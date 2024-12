Sconti per veicoli green sulla A35 Brebemi per promuovere la mobilità sostenibile

A35 Brebemi: sconti per veicoli green fino al 2025

La A35 Brebemi, parte del sistema autostradale italiano, ha confermato la proroga dell’agevolazione tariffaria per i veicoli green fino al 31 dicembre 2025. Questa iniziativa, intrapresa dalle concessionarie Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A., prevede uno sconto del 30% sui pedaggi per i veicoli ecologici. Tale sconto è applicabile esclusivamente a coloro che possiedono un contratto con fornitori di servizio di telepedaggio nazionali o europei convenzionati, rendendo l’iniziativa accessibile a una varietà di utenti.

Per beneficiare di questa riduzione, è necessario effettuare viaggi che prevedano sia l’ingresso che l’uscita nelle stazioni specifiche del sistema autostradale A35-A58. La definizione di veicolo green include auto elettriche e mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (LNG o GNL). La registrazione presso il Punto Assistenza Clienti delle concessionarie è fondamentale per attivare l’agevolazione, garantendo una gestione puntuale delle pratiche relative agli sconti.

Nello specifico, l’incentivo riguarda i clienti delle società DKV, Telepass e Unipol Move in possesso di veicoli green. Solo gli utenti con determinati contratti di Telepass, come “Family” e “Telepass con Viacard”, possono accedere agli sconti, sempre rispettando il Modulo di Adesione all’agevolazione. È importante sottolineare che questi sconti non possono essere cumulati con altri benefici attivi e non possono esserci rimborsi retroattivi.

Benefici dell’agevolazione tariffaria

L’agevolazione tariffaria progettata per i veicoli green sulla A35 Brebemi rappresenta un’importante opportunità economica per coloro che scelgono di utilizzare mezzi di trasporto sostenibili. Con uno sconto del 30% sui pedaggi, l’iniziativa non solo incentiva l’adozione di veicoli ecologici come le auto elettriche e i mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (LNG o GNL), ma contribuisce anche a promuovere una mobilità più sostenibile nel contesto autostradale italiano. Questo approccio favorisce una significativa riduzione dei costi di viaggio per i conducenti, rendendo più conveniente l’utilizzo di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale.

L’applicazione di un simile incentivo non solo supporta gli utenti in termini economici ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di CO₂. Con l’aumento della consapevolezza ambientale e la spinta verso una mobilità più sostenibile, gli sconti applicati da Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. si pongono in linea con le politiche ambientali nazionali ed europee, incentivando la transizione verso un futuro più green. Gli utenti che possono godere delle agevolazioni si sentono, inoltre, valorizzati e riconosciuti per il loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente.

Questa iniziativa rappresenta quindi un passo significativo nella direzione di una rete autostradale più sostenibile e a misura di cittadino, favorendo al contempo l’integrazione di infrastrutture più moderne e ecocompatibili nel panorama dei trasporti. La riduzione tariffaria non è solo un vantaggio economico, ma un chiaro messaggio di supporto alla mobilità sostenibile e al riconoscimento dell’importanza di adottare comportamenti responsabili verso l’ambiente.

Condizioni per l’accesso agli sconti

Per accedere agli sconti sui pedaggi autostradali destinati ai veicoli green, è necessario soddisfare una serie di condizioni specifiche. Innanzitutto, gli utenti devono possedere un contratto attivo con fornitori di servizi di telepedaggio, come DKV, Telepass o Unipol Move, che siano abilitati a concedere l’agevolazione tariffaria. Anche la tipologia del contratto è cruciale: solo i clienti che detengono contratti di tipo “Family”, “Telepass con Viacard”, “DKV” o “Unipol Move” possono beneficiare dello sconto, a condizione di aver compilato correttamente il “Modulo di Adesione Agevolazione Tariffaria Sconto Veicoli Green A35-A58”. È importante notare che tale modulo deve essere presentato presso il Punto Assistenza Clienti delle concessionarie.

Inoltre, le agevolazioni tariffarie si applicano esclusivamente ai viaggi che comportano entrambe le cose: ingresso e uscita dalle stazioni autostradali designati all’interno del sistema A35-A58. Questo significa che per poter vantare lo sconto del 30%, il transito deve avvenire tra due dei caselli autorizzati. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre promozioni attive. Gli utenti che scelgono di registrarsi per la prima volta dovranno compilare appositi moduli, facilmente reperibili sui siti ufficiali delle concessionarie, mentre i clienti già registrati proseguiranno a ricevere lo sconto automaticamente.

