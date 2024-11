Samsung Galaxy S25: rivelati dettagli sorprendenti grazie alla certificazione FCC

Dettagli confermati dalla certificazione FCC

La certificazione FCC ha recentemente svelato alcuni particolari riguardanti il nuovo trio di dispositivi Samsung Galaxy S25. Sebbene le informazioni siano limitate, emergono conferme rilevanti. Il documento di certificazione indica le specifiche di supporto per ogni modello, fornendo indicazioni sulle funzionalità e le potenzialità dei vari device. È opportuno notare che mentre il Galaxy S25 base presenta una dotazione più semplice, i modelli S25+ e S25 Ultra promettono caratteristiche tecniche avanzate, finalizzate a un’utenza più esigente.

Funzionalità UWB assente nel Galaxy S25

Un aspetto di particolare rilievo emerso dalla certificazione è l’assenza della funzionalità UWB (Ultra Wideband) nel Galaxy S25. Questa tecnologia, fondamentale per migliorare la connettività e le interazioni tra dispositivi, sarà esclusiva per i modelli S25 Ultra e S25+. La decisione di non includere UWB nella versione standard del Galaxy S25 può riflettere una strategia di posizionamento differente, lasciando agli utenti delle versioni superiori l’accesso a funzioni all’avanguardia.

Velocità di ricarica per i modelli S25 e S25 Ultra

I dettagli sulla ricarica rivelano significative differenze di potenza fra i vari modelli della gamma S25. Mentre il Galaxy S25 Ultra e S25+ supporteranno una ricarica rapida fino a 45W, il modello standard S25 si dovrà accontentare di una potenza di 25W. Inoltre, il S25 mostrerà un’ulteriore limitazione nella ricarica wireless, che sarà limitata a 9W, in contrasto con i 15W solitamente standard. Questa scelta potrebbe influenzare l’esperienza utente, specialmente per coloro che dipendono dalla ricarica rapida e dalle ultime tecnologie di alimentazione.

