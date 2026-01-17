Roberta Bruzzone sbarca a Striscia: la criminologa accende la prima serata con rivelazioni shock

Debutto in prima serata

Striscia la Notizia approda in prima serata su Canale 5, segnando un cambio di collocazione che mira a consolidare ascolti e rilevanza nel prime time. Il programma, firmato Antonio Ricci, propone cinque appuntamenti settimanali con il duo storico Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, combinando satira, varietà e inchieste esclusive. L’operazione punta a rafforzare il marchio nel segmento più competitivo del palinsesto, mantenendo la struttura editoriale che ha reso il format un riferimento del genere.

La puntata inaugurale introduce elementi speciali pensati per il pubblico serale, con contenuti ad alto riconoscimento e un ritmo più serrato. In via eccezionale, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà i panni di inviata per un intervento dal tono ironico ma civile: consegnare la tradizionale “merdina” di Striscia a chi occupa i parcheggi riservati alle persone con disabilità.

L’esordio in prime time rappresenta un banco di prova per la tenuta del format nella fascia di massimo impatto, con l’obiettivo di bilanciare intrattenimento e approfondimento. Il debutto prepara il terreno a nuove rubriche e volti, mantenendo centrale l’identità satirica e il taglio d’inchiesta tipico del programma.

Striscia criminale di Bruzzone

Roberta Bruzzone porta in dote un taglio investigativo con “Striscia Criminale”, rubrica che apre la prima puntata e si concentra sui casi di cronaca più dibattuti con linguaggio chiaro e verifica puntuale delle fonti. L’approccio promette schemi narrativi essenziali, ricostruzioni fattuali e un montaggio rapido pensato per la fascia di prima serata.

L’arrivo su Mediaset segue l’uscita da “Ore 14” su Rai2 e l’avvio del progetto YouTube “Oltre i fatti”, confermando un posizionamento editoriale orientato all’analisi forense e alla divulgazione con rigore. La rubrica integra l’identità satirica del programma con un registro serio, puntando su elementi probatori, contesto giudiziario e impatto sociale dei casi trattati.

Secondo anticipazioni, la criminologa sarà protagonista nella puntata d’esordio, con focus su vicende ad alta risonanza e una struttura che alterna ricostruzioni, documenti e fact-checking. L’obiettivo è aggiungere valore informativo senza perdere ritmo televisivo, allineando l’inchiesta a un tono compatibile con il format di Antonio Ricci.

Possibile appuntamento fisso

Le prove della nuova rubrica con Roberta Bruzzone sono in corso e, per ora, la sua presenza è confermata solo per la puntata di esordio. L’eventuale continuità dipenderà da riscontro del pubblico, coerenza con la linea editoriale e sostenibilità produttiva in prime time.

La valutazione si concentrerà su tenuta degli ascolti, qualità dell’approfondimento e integrazione con il ritmo satirico di Striscia la Notizia. In caso di esito positivo, “Striscia Criminale” potrà trasformarsi in presenza ricorrente, rafforzando il segmento d’inchiesta del programma.

L’approdo a Mediaset, dopo l’esperienza su Rai2 e il progetto “Oltre i fatti”, segna per la criminologa un passaggio strategico: il format combina analisi forense e divulgazione televisiva, con approccio pragmatico mirato a chiarezza e verificabilità dei contenuti.

FAQ

D: Quando debutta la nuova collocazione in prima serata?

R: Giovedì 22 gennaio, su Canale 5 con Striscia la Notizia.

D: Chi conduce la nuova edizione?

R: I volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per cinque appuntamenti settimanali.

D: Che cos’è “Striscia Criminale”?

R: Una rubrica d’inchiesta curata da Roberta Bruzzone sui casi di cronaca più discussi.

D: La presenza di Bruzzone sarà fissa?

R: Al momento è prevista solo per la puntata inaugurale; il prosieguo dipenderà dai risultati.

D: Qual è il focus editoriale della rubrica?

R: Ricostruzioni fattuali, documenti, fact-checking e contesto giudiziario, con ritmo da prime time.

D: Ci saranno ospiti speciali nella prima puntata?

R: Sì, Maria De Filippi con Tina Cipollari e Giovannino in un intervento sul rispetto dei parcheggi per disabili.

D: Qual è la fonte giornalistica citata?

R: L’anticipazione è stata riportata da Leggo.