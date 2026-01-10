Robot umanoide italiano rivoluziona le fabbriche di chip: la svolta che cambia produzione e competitività

Accordo con stmicroelectronics e debutto internazionale

RoBee, l’umanoide cognitivo di Oversonic Robotics, ha esordito al CES 2026 di Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, segnando il primo passo pubblico di una partnership industriale senza precedenti. Poche settimane prima, il 22 dicembre, l’azienda ha firmato un accordo con STMicroelectronics per la fornitura di umanoidi destinati agli stabilimenti del gruppo a livello globale. È la prima intesa strutturale di questo tipo nel comparto dei semiconduttori, con applicazioni dirette in produzione e logistica.

L’intesa prevede unità RoBee configurate sugli specifici flussi di lavoro di STMicroelectronics in Europa, Asia e Nordafrica. Il primo esemplare è già operativo nello stabilimento di Malta, focalizzato su packaging avanzato e test, fasi terminali del ciclo produttivo dei chip. La scelta integra umanoidi in reparti progettati per operatori umani, dove servono precisione, continuità e conformità rigorosa.

Al CES sono state presentate due declinazioni: la serie R per l’industria, ospitata nello stand STMicroelectronics, e la serie M per ospedali e riabilitazione, in mostra nel padiglione Intel, che fornisce processori Core Ultra 3 per le funzionalità cognitive. Fonte: ispirazione da un articolo di cronaca tecnologica sul debutto di RoBee e sull’accordo con STMicroelectronics.

Impieghi nelle linee di produzione dei semiconduttori

Nelle clean room dei chip, RoBee opera su fasi ad alta criticità: movimentazione di wafer e tray, alimentazione di stazioni di ispezione ottica, gestione del packaging e dei test finali. L’umanoide cognitivo combina visione artificiale e sensori per navigare in spazi progettati per persone, eseguendo compiti ripetitivi con tolleranze al millesimo e senza interruzioni di turno.

Rispetto ai sistemi fissi, la piattaforma può riattrezzarsi via software, passare da un banco all’altro e interagire con operatori tramite voce, gesti e interfacce digitali. L’obiettivo è ridurre tempi di setup, contenere gli errori e garantire tracciabilità continua delle operazioni critiche, compatibilmente con i protocolli di sicurezza e con i requisiti di ambienti sterili.

Lo stabilimento di Malta funge da banco di prova: qui RoBee supporta packaging avanzato e collaudi, integrandosi nei flussi MES esistenti di STMicroelectronics. La continuità operativa e la qualità di processo sono i parametri misurati per la scalabilità verso Europa, Asia e Nordafrica. Fonte: rielaborazione giornalistica da articolo su CES 2026, Oversonic Robotics e accordo con STMicroelectronics.

Profilo di oversonic e sviluppo di robee

Fondata nel 2020 a Besana Brianza, Oversonic Robotics coordina ricerca e produzione tra il centro tecnologico di Carate Brianza, gli uffici di Milano e la sede operativa di Rovereto nel polo meccatronico di Trentino Sviluppo. Un team di 65 persone ha portato in mercato nel 2023 RoBee, primo umanoide certificato per contesti industriali e sanitari, dopo un percorso di validazione pluriennale.

La piattaforma cognitiva di RoBee integra sensori multimodali e visione per percepire l’ambiente, elaborare dati in tempo reale e agire in autonomia, mantenendo canali di interazione con gli operatori tramite voce, gesti e interfacce digitali. Le versioni industriali e medicali rispondono a standard di sicurezza e continuità operativa richiesti da clean room e reparti clinici.

Le certificazioni abilitano impieghi in aziende italiane e sperimentazioni ospedaliere, mentre al CES 2026 sono state mostrate varianti R (industria) e M (sanità), con capacità cognitive potenziate da processori Intel Core Ultra 3. Il modello di sviluppo privilegia integrazione con sistemi esistenti e adattabilità dei compiti, elementi chiave per la scalabilità. Fonte: ispirazione giornalistica da articolo su CES 2026, Oversonic Robotics e accordo con STMicroelectronics.

