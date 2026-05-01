Home / SOCIAL MEDIA / Selfie sui binari di minorenni, circolazione ferroviaria Milano Venezia bloccata con pesanti ritardi e disagi

Selfie sui binari tra Vicenza e Montebello: treni fermi per 45 minuti

Un gruppo di ragazzini, tutti minori, ha occupato i binari della linea ferroviaria Milano-Venezia nel tratto di Montecchio Maggiore per scattarsi selfie, giovedì sera.

Un macchinista di un treno merci li ha notati al centro della massicciata e ha rallentato, lanciando l’allarme.

Per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa 45 minuti tra Vicenza e Montebello Vicentino, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti regionali e a lunga percorrenza.

In sintesi:

Gruppo di minori scatta selfie sui binari a Montecchio Maggiore, linea Milano-Venezia

Macchinista di treno merci nota i ragazzi in mezzo ai binari e avvisa i soccorsi

Traffico ferroviario sospeso per circa 45 minuti tra Vicenza e Montebello Vicentino

Ragazzini identificati dalla polizia locale, coinvolte le famiglie, in valutazione eventuali sanzioni

Dinamica dell’episodio e intervento delle autorità

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì lungo la tratta ferroviaria che attraversa Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Un gruppo di giovanissimi, in parte minorenni, ha raggiunto il centro della massicciata sui binari della Milano-Venezia per realizzare selfie e foto, apparentemente legate a una “sfida” tra coetanei.

Un macchinista di un treno merci, in transito sulla linea, ha avvistato i ragazzi in posizione di grave pericolo e ha immediatamente rallentato, segnalando la presenza delle persone sui binari.

L’allarme è stato girato alla polizia locale di Montecchio Maggiore, che ha inviato sul posto una pattuglia. All’arrivo degli agenti, alcuni ragazzi hanno tentato di fuggire, ma sono stati rintracciati e identificati.

I minori sono stati accompagnati al comando della polizia locale e successivamente raggiunti dai genitori.

Le autorità stanno valutando le contestazioni possibili, dalle violazioni amministrative alle ipotesi di reato legate all’interruzione di pubblico servizio e all’intrusione in area ferroviaria.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi delle sfide social e sulla necessità di educazione alla sicurezza ferroviaria, anche in chiave di prevenzione digitale e familiare.

Rischi estremi e possibili conseguenze future dell’accaduto

L’accesso ai binari per scattare selfie espone a un rischio mortale immediato e può generare gravi ripercussioni penali e civili per i responsabili e le famiglie.

Il blocco di circa 45 minuti sulla linea tra Vicenza e Montebello Vicentino dimostra quanto anche pochi minuti di incoscienza giovanile possano impattare su centinaia di viaggiatori e sull’intero nodo ferroviario regionale.

L’episodio potrebbe spingere Trenitalia, le istituzioni locali e la polizia ferroviaria a rafforzare campagne mirate nelle scuole e sui social contro le sfide estreme in ambito ferroviario, oltre a intensificare controlli e sanzioni per scoraggiare emulazioni.

FAQ

Cosa è successo sulla linea ferroviaria Milano-Venezia a Montecchio Maggiore?

È accaduto che un gruppo di minori si è fermato sui binari per scattare selfie, costringendo a sospendere la circolazione ferroviaria per sicurezza.

Quanto è durata la sospensione dei treni tra Vicenza e Montebello Vicentino?

La sospensione è durata circa 45 minuti, con inevitabili ritardi e disagi per i passeggeri su convogli regionali e a lunga percorrenza.

I ragazzi che facevano selfie sui binari sono stati identificati?

Sì, i ragazzi sono stati rintracciati e identificati dalla polizia locale, accompagnati al comando e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

Quali conseguenze rischiano i minori coinvolti nell’episodio sui binari?

Rischiano sanzioni amministrative e, valutazione delle autorità permettendo, possibili contestazioni per interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo in area ferroviaria.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.