Lotto** e gli altri giochi numerici ordinari il termine è di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

D: E per i premi del SuperEnalotto ed Eurojackpot?

R: Per **SuperEnalotto**, **SuperStar**, **SiVinceTutto SuperEnalotto** ed **Eurojackpot** il termine è di 90 giorni.

D: Cosa succede ai premi non richiesti entro i termini?

R: Le vincite non reclamate vengono versate all’Erario e confluiscono nelle casse dello Stato.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: Le informazioni sono basate su dispacci e lanci dell’agenzia di stampa **ANSA** relativi alla riforma dei giochi numerici e agli aumenti delle sigarette.