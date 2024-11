Rumors iPhone 12 2020 – tutte le ultime indiscrezioni sul prossimo smartphone Apple

L’iPhone 12 debutterà quest’anno e sembra destinato a essere un enorme aggiornamento incentrato sul 5G e possibilmente su un nuovo design. Ecco le prime perdite, voci e tutto ciò che sappiamo finora.

Apple ha appena lanciato un nuovo telefono economico, l’ iPhone SE 2 , e ne siamo rimasti molto colpiti. Tuttavia, la maggior parte dell’attenzione è ancora focalizzata sulla prossima ammiraglia del marchio.

Come al solito, le voci che turbinano sull’iPhone 12 stanno già scatenando una frenesia e abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo finora. Le prime indicazioni dicono che dovremmo ottenere un nuovo design, supporto per la rete 5G e forse anche un livello più piccolo.

Continua a leggere per tutto ciò che (pensiamo) sappiamo finora.

Tutte le voci a colpo d’occhio

Che cos’è? Il seguito di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max del 2019

Il seguito di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max del 2019 Quando esce? Probabilmente settembre 2020, ma la pandemia di coronavirus potrebbe causare ritardi quando lo farà effettivamente

Probabilmente settembre 2020, ma la pandemia di coronavirus potrebbe causare ritardi quando lo farà effettivamente Quanto costerà? Ci aspetteremmo che il prezzo fosse in linea con i modelli attuali, quindi verso l’alto di £ 700, sebbene ciò potrebbe aumentare ancora a causa dei recenti aumenti dei costi di produzione .

Ci aspetteremmo che il prezzo fosse in linea con i modelli attuali, quindi verso l’alto di £ 700, sebbene ciò potrebbe aumentare ancora a causa dei recenti aumenti dei costi di produzione . IPhone 12 avrà connettività 5G? Quasi certamente, ma non siamo sicuri se questo si applicherà a tutti i nuovi modelli.

Quasi certamente, ma non siamo sicuri se questo si applicherà a tutti i nuovi modelli. Come sarà l’iPhone 12? Potremmo vedere un design più simile all’iPhone 5 angolare, piuttosto che alle curve più morbide dell’iPhone 11

Data di rilascio di iPhone 12 – Quando uscirà?

Non ci sono stati dettagli ufficiali sulla data di uscita di iPhone 12; tuttavia, abbiamo sentito molte voci su quando potrebbe arrivare. A causa della pandemia di Covid-19, molti suggeriscono che anche se il telefono dovesse svelare il tradizionale settembre, potrebbe effettivamente arrivare sugli scaffali un po ‘più tardi .

Oppure potremmo vedere un rilascio diviso, con il telefono di fascia alta che arriva poco dopo. In precedenza, abbiamo visto questo con il rilascio di iPhone X.

Il rapporto WSJ afferma che la produzione è stata rinviata di un mese, quindi c’è sempre la possibilità che potremmo ancora vedere un rilascio di settembre.

Di seguito puoi vedere il programma di rilascio precedente per l’iPhone.

Anche l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple (presumibilmente chiamato iOS 14 questa volta) fa il suo ingresso nello stesso periodo dell’anno e, senza dubbio, sarà precaricata su tutti i nuovi modelli di serie. iOS presenta in genere la sua grande presentazione al WWDC a giugno, seguita da una serie di beta pubblici e solo per sviluppatori in vista del grande evento di lancio.

Prezzo iPhone 12 – Quanto costerà?

Se c’è una cosa che tutti pensano di sapere sugli iPhone, è che non costano poco. Ma sembra che Apple stia cercando di cambiare l’immagine del marchio quest’anno, in primo luogo con l’iPhone SE 2, e in secondo luogo con una nuova aggiunta alla gamma principale di iPhone 12 che è molto più conveniente.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources ? 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Jon Prosser è stato la fonte di molte informazioni privilegiate su iPhone SE 2, quindi questi sono facilmente i prezzi più affidabili che abbiamo in questo momento per quanto riguarda la serie iPhone 12.

