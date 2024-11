Detrazione iva immediata con Stamp: la soluzione digitale per il tax-free shopping

Con un’innovazione che trasforma radicalmente il settore, STAMP propone un approccio moderno al tax-free shopping, semplificando il processo per commercianti e turisti extra-UE. La società guidata dal CEO Abel Navajas sta rivoluzionando il mercato con una piattaforma scalabile, intuitiva e capace di garantire una detrazione IVA immediata.

Radicata nel distretto di Como, STAMP sta ora espandendo la propria offerta in tutta Italia, con un occhio di riguardo per le aree a forte vocazione turistica. Scopriamo come questa soluzione stia rendendo il tax-free shopping più semplice, trasparente e accessibile a una nuova generazione di consumatori e commercianti.

Un nuovo standard per il tax-free shopping digitale

Fondata nel 2018, STAMP ha introdotto un cambiamento epocale nel settore del tax-free shopping, ponendo fine a complessi iter burocratici che tradizionalmente accompagnavano l’esenzione fiscale per i turisti extra-UE. L’azienda, sotto la guida esperta di Abel Navajas, ha sviluppato una piattaforma che digitalizza ogni fase della detrazione IVA, garantendo un’esperienza d’acquisto fluida e moderna.

I turisti non devono più attendere lunghi tempi per i rimborsi: con STAMP, l’IVA viene dedotta immediatamente al momento dell’acquisto. Questo modello VAT-OFF rappresenta un passo avanti significativo, ponendo al centro le esigenze di una clientela sempre più abituata a esperienze digitali rapide ed efficienti.

Vantaggi per i turisti: detrazione IVA immediata e senza complicazioni

Una delle caratteristiche principali della soluzione STAMP è la possibilità di offrire un rimborso immediato dell’IVA, trasformando l’acquisto in un’esperienza ancora più gratificante. “I turisti moderni, in particolare Millennials e Gen Z, apprezzano la semplicità e la velocità. Il nostro sistema elimina la burocrazia e rende la detrazione dell’IVA un’esperienza priva di ostacoli”, afferma il CEO Navajas.

A differenza dei metodi tradizionali, che richiedono lunghe attese per i rimborsi presso i punti di uscita del Paese, la piattaforma di STAMP riduce al minimo il carico burocratico, offrendo ai viaggiatori un’esperienza più simile a uno sconto esclusivo sul prezzo di vendita.

Un’opportunità per i commercianti: semplicità ed efficienza

STAMP non è solo un vantaggio per i consumatori. Anche i commercianti traggono beneficio dall’adozione di questa piattaforma digitale. Integrata facilmente nei sistemi di vendita esistenti, la soluzione STAMP si basa su un modello SaaS (Software as a Service) che consente l’implementazione rapida, senza complessi interventi tecnologici. Filippo Bergamin, Chief Commercial Officer di STAMP, sottolinea come “questa tecnologia semplifica l’operatività dei negozianti, eliminando l’uso di documenti cartacei e garantendo trasparenza nella gestione del processo di esenzione IVA”.

Con una protezione avanzata in caso di mancata validazione alla dogana, i commercianti possono operare in tutta tranquillità, assicurandosi un ritorno economico ottimizzato.

Il mercato italiano e le sfide del tax-free shopping

L’Italia rappresenta un mercato strategico per il tax-free shopping, posizionandosi al secondo posto in Europa, subito dopo la Francia. L’abbassamento della soglia minima per il rimborso IVA da 154 a 70 euro ha ampliato la platea di acquirenti che possono approfittare di questa agevolazione. Questo cambio normativo apre nuove opportunità per commercianti che offrono una vasta gamma di prodotti, non più limitata esclusivamente al settore del lusso.

L’integrazione con la piattaforma STAMP consente di catturare un pubblico più ampio e di soddisfare le esigenze di clienti provenienti da paesi non UE, facilitando una ripresa economica legata al turismo dello shopping.

Como: un esempio di successo

Il modello operativo di STAMP ha trovato una perfetta applicazione nella città di Como, trasformata in un vero e proprio “Tax-free District”. La vicinanza alla Svizzera e il forte afflusso di turisti transfrontalieri hanno favorito un’adozione rapida e massiccia della soluzione digitale, con oltre l’80% dei negozianti che offrono la detrazione IVA immediata ai loro clienti.

Questa iniziativa ha generato un aumento del 10,4% nelle transazioni tax-free nel 2024, dimostrando il valore economico che la semplificazione digitale può portare al territorio. L’accesso facile alla piattaforma e la possibilità di registrarsi online ha reso questa esperienza ancora più agevole, attirando clienti e incentivando nuovi acquisti.

Espansione e strategie future

Con oltre 1.600 punti vendita in Italia, STAMP è pronta ad ampliare ulteriormente la sua presenza, puntando su località ad alta vocazione turistica come Venezia e Firenze.

L’azienda mira a creare una rete di distretti tax-free in grado di fornire un’esperienza unificata ai turisti, che potranno beneficiare di un unico account per effettuare acquisti in diverse località e ottenere una detrazione IVA senza complicazioni.

Questa visione mira a connettere commercianti e turisti, migliorando l’interazione e promuovendo un approccio orientato al cliente.

Un futuro di crescita per il tax-free shopping

La proiezione di STAMP per il 2024 punta a superare i 42 milioni di euro in Gross Merchandise Value (GMV) in Italia. Questa ambizione riflette una crescente domanda per soluzioni digitali nel settore tax-free e un impegno costante nel migliorare l’esperienza di acquisto per turisti e commercianti.

“Vogliamo rendere il tax-free shopping un’esperienza semplice e gratificante in tutto il Paese,” conclude il CEO Navajas. “

Con l’espansione dei nostri distretti tax-free, siamo certi di poter generare un impatto economico positivo e trasformare l’Italia in un punto di riferimento per lo shopping internazionale.”