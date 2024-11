Sciare a Rio Pusteria: inaugurazione seggiovia a 6 posti tecnologia e comfort per la stagione 2024/2025

Inaugurazione seggiovia a 6 posti

L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria è pronta per dare il via a una stagione invernale ricca di novità, con l’apertura del nuovo impianto di risalita che promette di rivoluzionare l’esperienza di sciatori e snowboarder. Il 7 dicembre verrà inaugurata la seggiovia a 6 posti Leitner, un concentrato di tecnologia e innovazione, pensato per massimizzare il comfort e l’efficienza delle discese, in un contesto di sicurezza e attenzione al dettaglio. La stagione 2024/2025 si annuncia quindi all’insegna di un’offerta rinnovata per gli appassionati di sport invernali.

Una nuova era per gli impianti di risalita: la seggiovia Leitner

La nuova seggiovia Leitner rappresenta un significativo passo avanti per l’area vacanze Rio Pusteria, offrendo un sistema di trasporto all’avanguardia. Questo impianto, concepito per rispondere alle esigenze di comfort e sicurezza degli utenti, è dotato di sedili riscaldati e di un innovativo sistema di Intelligenza Artificiale che regola i tempi di percorrenza, ottimizzando l’afflusso degli sciatori. La combinazione di tecnologia e design rende questa seggiovia un’attrazione di grande rilevanza, con l’obiettivo di rendere ogni risalita un’esperienza piacevole, persino nei giorni più rigidi.

L’inaugurazione di questo impianto riflette la continua ricerca di qualità e innovazione da parte della stazione sciistica, che mira a consolidarsi come destinazione di riferimento per il turismo invernale. Grazie alla seggiovia Leitner, la capacità di trasporto sarà migliorata, riducendo significativamente i tempi di attesa e agevolando l’accesso a una vasta rete di piste.

Comfort e innovazione per gli appassionati di sport invernali

Uno degli elementi distintivi della nuova seggiovia è la sua cupola protettiva, che consente di affrontare le risalite con il massimo comfort, indipendentemente dalle condizioni meteo. I sedili riscaldati e i poggiapiedi individuali sono stati progettati per garantire una sicurezza elevata, soprattutto per le famiglie con bambini. Questo approccio all’esperienza utente si traduce in una maggiore comodità durante il tragitto, che diventa parte integrante del divertimento in montagna.

Il percorso della seggiovia si estende da un’altitudine di 1.816 metri fino a 2.116 metri, aprendo le porte a un vasto comprensorio sciistico. Tra le piste disponibili vi è la spettacolare pista nera Steinermandl, lunga 3,2 chilometri, e la pista blu Panorama, ideale per chi desidera una discesa più dolce. Questi tracciati offrono una varietà di esperienze per sciatori di ogni livello, garantendo adrenalina e panorami mozzafiato.

Accesso diretto alla Fun Zone e nuove attrazioni

L’inaugurazione del nuovo impianto segna anche l’accesso diretto alla Fun Zone del Jochtal, una zona particolarmente apprezzata dagli amanti dell’adrenalina e del divertimento. Qui si trova la pista SkiMovie, un’attrazione unica che permette di registrare le discese, offrendo agli sciatori l’opportunità di analizzare e condividere le proprie performance. Questa novità si inserisce in un contesto di evoluzione continua dell’offerta turistica della valle, dove il mix di innovazione e tradizione crea un’atmosfera indimenticabile.

Il sistema LeitPilot, integrato nell’impianto, è il primo del suo genere in Italia e consente un monitoraggio in tempo reale delle operazioni, migliorando ulteriormente la sicurezza degli utenti. L’integrazione di tecnologie avanzate testimonia l’impegno della località nell’offrire un servizio di eccellenza, al passo con i più alti standard europei.

Un impatto positivo sul turismo e l’economia locale

La seggiovia Steinermandl non rappresenta solo un traguardo tecnico, ma anche un’importante risorsa per l’economia locale. Il miglioramento della capacità di trasporto significa un incremento degli arrivi, con effetti positivi sulle attività commerciali e sull’indotto turistico. Gli operatori dell’area vacanze sono ottimisti riguardo all’impatto economico, confidando nel fatto che le nuove attrazioni possano contribuire ad aumentare la presenza di visitatori.

Stefan Gruber, presidente dell’associazione turistica Gitschberg Jochtal, ha sottolineato come la scorsa stagione abbia registrato un’affluenza particolarmente elevata, con un forte apprezzamento dei servizi offerti. “La nuova seggiovia non è solo una risposta alle esigenze dei nostri ospiti, ma un elemento chiave per continuare a crescere”, ha dichiarato Gruber, evidenziando l’importanza di investire in infrastrutture per mantenere la competitività del comprensorio.

Una proposta turistica che punta all’eccellenza

La stagione 2024/2025 si presenta come un’opportunità per rilanciare l’attrattività di Rio Pusteria, anche grazie alle migliorie apportate alle infrastrutture esistenti. La combinazione tra comfort, sicurezza e tecnologia punta a offrire un’esperienza completa, capace di soddisfare le aspettative di famiglie, sportivi e visitatori occasionali. Gli investimenti, mirati e lungimiranti, testimoniano la volontà di mantenere alto il livello dell’offerta turistica, sia per quanto riguarda l’inverno che per le altre stagioni dell’anno.

Attività per tutte le età: dai più piccoli agli esperti

Il comprensorio sciistico si distingue anche per l’attenzione rivolta ai più giovani, grazie a piste dedicate e parchi gioco sulla neve. La Kids Cross, con curve, salti e dossi, è un percorso studiato per affinare la tecnica in totale sicurezza, mentre i principianti potranno usufruire di istruttori specializzati. L’area vacanze punta a essere un punto di riferimento per il turismo familiare, con attività pensate per tutti i membri della famiglia.

La proposta è arricchita da eventi speciali e manifestazioni tematiche, che animeranno il comprensorio durante la stagione. Un calendario ricco e diversificato contribuirà a rendere indimenticabile il soggiorno degli ospiti.

Guardando al futuro: nuove idee e iniziative

Stefan Gruber ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire con nuove iniziative per le stagioni future, focalizzandosi anche sulle attività estive. “Prevediamo di migliorare ulteriormente le offerte invernali e arricchire il calendario con eventi speciali. Ci attendono nuove sfide, ma siamo entusiasti di poterle affrontare”, ha concluso Gruber, evidenziando la volontà di continuare a innovare e stupire.

La stagione 2024/2025 si preannuncia dunque come un’occasione per godere del meglio che Rio Pusteria può offrire, in un contesto di bellezze naturali, divertimento e innovazione tecnologica.