Secondo la sua lista, ci saranno un totale di quattro modelli nella gamma, tre dei quali fungeranno da successori diretti degli attuali iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e il modello rimanente sarà un nuovissimo design con un Schermo da 5,4 pollici e un prezzo di partenza più conveniente di $ 649 (~ £ 525).

Tuttavia, i prezzi di partenza arrivano fino a $ 1099 (£ 890) per il modello premium, quindi non è come essere in grado di portare un iPhone di fascia alta per un taglio.

Design per iPhone 12

Gli analisti di UBS ritengono che Apple non rilascerà uno, ma quattro nuovi iPhone nel 2020, con le seguenti specifiche:

Un iPhone da 6,7 pollici con 6 GB di RAM e una fotocamera posteriore a tripla lente con rilevamento 3D

Un iPhone da 6,1 pollici con 6 GB di RAM e una fotocamera posteriore a tripla lente con rilevamento 3D

Un iPhone da 6,1 pollici con 4 GB di RAM e una fotocamera posteriore a doppio obiettivo

Un iPhone da 5,4 pollici con 4 GB di RAM e una fotocamera posteriore a doppio obiettivo

Sarebbe insolito vedere Apple rilasciare una serie di quattro nuovi telefoni, ma è comprensibile poiché ognuno svolge una funzione diversa per il marchio, da un’opzione economica fino a un dispositivo premium senza esclusione di colpi, di grandi dimensioni e premium. Ma come saranno?

Apple is testing a few Face ID prototypes with new optics, some are smaller in width, some are narrower to fit in the top bezel. — Ben Geskin (@BenGeskin) October 22, 2019

Il leaker di Twitter Ben Geskin ha riferito che Apple sta lavorando a un nuovo sistema Face ID con ottiche più piccole (sopra), il che potrebbe tradursi in una tacca più sottile che abbraccia più da vicino la parte superiore del telefono, forse anche adattandosi alla cornice del telefono. Sarebbe un cambiamento radicale se l’iPhone 12 avesse una tacca più piccola o forse nessuna tacca (invece con una fotocamera in-display).

Numerose perdite e suggerimenti suggeriscono che Apple potrebbe anche reintrodurre TouchID sotto il display.

Da allora, un video completo dei rendering di iPhone 12 Pro Max è emerso per gentile concessione di Max Weinbach (ancora una volta) e di tutto Apple Pro:

Mentre il design sembra familiare, ci sono alcune modifiche chiave. In primo luogo le dimensioni dello schermo sono state leggermente aumentate, per raggiungere 6,7 pollici e nella parte superiore dello schermo, anche la tacca è stata ridotta in modo che ora sembri misurare circa 2 cm di diametro.

Inoltre, il dispositivo stesso sembra essere più sottile con un urto della fotocamera meno evidente, ora misura complessivamente 7,4 mm di spessore.

Se hai anche sperato in una tavolozza di colori rinnovata, ci sono altre buone notizie in arrivo. Tipster Max Weinbach , che ha recentemente perfezionato la sua reputazione con una raffica di perdite altamente accurate di Samsung Galaxy S20 , ha dichiarato che il prossimo iPhone 12 Pro è impostato per essere disponibile in blu navy (mostrato sopra in un’immagine renderizzata).

Tweets by MaxWinebach

Il modello attuale, l’ iPhone 11 Pro , è disponibile nei seguenti quattro toni: grigio siderale, argento, verde notte e oro, quindi non siamo sicuri se questo nuovo colore sarà un extra o un ricambio.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe tornare a un design usato molti anni fa. Come l’ultimo round di iPad Pro, è stato suggerito che l’iPhone 12 potrebbe avere un aspetto simile a quello dell’iPhone 5.

Secondo il ben informato Mark Gurman di Bloomberg, alcuni telefoni della linea assomigliano al più squadrato, più angolare il design di uno dei nostri iPhone preferiti di sempre. Gurman suggerisce anche che almeno i due modelli di fascia alta di iPhone 12 trarranno vantaggio dai nuovi design, forse creando una gerarchia di design a più livelli.

