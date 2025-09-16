Sanremo 2026 super big in gara con brano inedito atteso da un anno completo di dettagli esclusivi

Patty Pravo pronta a tornare a Sanremo 2026 con un pezzo inedito

Patty Pravo si prepara a fare il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026 con un brano inedito che tiene fermo da oltre un anno. La cantante iconica non partecipa alla kermesse dal 2019, ma vanta una carriera importante al Teatro Ariston con ben 10 edizioni all’attivo dal 1970. La sua nuova proposta, descritta come una canzone complessa e ambiziosa, punta dritto al Premio della Critica, segnalando una serietà artistica e una qualità che gli addetti ai lavori hanno già riconosciuto. Dopo le recenti partecipazioni di figure di spicco femminili quali Orietta Berti e Donatella Rettore, il ritorno di Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, si configura come un evento significativo per la musica italiana, anche in assenza di vittorie passate sul palco sanremese.

I desideri di Carlo Conti e gli ospiti attesi al Festival

Carlo Conti manifesta fin da ora l’ambizione di arricchire il Festival di Sanremo 2026 con ospiti di spicco che possano valorizzare l’evento. Tra i suoi desideri più citati emerge la partecipazione di Vasco Rossi, artista leggendario il cui ritorno sul palco dell’Ariston sarebbe una delle catture più significative degli ultimi decenni. Tuttavia, la concreta realizzazione di questo auspicio sembra difficile, soprattutto considerando che Rossi non si esibisce a Sanremo dal 1983 e ha più volte espresso scarsa disponibilità a tornare. L’ipotesi dell’ospitata è comunque animata dal ricordo di «Albachiara», brano che Conti ha evocato come possibile apertura memorabile della manifestazione. Oltre a questo, la direzione artistica sembra puntare a un mix calibrato tra artisti storici e nuovi talenti, favorendo un’edizione che sappia coniugare tradizione e contemporaneità in modo conciso e professionale.

I nomi già pronosticati per la categoria Big a Sanremo 2026

Le anticipazioni relative alla rosa dei partecipanti nella categoria Big del Festival di Sanremo 2026 iniziano a prendere forma con una lista che comprende nomi consolidati e talenti emergenti. Tra i candidati più accreditati figurano artisti come Arisa, Emma Nolde, Ermal Meta, Francesca Michielin e Giorgia, figure che rappresentano diverse generazioni e stili musicali. Il panorama è arricchito dalla presenza di performer dal grande seguito popolare come Fedez, Madame, Mahmood e Tiziano Ferro, cui si aggiungono nomi emergenti come Aka 7even e Blanco.

Accanto a questi nomi, spiccano anche proposte più trasversali come La Niña, Irama e Sangiovanni, che offrono una rappresentazione variegata della scena musicale italiana contemporanea. Non mancano poi i ritorni attesi di artisti dalla lunga carriera quali Patty Pravo, Marco Masini e Fausto Leali. Questa selezione parziale, riportata da fonti come All Music Italia, sottolinea l’intento di proporre un cast capace di coniugare esperienza, innovazione e diverse declinazioni del pop italiano, garantendo una kermesse eterogenea e competitiva.