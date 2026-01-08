Sanremo: Max Pezzali ospite fisso scatena Mauro Repetto, reunion 883 in arrivo? Scopri cosa succede ora

Annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha comunicato il 7 gennaio al Tg1 delle 20 che Max Pezzali sarà ospite fisso ogni sera al Festival di Sanremo 2026. L’artista animerà il pubblico con performance pensate per far cantare e ballare, in collegamento dal palco allestito sulla nave legata all’evento.

La scelta inserisce una presenza pop continuativa nel format, con un richiamo diretto alla storia della musica italiana anni ’90 e ai successi legati al percorso dell’ex 883.

La decisione di Conti mira a consolidare il ritmo dello show, aggiungendo una componente di spettacolo seriale capace di coinvolgere platea televisiva e pubblico in location, con un’identità fortemente riconoscibile.

Reazione di Mauro Repetto

Mauro Repetto accoglie la notizia con entusiasmo, definendo Max Pezzali “genio” e “pop star”, ribadendo l’orgoglio per le canzoni scritte insieme negli 883 e la stima personale coltivata anche fuori dal palco.

Sottolinea che il riconoscimento a Sanremo 2026 è meritato e che il valore autoriale nasce dal lavoro condiviso, ricordando Pezzali come interprete e co-autore di livello.

Rivendica l’unicità del progetto 883, nato da un immaginario originale e “surrealista”, che ha segnato una fase cruciale del pop italiano.

Ipotesi di reunion degli 883

Interpellato in diretta da Caterina Balivo sull’eventualità di una reunion degli 883 a Sanremo 2026, Mauro Repetto non chiude la porta e rilancia con ironia, dicendo di essere “disponibile in tutte le birrerie di Sanremo”.

Ribadisce di sentirsi “compagno di banco” e coautore del repertorio storico, sottolineando l’originalità e l’unicità del progetto che ha segnato la prima stagione di successo di Max Pezzali.

L’ipotesi, pur non confermata, resta sul tavolo come suggestione capace di accendere l’attesa del pubblico e dei fan della stagione ’90.

Disponibilità e appello finale

Mauro Repetto chiarisce la sua posizione: nessuna polemica, solo apertura totale a un coinvolgimento, dove e quando verrà chiamato.

Indica esplicitamente la disponibilità verso Max Pezzali, Carlo Conti e Nicola Savino, pronto a presentarsi ovunque gli venga chiesto.

Ribadisce il legame creativo con il progetto 883, rivendicando il ruolo di coautore e “compagno di banco”.

Alla sollecitazione televisiva, trasforma l’auspicio in un appello: se c’è volontà, lui c’è, senza condizioni.

Il messaggio è netto e operativo: invito diretto a una chiamata che possa tradurre l’attesa dei fan in un momento condiviso, nel segno di “883 forever”.

