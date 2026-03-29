Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier sorride in silenzio mentre Teo Mammucari raddoppia il bacio

Domenica In, tregua tra Mara Venier e Teo Mammucari in Rai

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo, dagli studi Rai di Roma, Mara Venier ha riaperto Domenica In con il ricordo di Gino Paoli e il ritorno “normalizzato” di Teo Mammucari. Dopo tre puntate segnate da tensioni interne e assenze eccellenti, il talk della domenica pomeriggio ha mostrato un clima disteso, senza alcun riferimento esplicito al recente scontro tra conduttrice e comico. La scelta editoriale di non affrontare pubblicamente il caso, ma di restituire al pubblico l’immagine di un team ricompattato, risponde alla volontà di Rai di blindare uno dei suoi brand più forti, limitando danni di immagine e dispersione di ascolti in una fascia oraria altamente competitiva.

In sintesi:

Mara Venier riporta Domenica In alla normalità dopo tre settimane di tensioni interne.

riporta Domenica In alla normalità dopo tre settimane di tensioni interne. Teo Mammucari torna in studio, al centro dell’attenzione e “perdonato” in diretta.

torna in studio, al centro dell’attenzione e “perdonato” in diretta. La puntata si apre con il ricordo di Gino Paoli , senza cenni al caso interno.

, senza cenni al caso interno. La riconciliazione appare costruita, dividendo il pubblico tra fiducia e scetticismo.

Dal gelo al riavvicinamento pubblico nel salotto di Mara Venier

Il cambio di clima arriva dopo tre weekend complessi. Il pubblico ricorda il fastidio evidente di Mara Venier per il comportamento di Teo Mammucari, prima accusato di aver maltrattato Peppe Iodice durante la presentazione del suo film, poi di aver interrotto un momento emotivamente carico nel finale di puntata.

Dietro le quinte, si è parlato di toni accesi e di una profonda delusione della conduttrice, che si sarebbe sentita tradita dall’unico co-conduttore scelto personalmente. Il risultato, la domenica successiva, è stata una conduzione quasi in solitaria, con l’intervento tardivo di Tommaso Cerno e un Teo Mammucari apparso solo negli ultimi minuti, mentre Enzo Miccio era impegnato all’estero.

Nella nuova puntata tutto cambia: Mara Venier è al centro, affiancata da Tommaso Cerno al tavolo del ricordo di Gino Paoli, con Enzo Miccio di nuovo presente e, soprattutto, Teo Mammucari regolarmente in postazione. Non solo: è proprio a lui che la conduttrice dedica le maggiori attenzioni, spiegando i ruoli del trio e sottolineando davanti alle telecamere una ritrovata armonia.

Il gesto più forte è fisico: Mara Venier porge la mano a Mammucari, lo cerca con lo sguardo, lo bacia sulla guancia e gli chiede un bacio di risposta, quasi a sancire in diretta la fine delle ostilità. Un linguaggio del corpo che funziona da dichiarazione d’intenti editoriale più di qualsiasi spiegazione verbale.

Riconciliazione strategica e dubbi del pubblico sul futuro del format

Il messaggio che arriva da Domenica In è quello di una pace siglata più con i gesti che con le parole. La scelta di non spiegare apertamente quanto accaduto lascia però una parte del pubblico disorientata: diversi spettatori, sui social, parlano di sensazione di “realtà sospesa”, come se si chiedesse di dimenticare improvvisamente settimane di tensioni visibili.

Per Rai, l’operazione ha una logica industriale chiara: preservare il marchio Domenica In, evitare fratture interne in diretta e consolidare il ruolo di Mara Venier come figura centrale, capace di gestire crisi interne senza incrinare l’immagine del programma.

Resta aperta una domanda cruciale per le prossime settimane di palinsesto: l’intesa tra Venier e Mammucari è davvero ricostruita o si tratta di una tregua funzionale agli ascolti? La risposta arriverà dalla continuità del clima in studio e dalla reazione dell’audience, sempre più sensibile alla coerenza tra ciò che vede in video e quanto filtra dietro le quinte.

FAQ

Cosa è successo tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In?

Il conflitto è nato dopo atteggiamenti considerati irrispettosi di Teo Mammucari verso Peppe Iodice e un momento emotivo finale, con conseguente gelo in studio.

Teo Mammucari è stato allontanato da Domenica In da parte della Rai?

No, non risulta alcun allontanamento ufficiale. Mammucari è riapparso in studio, regolarmente in postazione, dopo una puntata con presenza ridotta.

Mara Venier ha spiegato in diretta la lite con Teo Mammucari?

No, Mara Venier non ha fornito spiegazioni dirette. La riconciliazione è stata comunicata solo attraverso gesti affettuosi e comportamento disteso.

Perché il pubblico è rimasto confuso dalla nuova puntata di Domenica In?

Il pubblico è confuso perché, dopo settimane di tensioni evidenti, la trasmissione è tornata “normale” senza alcuna spiegazione trasparente in diretta.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica su Domenica In?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.