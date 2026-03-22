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Ryan Gosling domina il box office americano con debutto spaziale

Ryan Gosling domina il box office americano con debutto spaziale

Ryan Gosling e Project Hail Mary firmano il miglior debutto del 2026

Chi domina il box office nordamericano del weekend? Ryan Gosling con ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, uscito nelle sale di Stati Uniti e Canada. Cosa è accaduto? Il film di fantascienza diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller ha aperto con 80,6 milioni di dollari in Nord America, sfiorando i 141 milioni a livello globale. Dove si colloca nel panorama 2026? È il miglior esordio dell’anno e la seconda miglior apertura per un film non appartenente a un franchise. Quando? Nel primo grande weekend cinematografico di primavera. Perché è rilevante? Perché consolida la centralità di Gosling dopo ‘Barbie’ e certifica la strategia di Amazon MGM Studios sul cinema originale ad alto budget.

In sintesi:

  • ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’ apre a 80,6 milioni in Nord America e 141 milioni globali.
  • Miglior debutto 2026 e secondo miglior avvio per film non franchise dopo ‘Oppenheimer’.
  • Per Ryan Gosling secondo miglior esordio in carriera dopo il fenomeno ‘Barbie’.
  • Box office guidato da titoli originali: animazione Pixar e action Bollywood nella top 3.

Numeri, confronti e trend del box office internazionale

‘L’ultima missione: Project Hail Mary’ debutta con 80,6 milioni di dollari in Stati Uniti e Canada, sfiorando i 141 milioni worldwide: è il miglior esordio del 2026 e il record assoluto per Amazon MGM Studios.
Si tratta inoltre della seconda miglior apertura per un film non legato a franchise, alle spalle di ‘Oppenheimer’, che nell’estate 2023 aveva incassato 82,4 milioni al debutto, chiudendo poi a 330 milioni in Nord America e 976 milioni globali.
Per Ryan Gosling è il secondo miglior weekend iniziale della carriera: resta imbattibile ‘Barbie’, lanciato a 162 milioni di dollari. Il risultato conferma la capacità dell’attore di trainare film originali di medio-alto budget.

Al secondo posto resiste l’animazione con ‘Jumpers – Un salto tra gli animali’ di Daniel Chong per Pixar (Disney): altri 18 milioni nel weekend e 120 milioni domestici in tre settimane, a testimonianza della tenuta del brand Pixar.
Terza posizione per il thriller d’azione indiano ‘Dhurandhar: The Revenge’, con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R. Madhavan: 13,5 milioni, miglior debutto di sempre per una produzione Bollywood in Nord America, nonostante le quattro ore di durata e la distribuzione limitata.

Fatiche horror, solidi romance e prospettive per le prossime uscite

Delude l’avvio di ‘Finché morte non ci separi 2’, sequel a metà tra commedia e horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con il ritorno di Samara Weaving e l’ingresso di Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton, Shawn Hatosy ed Elijah Wood.
Il film, targato Searchlight (Disney), si ferma poco sopra i 9 milioni, ben lontano dalle proiezioni di 20 milioni, segnalando un raffreddamento del pubblico verso i sequel horror-comedy sovraccarichi di star. In Italia è atteso il 9 aprile.

Chiude la top five ‘Reminders of Him – La parte migliore di te’, dramma romantico distribuito da Universal Pictures con Maika Monroe e Tyriq Withers: 8 milioni nel secondo fine settimana per un totale domestico di 33 milioni.
Il quadro complessivo indica un box office trainato da titoli originali, cross‑continentali e di genere, con margini importanti per produzioni non franchise anche nel mercato europeo e italiano.

FAQ

Quanto ha incassato Project Hail Mary nel weekend di apertura?

Ha incassato 80,6 milioni di dollari in Stati Uniti e Canada, raggiungendo circa 141 milioni complessivi a livello globale nel debutto.

Perché l’esordio di Project Hail Mary è considerato storico?

È storico perché rappresenta il miglior debutto del 2026, il record assoluto per Amazon MGM Studios e uno dei migliori lanci non franchise.

Qual è il risultato di Jumpers e del film Bollywood Dhurandhar?

‘Jumpers – Un salto tra gli animali’ ha raggiunto 120 milioni domestici, mentre ‘Dhurandhar: The Revenge’ ha ottenuto 13,5 milioni, miglior apertura Bollywood in Nord America.

Quando uscirà in Italia Finché morte non ci separi 2?

Uscirà in Italia il 9 aprile, dopo un debutto nordamericano sotto le attese, con poco più di 9 milioni di dollari incassati.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati di box office?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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