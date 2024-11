BMW i5 e Audi A6 e-tron, confronto tra berline elettriche di lusso.

Dimensioni e design

La BMW i5 ha una lunghezza di 5.060 mm, larghezza di 1.900 mm e altezza di 1.515 mm, con un passo di 2.995 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 490 litri, ideale per le esigenze quotidiane e i viaggi. In confronto, l’Audi A6 e-tron si presenta più compatta con 4.930 mm di lunghezza, 1.920 mm di larghezza e 1.560 mm di altezza, accompagnata da un passo di 2.940 mm. Tuttavia, il bagagliaio dell’Audi vanta una capacità di 502 litri, oltre a un piccolo frunk anteriore da 27 litri, fornendo così un vantaggio in termini di spazio di carico.

Dal punto di vista estetico, la BMW i5 riprende il linguaggio stilistico della nuova Serie 5, con un frontale caratterizzato dal distintivo doppio rene e opzioni di illuminazione come il BMW Iconic Glow. Il design posteriore è definito da gruppi ottici orizzontali moderni. L’Audi A6 e-tron, d’altro canto, esprime un’eleganza contemporanea con una maschera frontale scura che integra proiettori e prese d’aria, mentre la fascia luminosa posteriore collega armoniosamente i gruppi ottici, riflettendo la filosofia del marchio nella realizzazione di vehicle elettriche di alta gamma.

Interni e tecnologia

Gli interni della BMW i5 si contraddistinguono per un design minimalista e moderno, incentrato sulla funzionalità e sull’innovazione. La plancia è dominata dal BMW Curved Display, che integra un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un sistema infotainment da 14,9 pollici. La nuova piattaforma iDrive 8.5 non solo garantisce prestazioni elevate, ma include anche una vasta gamma di funzionalità di intrattenimento, migliorando l’esperienza dell’utente. La disposizione dei comandi, ridotta al minimo, favorisce una maggiore semplicità nella gestione delle varie funzioni.

Dall’altra parte, l’Audi A6 e-tron propone un ambiente interno altrettanto sofisticato. La sua plancia è caratterizzata dall’Audi Digital Stage, composto da un virtual cockpit da 11,9 pollici e un display MMI da 14,5 pollici, con l’opzione di un ulteriore schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Tra le innovazioni spicca la modalità Active Privacy, che consente solo al passeggero anteriore di visualizzare i contenuti sullo schermo, mantenendo la privacy dell’utente alla guida. Inoltre, l’assistente vocale sfrutta l’integrazione di ChatGPT, portando un livello di interattività senza precedenti nell’infotainment, che include anche un app store per l’installazione di nuove applicazioni. In entrambe le vetture, è garantita la possibilità di aggiornamenti over-the-air, un aspetto fondamentale per la tecnologia moderna e in continua evoluzione.

Motori e autonomia

La BMW i5 è disponibile in diverse varianti di motorizzazione, ognuna delle quali punta a soddisfare le esigenze degli automobilisti in cerca di performance e autonomia. Il modello base, BMW i5 eDrive40, eroga 250 kW (340 CV), consentendo di passare da 0 a 100 km/h in 6 secondi, grazie a una batteria da 83,9 kWh che garantisce un’autonomia compresa tra i 499 e i 582 km. Proseguendo, il BMW i5 xDrive40, dotato di trazione integrale e di un motore doppio, raggiunge 290 kW (394 CV) e accorcia il tempo di accelerazione a 5,4 secondi, con un’autonomia leggermente ridotta, situata tra 464 e 538 km. Infine, il BMW i5 M60 xDrive è il top di gamma, con 442 kW (601 CV) e un tempo di 0 a 100 km/h di solo 3,8 secondi, ma una autonomia che va da 457 a 516 km.

Dall’altra parte, l’Audi A6 e-tron offre anch’essa una varietà di motorizzazioni. Il modello entry-level, Audi A6 e-tron, eroga tra 210 kW (286 CV) e 240 kW (326 CV) con launch control, raggiungendo i 100 km/h in 7 secondi, supportato da una batteria da 83 kWh e un’autonomia che spazia tra 556 e 627 km. Per chi cerca prestazioni più elevate, l’Audi A6 e-tron Performance combina 270 kW (367 CV) e 280 kW (381 CV) con launch control, accelerando in 5,4 secondi e offrendo un’autonomia impressionante di 673-756 km. Infine, l’Audi A6 e-tron quattro, con la sua trazione integrale, conquista 315 kW (428 CV) o 340 kW (462 CV) e un tempo di accelerazione di 4,7 secondi, vantando un’autonomia di 644-716 km, il che la rende molto competitiva nel segmento.

Per quanto riguarda la ricarica, entrambi i modelli supportano la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. La BMW i5 si distingue per la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 205 kW, garantendo il passaggio dal 10% all’80% in circa 30 minuti. L’Audi A6 e-tron, con la sua architettura a 800 V, può arrivare fino a 225 kW con la batteria da 83 kWh e 270 kW con la batteria da 100 kWh, offrendo così tempi di ricarica rapidi e un’ottima praticità per l’uso quotidiano. La scelta tra i due modelli si riduce quindi non solo a preferenze di marca, ma anche alle specifiche esigenze di prestazione e autonomia dell’utente.

Prezzi e allestimenti

Analizzando i costi di acquisto per questi due modelli premium, riscontriamo significative differenze di prezzo. La BMW i5 ha un prezzo di partenza di 74.400 euro, posizionandosi come un’opzione premium nel panorama delle auto elettriche. D’altra parte, l’Audi A6 e-tron parte da 65.500 euro, offrendo quindi un punto di accesso iniziale leggermente più conveniente per i consumatori interessati a un modello di lusso elettrico.

Entrambi i veicoli sono disponibili in vari allestimenti, permettendo ai clienti di personalizzare le proprie scelte secondo le esigenze personali. La BMW, con il suo portfolio di optional, consente un’ampia configurazione, consentendo di combinare tecnologie avanzate e finiture premium. Analogamente, l’Audi A6 e-tron offre diverse opzioni di personalizzazione, con possibilità di elevare il livello di comfort e tecnologia a bordo, assicurando un’esperienza di guida adattata alle preferenze del cliente.

Per entrambe le vetture, il prezzo può superare facilmente i 100.000 euro nelle versioni top di gamma, giustificando così l’investimento con prestazioni elevate, tecnologie all’avanguardia e la qualità costruttiva distintiva di entrambi i marchi. La scelta finale tra queste due elettriche non ricade solo sul prezzo, ma anche sulle preferenze individuali riguardo a design, tecnologia e prestazioni.