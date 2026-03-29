Serena Grandi si racconta a Domenica In tra errori, rimpianti e solitudine

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Serena Grandi a Domenica In, tra successo passato e solitudine presente

A Domenica In, negli studi Rai di Roma, Serena Grandi ha raccontato chi è oggi, accanto al figlio Edoardo. L’attrice, volto simbolo del cinema italiano anni Ottanta e Novanta, ha ammesso di vivere un periodo segnato da solitudine e bilanci esistenziali.

Davanti a Mara Venier, ha spiegato perché il trasferimento di Edoardo a Milano, per lavoro e vita di coppia, l’abbia costretta a confrontarsi con l’“essere rimasta sola”.

Il perché del suo ritorno in tv è chiaro: raccontare, senza filtri, il passaggio dall’icona glamour alla donna che oggi vive in campagna, in una quotidianità silenziosa ma creativa, dedicata alla scrittura e a un nuovo romanzo giallo di prossima uscita.

In sintesi:

Serena Grandi torna in Rai e racconta solitudine, rimpianti e nuova vita lontana dai riflettori.

torna in Rai e racconta solitudine, rimpianti e nuova vita lontana dai riflettori. Il figlio Edoardo vive e lavora a Milano , presente ma a distanza nella vita della madre.

vive e lavora a , presente ma a distanza nella vita della madre. L’attrice abita sola in campagna, tra silenzi, nostalgie e un’intensa attività di scrittura.

In arrivo il suo secondo romanzo giallo, segno di un nuovo capitolo professionale.

Tra malinconia, rimpianti e il rapporto a distanza con il figlio Edoardo

Nell’intervista a Domenica In, Serena Grandi ha mostrato con lucidità il lato meno patinato della celebrità. Al fianco del figlio Edoardo, ha ammesso un certo nervosismo, nonostante il rapporto di lunga data con Mara Venier.

Dietro il sorriso televisivo, l’attrice ha parlato di “dolore soffocato” e di una malinconia che affiora con l’età. Il trasferimento di Edoardo a Milano, per impegni professionali e una vita sentimentale stabile, l’ha costretta a riorganizzare affetti e abitudini, accettando un rapporto quotidiano fatto soprattutto di telefonate e sostegno emotivo a distanza.

Oggi Grandi vive sola in campagna, in una casa immersa nel silenzio, tra tramonti e spazi ampi che amplificano pensieri e ricordi. Qui, ha confessato, riflette spesso sui “tanti sbagli” commessi e sulle strade abbandonate troppo in fretta, tra occasioni professionali e scelte personali.

Questa stessa solitudine, però, le ha aperto un nuovo spazio creativo: il tempo per scrivere. L’attrice ha anticipato che “a breve uscirà il mio secondo giallo”, segnale di una trasformazione da icona cinematografica a narratrice, capace di rielaborare esperienze, fragilità e rimpianti in forma letteraria.

Una nuova stagione creativa tra memoria, libri e televisione

La presenza di Serena Grandi a Domenica In mostra come, dopo il grande cinema e la popolarità televisiva, possa aprirsi una fase diversa ma non meno significativa.

La vita in campagna, pur segnata da solitudine, le consente di ristrutturare la propria identità pubblica e privata, trovando nella scrittura di romanzi gialli un nuovo canale di espressione.

Il legame con il figlio Edoardo, seppur vissuto a distanza, resta il perno affettivo principale e dimostra come le famiglie dello spettacolo si confrontino con gli stessi equilibri fragili di qualsiasi famiglia italiana. Il prossimo libro, insieme alle apparizioni mirate in Rai, potrebbe segnare per Grandi una stagione più matura: meno visibilità incessante, più contenuti, memoria e sguardo critico sul proprio passato.

FAQ

Dove vive oggi Serena Grandi e com’è la sua quotidianità?

Attualmente Serena Grandi vive sola in campagna, in una casa isolata, tra silenzi, natura e molto tempo dedicato alla riflessione e alla scrittura.

Perché il figlio di Serena Grandi si è trasferito a Milano?

Il figlio Edoardo si è trasferito a Milano per motivi professionali e per costruire lì la propria vita di coppia stabile.

Serena Grandi ha nuovi progetti professionali in corso?

Sì, Serena Grandi ha annunciato in tv l’uscita imminente del suo secondo romanzo giallo, prosecuzione del suo percorso da scrittrice.

Che ruolo ha avuto Domenica In nel racconto di Serena Grandi?

Domenica In ha offerto a Grandi uno spazio protetto per condividere solitudine, rimpianti e rinascita artistica, guidata dall’ascolto empatico di Mara Venier.

Da quali fonti provengono le informazioni sull’intervista a Serena Grandi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.