Stazioni valide per lo sconto

Le agevolazioni tariffarie di cui si beneficia sulla A35 Brebemi e sulla A58 TEEM sono vincolate a specifiche stazioni autostradali, le quali rappresentano i punti di ingresso e uscita per poter usufruire dello sconto del 30% riservato ai veicoli green. È fondamentale per gli utenti essere a conoscenza delle stazioni abilitate, poiché solo transiti tra due di esse garantiranno il diritto allo sconto.

Le stazioni valide per l’applicazione dello sconto per i veicoli ecologici sono le seguenti:

Chiari Est

Chiari Ovest

Calcio

Romano Di Lombardia

Bariano

Caravaggio

Treviglio

Liscate

Pessano con Bornago

Gessate

Pozzuolo Martesana

Paullo

Vizzolo Predabissi

Solo chi transita attraverso questa selezione di caselli avrà diritto allo sconto, pertanto è essenziale pianificare i viaggi tenendo conto di questa limitazione. Per nuovi clienti, la registrazione e la compilazione del “Modulo di Adesione Agevolazione Tariffaria Sconto Veicoli Green A35-A58” sono passaggi imprescindibili, nei quali verranno forniti dettagli sui passaggi necessari per attivare l’agevolazione. Gli utenti già registrati, invece, continueranno a beneficiare automaticamente della riduzione sui pedaggi, semplificando ulteriormente l’accesso a questo stimolo economico per l’uso di veicoli eco-sostenibili.

Procedura per nuovi clienti

Per i nuovi clienti che desiderano usufruire dell’agevolazione tariffaria per i veicoli green sulla A35 Brebemi, è necessario seguire una procedura specifica. La prima fase consiste nella registrazione presso le concessionarie autostradali competenti, ovvero Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. I nuovi utenti devono compilare il “Modulo di Adesione Agevolazione Tariffaria Sconto Veicoli Green A35-A58”, disponibile sui siti ufficiali delle concessionarie. Questo modulo è fondamentale per attivare lo sconto del 30% sui pedaggi e deve esser presentato al Punto Assistenza Clienti.

È importante verificare che il contratto di telepedaggio sottoscritto appartenga a una delle categorie autorizzate, come “Family”, “Telepass con Viacard”, “DKV” o “Unipol Move”. Gli utenti sono tenuti a garantire che i loro veicoli siano registrati come veicoli green, definizione che include sia auto elettriche che mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (LNG o GNL). A seguito della registrazione e della corretta compilazione del modulo, l’agevolazione tariffaria sarà attivata e gli utenti potranno iniziare a beneficiare dello sconto sui pedaggi applicabili ai viaggi effettuati tra le stazioni ammesse.

In caso di necessità di ulteriori informazioni o assistenza, è fondamentale contattare direttamente il Punto Assistenza Clienti, dove gli operatori saranno disponibili ad aiutare i nuovi clienti a completare il processo di registrazione e a garantire la corretta applicazione delle agevolazioni. È opportuno tenere a mente che l’agevolazione non è retroattiva e non può essere cumulata con altre promozioni in corso, rendendo indispensabile una pianificazione accurata per massimizzare i benefici durante i viaggi autostradali.

Informazioni aggiuntive e contatti

Per coloro che necessitano di ulteriori informazioni riguardo l’agevolazione tariffaria per i veicoli green sulla rete autostradale A35 Brebemi e A58 TEEM, le concessionarie Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. mettono a disposizione diverse risorse. Gli utenti possono consultare i siti ufficiali delle concessionarie, dove è possibile trovare dettagli esaustivi sulle condizioni di adesione, le procedure da seguire e i documenti necessari per beneficiare degli sconti.

Inoltre, per chiarimenti specifici o assistenza diretta, gli utenti possono contattare il Punto Assistenza Clienti attraverso i numeri di telefono indicati sui portali ufficiali. Gli operatori sono disponibili per fornire risposte a domande riguardanti la registrazione, i requisiti per accedere agli sconti, e la corretta compilazione dei moduli richiesti. Per facilitare il processo, è consigliabile avere a disposizione tutte le informazioni relative al proprio contratto di telepedaggio e al veicolo in uso.

Eventuali dubbi sui dettagli dell’incentivo, sulla validità dei contratti di telepedaggio e sulle modalità di attivazione dell’agevolazione possono essere risolti anche tramite email o attraverso i canali social delle concessionarie, dove il personale è attivo per interagire con gli utenti. È importante ricordare che le richieste di sostegno o chiarimenti dovrebbero essere effettuate con anticipo rispetto al viaggio programmato, in modo da garantire una corretta gestione delle agevolazioni e massimizzare i benefici derivanti dall’uso dei veicoli ecologici.