Software iPhone 12 – iOS 14 in arrivo a giugno

La versione più recente del software mobile di Apple viene in genere presentata pochi mesi prima del lancio del telefono e quest’anno sembra che iOS 14 verrà svelato al WWDC 2020 il 22 giugno. Due settimane più tardi del solito, quindi tieni presente che l’iPhone stesso potrebbe essere ritardato in modo simile. Ci sono state molte speculazioni sulle nuove funzionalità incluse nel nuovo pacchetto, ma qui ci sono le sei priorità principali nella nostra lista dei desideri:

Maggiori prestazioni

Un layout della schermata iniziale migliorato

Ulteriori informazioni visibili sulla schermata di blocco

La possibilità di impostare app predefinite alternative

Accesso rapido alla fotocamera

Migliori interfacce multitasking

schermo dell’iPhone 12

Secondo il prolifico leaker tecnologico Ice Universe, Apple sta parlando con i principali produttori di display AMOLED (inclusi Samsung e LG) i requisiti dello schermo, e il marchio sta anche riflettendo su una maggiore frequenza di aggiornamento, da 60Hz standard a 120Hz superveloci .

Una frequenza di aggiornamento variabile significherebbe che il nuovo iPhone potrebbe passare tra frequenze di aggiornamento alte e basse a seconda dell’utilizzo, come la tecnologia ProMotion utilizzata in iPad Pro , il che significa che l’iPhone si metterà al passo con l’ultima generazione di telefoni Android (incluso il Pixel 4 , Samsung Galaxy S20 e OnePlus 8 Pro ).

Ma una frequenza di aggiornamento variabile simile alla tecnologia ProMotion dell’iPad Pro sarebbe un’aggiunta molto gradita alla gamma e dovrebbe aiutare a risparmiare la durata della batteria in quanto non spingerà sempre 120Hz o 90Hz.

Fotocamera per iPhone 12 – Una configurazione a quattro sensori?

Apple ha recentemente acquistato una start-up, Spectral Edge , che utilizza la tecnologia di imaging a infrarossi e l’apprendimento automatico per creare “foto più nitide e realistiche”. La società ha lavorato su un migliore bilanciamento del bianco, oltre a combinare fotografie a infrarossi con foto standard, per acquisire foto migliori in condizioni di nebbia e nebbia non ottimali.

Questo potrebbe fornire qualche indizio su cosa possiamo aspettarci da iPhone 12? A dire il vero, probabilmente è troppo presto perché la tecnologia in questione si unisca all’iPhone di quest’anno, ma sicuramente ci dà una buona idea di cosa vedremo in futuro e non vediamo l’ora di vedere come apparirà in azione .

Per ora, ci aspettiamo almeno che i modelli di iPhone 12 Pro abbiano una configurazione simile all’iPhone 11 Pro, con tre obiettivi per fotocamera posteriore (grandangolo, ultrawide e teleobiettivo) – ma sarebbe sicuramente bello vedere un teleobiettivo aggiunto al modello base di iPhone 12 per una diversa esperienza con tripla fotocamera.

Secondo il video pubblicato da EverythingApplePro e Max Weinbach (incorporato più in alto nella pagina), le versioni Pro dei telefoni presenteranno anche sensori LiDAR al fine di migliorare le funzionalità di Realtà Aumentata (simile a quella presente sull’ultimo iPad Pro ). Ciò darebbe al dispositivo un quarto sensore, rendendolo ancora più versatile.

L’iPhone 12 avrà il 5G?

Nikkei ha riferito che Apple si sta preparando a spedire un totale di 80 milioni di unità di modem abilitati per 5G per l’iPhone di quest’anno.

Questa notizia quasi sicuramente significa che ogni telefono della nuova gamma di punta supporterà il 5G, in un’inversione a U completa dalla sorprendente omissione della gamma dello scorso anno.

Non vediamo l’ora di vedere cosa Apple può ottenere dalla nuova tecnologia. Il produttore sembra aver sincronizzato questa versione nel modo giusto, poiché, a settembre, le reti 5G dovrebbero essere in una forma molto migliore di quelle attuali, rendendola una proposta ancora più allettante per più consumatori di prima.